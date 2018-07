Quốc gia Châu Âu nào mua pháo “Thần sấm” K9 của Hàn Quốc?

Theo Army Recognition dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Estonia ngày 26/6 cho biết, nước này đã ký hợp đồng có tổng giá trị lên tới 46 triệu euro với Công ty Quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc về việc mua 12 hệ thống pháo tự hành K9 Thunder 155 mm. Ảnh: AR. Trước đó, cuối tháng 8/2017, Chính phủ Estonia đã đề nghị Hàn Quốc đưa ra mức giá cho 12 hệ thống pháo K9 Thunder. Và tháng 1/2018, Chính phủ Estonia nhận được lời mời mua 12 khẩu pháo tự hành K9 Thunder từ phía Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia. Dự kiến, hệ thống pháo này sẽ được biên chế trong Quân đội Estonia vào năm 2021 với đợt bàn giao cuối cùng vào năm 2026. Ảnh: Military-Today. K9 Thunder là loại pháo tự hành 155 mm (SPH) do Samsung Techwin phát triển. Chương trình chế tạo K9 Thunder được thực hiện từ năm 1989. Ảnh: Defence Blog. Nguyên mẫu đầu tiên của K9 Thunder đã được thử nghiệm vào năm 1996. Ngày 22/12/1998, hợp đồng chế tạo hệ thống pháo K9 được trao cho công ty Samsung Techwin. Ảnh: Thaimilitaryandasianregion.Vũ khí chính của K9 Thunder là một khẩu pháo 155 mm/52 caliber với tầm bắn tối đa lên tới 40 km. Ảnh: Army-technology.com. K9 Thunder có tốc độ bắn tối đa 6 viên/phút và có thể bắn ba viên đạn trong 15 giây. Tầm bắn tối đa là 30 km với đạn tiêu chuẩn HE và 40 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Ảnh: Defence Blog. Không chỉ Estonia, nhiều quốc gia Châu Âu khác cũng đã đặt mua hệ thống pháo này của Hàn Quốc. Trong đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 12/2/2017 xác nhận thương vụ mua pháo K9 Thunder của Hàn Quốc. Ảnh: Youtube. Ngày 20/12/2017, Bộ Quốc phòng Na Uy thông báo nước này đã mua pháo K9 do Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc thiết kế và sản xuất. Ảnh: AR. Mời độc giả xem video về pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc (Nguồn: Jane's)

Theo Army Recognition dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Estonia ngày 26/6 cho biết, nước này đã ký hợp đồng có tổng giá trị lên tới 46 triệu euro với Công ty Quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc về việc mua 12 hệ thống pháo tự hành K9 Thunder 155 mm. Ảnh: AR. Trước đó, cuối tháng 8/2017, Chính phủ Estonia đã đề nghị Hàn Quốc đưa ra mức giá cho 12 hệ thống pháo K9 Thunder. Và tháng 1/2018, Chính phủ Estonia nhận được lời mời mua 12 khẩu pháo tự hành K9 Thunder từ phía Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia. Dự kiến, hệ thống pháo này sẽ được biên chế trong Quân đội Estonia vào năm 2021 với đợt bàn giao cuối cùng vào năm 2026. Ảnh: Military-Today. K9 Thunder là loại pháo tự hành 155 mm (SPH) do Samsung Techwin phát triển. Chương trình chế tạo K9 Thunder được thực hiện từ năm 1989. Ảnh: Defence Blog. Nguyên mẫu đầu tiên của K9 Thunder đã được thử nghiệm vào năm 1996. Ngày 22/12/1998, hợp đồng chế tạo hệ thống pháo K9 được trao cho công ty Samsung Techwin. Ảnh: Thaimilitaryandasianregion. Vũ khí chính của K9 Thunder là một khẩu pháo 155 mm/52 caliber với tầm bắn tối đa lên tới 40 km. Ảnh: Army-technology.com. K9 Thunder có tốc độ bắn tối đa 6 viên/phút và có thể bắn ba viên đạn trong 15 giây. Tầm bắn tối đa là 30 km với đạn tiêu chuẩn HE và 40 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Ảnh: Defence Blog. Không chỉ Estonia, nhiều quốc gia Châu Âu khác cũng đã đặt mua hệ thống pháo này của Hàn Quốc. Trong đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 12/2/2017 xác nhận thương vụ mua pháo K9 Thunder của Hàn Quốc. Ảnh: Youtube. Ngày 20/12/2017, Bộ Quốc phòng Na Uy thông báo nước này đã mua pháo K9 do Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc thiết kế và sản xuất. Ảnh: AR. Mời độc giả xem video về pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc (Nguồn: Jane's)