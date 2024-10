1.800 quân Ukraine bị bao vây, Nga hoãn thời hạn tái chiếm Kursk

Khi lực lượng dự bị và đặc biệt của Ukraine được tăng cường thêm đến Kursk, Quân đội Ukraine đang phải cố giữ vị trí, đã có thể mở cuộc tấn công vào những vị trí tái chiếm của Nga, chưa được củng cố thế trận phòng ngự. Tại Novovanovka và Zeleny Shlyakh, quân Ukraine đã chiếm lại được một số vị trí. Quân đội Ukraine đang tập hợp lực lượng dự bị mới và cố gắng phản công vào các vị trí của Nga vừa tái chiếm với quân số lớn. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 lần đầu tiên điều xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, tới mặt trận Kursk. Quân đội Ukraine đã sử dụng 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe tăng được điều động để phản công vào khu vực Zelyony Shlyakh, nằm trên trục đường 38K-030 chạy từ Korenevo đến Sudzha. Sự xuất hiện của xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 đã tăng cường hoạt động cơ động của Quân đội Ukraine. Những chiếc xe tăng M1A1 Abrams đã tham gia tấn công làng Novovka ở vùng Kursk, dưới sự yểm trợ của xe chiến đấu bộ binh Bradley. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, là lực lượng cơ động chiến lược của Quân đội Ukraine, đã được điều gấp từ hướng mặt trận Pokrovsk đến Kursk. Như vậy, để giữ vững những khu vực đã chiếm được ở Kursk, Quân đội Ukraine đã huy động lực lượng tinh nhuệ của họ từ các mặt trận khác đến Novovanovka. Có thể thấy, Quân đội Ukraine quyết tâm giữ chắc khu vực đã chiếm ở Kursk như thế nào. Đúng lúc quân Ukraine đang di chuyển qua lại, theo thông tin từ trang “Russian Spring”, quân Nga đang đột phá “Con đường xanh” ở vùng Kursk, Trung đoàn 137 thuộc Sư đoàn 106 của quân dù Nga, đã tấn công các vị trí của quân Ukraine dọc con đường này. Sau khi Quân đội Nga kết thúc việc dọn sạch Lyubimovka, họ sẽ di chuyển đến Novoivanovka và Zelyony Shlyakh. Quân đội Nga cũng tiếp tục tung quân tiếp viện đến Novoivanovka và Zelyony Shlyakh, những trận chiến khốc liệt sẽ nổ ra với lực lượng tinh nhuệ và lực lượng dự bị của cả hai bên. Tiếp theo, quân Nga sẽ tung đòn chí mạng vào quân đội cố thủ Ukraine. Một sĩ quan cấp cao của Quân đội Nga cho biết, họ không vội giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk. Việc xâm chiếm lãnh thổ Nga từ lâu đã trở thành cái bẫy đối với các đơn vị được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất của Quân đội Ukraine. Ở giai đoạn này, Kiev đang đưa quân dự bị đến khu vực Kursk, bao gồm cả những đơn vị dự bị, được huấn luyện kém và những đơn vị được huấn luyện bài bản và có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Như vậy có thể thấy, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã vét sạch lực lượng dự bị cuối cùng để tung vào canh bạc “tất tay” này. Trong khi Quân đội Nga tập trung tiêu diệt Quân đội Ukraine ở trong vòng vây Kursk, thì Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Quân đội Ukraine ở mặt trận chính Donbass. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ mặt trận đông nam trong thời gian tới. Điều đang chú ý ở mặt trận Kursk đó là, Quân đội Ukraine đã tổ chức lực lượng thiết giáp và lực lượng dự bị phản công ở khu vực Zelyony Shlyakh và Obukhovka. Với sự yểm trợ của 2 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh và 80 binh lính, quân Ukraine mở nhiều đợt phản công, nhưng đều bị đánh bại. Tại khu vực quận Korenevsky, Quân đội Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng “bán nguyệt” của khu vực Tolstoy Lug. Quân đội Nga kiểm soát đường cao tốc Korenevo-Sudzha. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho rằng, chiến thuật của Nga, giống như một con trăn khổng lồ, quấn chặt con mồi vào một cuộn dây chết người. Theo kênh Telegram “Bắn tỉa”, Quân đội Nga đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi 4 khu dân cư ở quận Korenevsky, bao gồm các làng Vetreno, Matveyevka, Zheblovka và Durov Ka. Trước đó, Quân đội Nga đã phản công thành công vào trang trại Kolmkov ở quận Sudzhansky, và họ chỉ còn cách thị trấn Sudzha 2 km. Hiện tại, hơn 1.800 quân Ukraine đang bị quân Nga bao vây ở quận Suzhansky và quận Korenevsky. Dưới sự tấn công ác liệt của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng, nhiều binh lính Ukraine buộc phải đầu hàng do thiếu vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, trước việc Ukraine tăng viện tới mặt trận Kursk, buộc Quân đội Nga tái thiết lập thời hạn mới việc tái chiếm hoàn toàn lãnh thổ khỏi tay Quân đội Ukraine. Theo cổng thông tin Ukraine, Nga sẽ khôi phục toàn quyền kiểm soát khu vực này trước ngày 01/2/2025 và lập vùng đệm an toàn trên lãnh thổ Ukraine, trước ngày 25/2/2025. Chính nhờ quân Ukraine mở mặt trận Kursk, nên Quân đội Nga đã giành được chiến thắng ở các mặt trận Toretsk, Chasov Yar, Pokrovsk và Kulakhove. Cần nhấn mạnh rằng, Quân đội Nga có khả năng sẽ tