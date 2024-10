Quân Ukraine xuống tinh thần, Selodove, Gornyak thất thủ

Sau nhiều tháng nỗ lực từ thành phố Pokrovsk đến phòng tuyến Kurakhove, Quân đội Nga đã đồng loạt chọc thủng cửa ngõ của hai thị trấn chiến lược, để có thể đi bước tiếp theo là tràn ngập hoàn toàn phía nam Donetsk, đó là thị trấn Selidove và Gornyak. Hai vị trí tiền tiêu này là những điểm chốt bảo vệ đông bắc cứ điểm Kurakhove. Như vậy, chỉ cần kiểm soát được hai điểm chốt này, Quân đội Nga về cơ bản có thể tiến hành bao vây Kurakhove, sau đó họ dồn lực cho Pokrovsk. Hai thành phố quan trọng này là các nút trong vành đai phòng thủ cuối cùng ở nam Donetsk. Nếu chiếm được Kurakhove và Pokrovsk, nam Donetsk về cơ bản đã bị Quân đội Nga tràn ngập. Để giữ được Kurakhove, cần phải bảo vệ Selidovo và Gornyak. Tại đây, Quân đội Ukraine một lần nữa sử dụng chiến thuật phòng thủ đã được sử dụng trước đây ở Bakhmut, tức là dựa vào các tòa nhà nhiều tầng để tổ chức phòng ngự. Nếu cách đây một năm, quân Nga sẽ không còn cách nào khác là sử dụng chiến thuật “tiền pháo, hậu xung”, tức là pháo binh bắn chế áp và sau đó bộ binh xung phong. Tuy nhiên đạn pháo của Nga khó có thể đánh sập hoàn toàn các ngôi nhà cao tầng, đặc biệt là không thể tiêu diệt quân Ukraine trong các tầng hầm. Nhưng kể từ trận công phá thành phố Avdiivka vào dịp đầu năm và gần đây là pháo đài Ugledar, quân Nga ngày càng tỏ ra hiệu quả hơn trong tổ chức tấn công quân Ukraine trong công sự kiên cố. Đầu tiên dùng thế tấn công gọng kìm, sau đó bao vây theo kiểu “ba vây - một cắt”, đó là bao vây 3 mặt, để một cửa ra, nhưng cắt đứt toàn bộ nguồn cung hậu cần cho quân Ukraine trong vòng vây. Việc áp dụng chiến thuật này về cơ bản có thể chiếm được một thị trấn trong 2 tháng, so với lúc chiến đấu tại thành phố Bakhmut, thì tốc độ đã nhanh hơn ít nhất 4 đến 5 lần; đặc biệt là thiệt hại về quân số cũng đã giảm ít nhất 10%. Chiến thuật này đã được phản ánh một cách trực quan nhất ở thị trấn Selidovo và Gornyak. Tại Gornyak, theo thông tin mới nhất từ các phương tiện truyền thông Nga và các trang công khai của Ukraine, vào ngày 25/10, quân Nga từ phía tây đã tấn công mỏ số 42, khu vực kiên cố cuối cùng, nằm ở ngoại ô phía tây nam thị trấn. Quân đội Nga trước đây đã chiếm đóng các khu vực phía bắc, tây bắc và trung tâm thị trấn Gornyak. Nếu chiếm được mỏ số 42, quân Nga sẽ có thể tấn công phía nam thành phố từ phía sau. Khi đó, chỉ có phần phía nam của Gornyak là quân Nga chưa thể chiếm được. Đống đất thải mỏ số 42 với độ cao 95 mét, nằm ở phía nam thị trấn; ngoài ra còn có điểm cao 85 và 50 mét. Tại đây, Quân đội Ukraine bố trí hỏa khí để bắn ngắm trực tiếp quân Nga đang tiến vào Gornyak. Nếu quân Nga chiếm được điểm cao này, họ không chỉ có thể tăng tốc tiến công, mà còn sử dụng hỏa lực trực tiếp để chặn khoảng trống ở phía nam Gornyak và trực tiếp cắt đứt đường tiếp tế hậu cần và đường rút lui của Quân đội Ukraine. Một trong những lý do khiến Quân đội Nga tiến nhanh như vậy là do hiệu ứng domino trong việc quân Ukraine bảo vệ Gornyak mất tinh thần. Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 210 thuộc Lữ đoàn 120 của Ukraine, phòng thủ phía bắc thị trấn, đã công kích Tiểu đoàn 154 trên mạng xã hội, vì tiểu đoàn này trốn khỏi vị trí phòng ngự ở phía tây bắc, dẫn đến việc Tiểu đoàn 210 bị bao vây từ bên trái, khiến họ tổn thất nặng và buộc phải rút lui. Việc quân Ukraine nhanh chóng rút lui đã giúp quân Nga chiếm giữ phía bắc và tây bắc Gornyak trong một khoảng thời gian rất ngắn và tiến vào trung tâm thị trấn. Tiểu đoàn 210 của Quân đội Ukraine nhận được “lời đe dọa hành quyết” từ ban chỉ huy nếu họ không trở về vị trí chiến đấu. Nhưng hầu hết binh lính của Tiểu đoàn 210 đều từ chối thực hiện mệnh lệnh, do kiệt sức về tinh thần và thể chất. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Selydove, theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 25/10, quân Nga đã đột nhập vào làng Vyshneve ở ngoại ô phía tây Selydove. Mặc dù ngôi làng này vẫn do quân Ukraine kiểm soát, nhưng con đường nhỏ từ làng dẫn đến Selidovo đã bị Quân đội Nga ngăn chặn ở cự ly gần. Sau khi đường cao tốc E-50 ở phía bắc bị Quân đội Nga phong tỏa, con đường nhỏ này là con đường duy nhất để cho quân Ukraine ở Selidovo rút lui. Nếu quân Nga chiếm được hoàn toàn ngôi làng này, quân Ukraine ở Selidovo về cơ bản sẽ ở trong “nồi hầm” và chỉ có thể đi bộ trốn thoát qua một cánh đồng rộng chưa đầy 2 km và bi kịch tại Ugledar lại lặp lại. Để chiếm Selydove càng sớm càng tốt, quân Nga còn sử dụng chiến tranh tâm lý: mỗi khi chiếm được một con phố, họ cắm cờ trên tòa nhà cao nhất và quay video đăng chúng lên mạng. Kết quả là trong nội bộ Quân đội Ukraine đã xuất hiện sự hoảng loạn. Cảm giác bị truy sát thực sự của quân Ukraine tại Selydove đã khiến tinh thần của lực lượng phòng thủ tại đây sa sút nghiêm trọng; nhiều binh sĩ đã lợi dụng màn đêm để trốn thoát, nhưng quy mô bỏ trốn không lớn như Gornyak. Tính đến tối thứ Bảy ngày 26/10, không còn đơn vị Ukraine phòng thủ có tổ chức nào trong thành phố Selydove; Quân đội Nga bắt đầu cuộc thanh lọc cuối cùng. Phóng viên chiến trường của Nga Yury Kotenok đã đưa tin này trên kênh Telegram của mình. Theo phóng viên Kotenok, thành phố Selydove mà Quân đội Ukraine dự định bảo vệ trong nhiều tháng, nhằm tạo ra một khu vực kiên cố vững chắc tại đây, chỉ tồn tại được vài ngày. Lý do rất đơn giản, Quân đội Ukraine thiếu quân số và tinh thần của binh lính tại đây xuống thấp. Nhiều đơn vị quân Ukraine tại Selydove tự ý rời bỏ vị trí của mình, từ đó tạo cơ hội cho các nhóm tấn công của quân Nga tiến lên và chiếm trung tâm phòng thủ chính là các tòa nhà cao tầng ở trung tâm. Sau đó, xảy ra các trận chiến ở tiểu khu thứ 11, nơi tàn quân của Ukraine cố thủ. Vào sáng 27/10, có thông tin cho rằng, một cuộc dọn dẹp đang được tiến hành ở Selidovo, các ổ kháng cự riêng lẻ đã bị tiêu diệt, quân Nga đã bắt được một số lính Ukraine chưa kịp rút lui. Không còn sự phản kháng có tổ chức nào nữa của quân Ukraine. Dự kiến Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm công bố chiếm hoàn toàn Selydove. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform. Liveuamap).

Sau nhiều tháng nỗ lực từ thành phố Pokrovsk đến phòng tuyến Kurakhove, Quân đội Nga đã đồng loạt chọc thủng cửa ngõ của hai thị trấn chiến lược, để có thể đi bước tiếp theo là tràn ngập hoàn toàn phía nam Donetsk, đó là thị trấn Selidove và Gornyak. Hai vị trí tiền tiêu này là những điểm chốt bảo vệ đông bắc cứ điểm Kurakhove. Như vậy, chỉ cần kiểm soát được hai điểm chốt này, Quân đội Nga về cơ bản có thể tiến hành bao vây Kurakhove, sau đó họ dồn lực cho Pokrovsk. Hai thành phố quan trọng này là các nút trong vành đai phòng thủ cuối cùng ở nam Donetsk. Nếu chiếm được Kurakhove và Pokrovsk, nam Donetsk về cơ bản đã bị Quân đội Nga tràn ngập. Để giữ được Kurakhove, cần phải bảo vệ Selidovo và Gornyak. Tại đây, Quân đội Ukraine một lần nữa sử dụng chiến thuật phòng thủ đã được sử dụng trước đây ở Bakhmut, tức là dựa vào các tòa nhà nhiều tầng để tổ chức phòng ngự. Nếu cách đây một năm, quân Nga sẽ không còn cách nào khác là sử dụng chiến thuật “tiền pháo, hậu xung”, tức là pháo binh bắn chế áp và sau đó bộ binh xung phong. Tuy nhiên đạn pháo của Nga khó có thể đánh sập hoàn toàn các ngôi nhà cao tầng, đặc biệt là không thể tiêu diệt quân Ukraine trong các tầng hầm. Nhưng kể từ trận công phá thành phố Avdiivka vào dịp đầu năm và gần đây là pháo đài Ugledar, quân Nga ngày càng tỏ ra hiệu quả hơn trong tổ chức tấn công quân Ukraine trong công sự kiên cố. Đầu tiên dùng thế tấn công gọng kìm, sau đó bao vây theo kiểu “ba vây - một cắt”, đó là bao vây 3 mặt, để một cửa ra, nhưng cắt đứt toàn bộ nguồn cung hậu cần cho quân Ukraine trong vòng vây. Việc áp dụng chiến thuật này về cơ bản có thể chiếm được một thị trấn trong 2 tháng, so với lúc chiến đấu tại thành phố Bakhmut, thì tốc độ đã nhanh hơn ít nhất 4 đến 5 lần; đặc biệt là thiệt hại về quân số cũng đã giảm ít nhất 10%. Chiến thuật này đã được phản ánh một cách trực quan nhất ở thị trấn Selidovo và Gornyak. Tại Gornyak, theo thông tin mới nhất từ các phương tiện truyền thông Nga và các trang công khai của Ukraine, vào ngày 25/10, quân Nga từ phía tây đã tấn công mỏ số 42, khu vực kiên cố cuối cùng, nằm ở ngoại ô phía tây nam thị trấn. Quân đội Nga trước đây đã chiếm đóng các khu vực phía bắc, tây bắc và trung tâm thị trấn Gornyak. Nếu chiếm được mỏ số 42, quân Nga sẽ có thể tấn công phía nam thành phố từ phía sau. Khi đó, chỉ có phần phía nam của Gornyak là quân Nga chưa thể chiếm được. Đống đất thải mỏ số 42 với độ cao 95 mét, nằm ở phía nam thị trấn; ngoài ra còn có điểm cao 85 và 50 mét. Tại đây, Quân đội Ukraine bố trí hỏa khí để bắn ngắm trực tiếp quân Nga đang tiến vào Gornyak. Nếu quân Nga chiếm được điểm cao này, họ không chỉ có thể tăng tốc tiến công, mà còn sử dụng hỏa lực trực tiếp để chặn khoảng trống ở phía nam Gornyak và trực tiếp cắt đứt đường tiếp tế hậu cần và đường rút lui của Quân đội Ukraine. Một trong những lý do khiến Quân đội Nga tiến nhanh như vậy là do hiệu ứng domino trong việc quân Ukraine bảo vệ Gornyak mất tinh thần. Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 210 thuộc Lữ đoàn 120 của Ukraine, phòng thủ phía bắc thị trấn, đã công kích Tiểu đoàn 154 trên mạng xã hội, vì tiểu đoàn này trốn khỏi vị trí phòng ngự ở phía tây bắc, dẫn đến việc Tiểu đoàn 210 bị bao vây từ bên trái, khiến họ tổn thất nặng và buộc phải rút lui. Việc quân Ukraine nhanh chóng rút lui đã giúp quân Nga chiếm giữ phía bắc và tây bắc Gornyak trong một khoảng thời gian rất ngắn và tiến vào trung tâm thị trấn. Tiểu đoàn 210 của Quân đội Ukraine nhận được “lời đe dọa hành quyết” từ ban chỉ huy nếu họ không trở về vị trí chiến đấu. Nhưng hầu hết binh lính của Tiểu đoàn 210 đều từ chối thực hiện mệnh lệnh, do kiệt sức về tinh thần và thể chất. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Selydove, theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 25/10, quân Nga đã đột nhập vào làng Vyshneve ở ngoại ô phía tây Selydove. Mặc dù ngôi làng này vẫn do quân Ukraine kiểm soát, nhưng con đường nhỏ từ làng dẫn đến Selidovo đã bị Quân đội Nga ngăn chặn ở cự ly gần. Sau khi đường cao tốc E-50 ở phía bắc bị Quân đội Nga phong tỏa, con đường nhỏ này là con đường duy nhất để cho quân Ukraine ở Selidovo rút lui. Nếu quân Nga chiếm được hoàn toàn ngôi làng này, quân Ukraine ở Selidovo về cơ bản sẽ ở trong “nồi hầm” và chỉ có thể đi bộ trốn thoát qua một cánh đồng rộng chưa đầy 2 km và bi kịch tại Ugledar lại lặp lại. Để chiếm Selydove càng sớm càng tốt, quân Nga còn sử dụng chiến tranh tâm lý: mỗi khi chiếm được một con phố, họ cắm cờ trên tòa nhà cao nhất và quay video đăng chúng lên mạng. Kết quả là trong nội bộ Quân đội Ukraine đã xuất hiện sự hoảng loạn. Cảm giác bị truy sát thực sự của quân Ukraine tại Selydove đã khiến tinh thần của lực lượng phòng thủ tại đây sa sút nghiêm trọng; nhiều binh sĩ đã lợi dụng màn đêm để trốn thoát, nhưng quy mô bỏ trốn không lớn như Gornyak. Tính đến tối thứ Bảy ngày 26/10, không còn đơn vị Ukraine phòng thủ có tổ chức nào trong thành phố Selydove; Quân đội Nga bắt đầu cuộc thanh lọc cuối cùng. Phóng viên chiến trường của Nga Yury Kotenok đã đưa tin này trên kênh Telegram của mình. Theo phóng viên Kotenok, thành phố Selydove mà Quân đội Ukraine dự định bảo vệ trong nhiều tháng, nhằm tạo ra một khu vực kiên cố vững chắc tại đây, chỉ tồn tại được vài ngày. Lý do rất đơn giản, Quân đội Ukraine thiếu quân số và tinh thần của binh lính tại đây xuống thấp. Nhiều đơn vị quân Ukraine tại Selydove tự ý rời bỏ vị trí của mình, từ đó tạo cơ hội cho các nhóm tấn công của quân Nga tiến lên và chiếm trung tâm phòng thủ chính là các tòa nhà cao tầng ở trung tâm. Sau đó, xảy ra các trận chiến ở tiểu khu thứ 11, nơi tàn quân của Ukraine cố thủ. Vào sáng 27/10, có thông tin cho rằng, một cuộc dọn dẹp đang được tiến hành ở Selidovo, các ổ kháng cự riêng lẻ đã bị tiêu diệt, quân Nga đã bắt được một số lính Ukraine chưa kịp rút lui. Không còn sự phản kháng có tổ chức nào nữa của quân Ukraine. Dự kiến Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm công bố chiếm hoàn toàn Selydove. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform. Liveuamap).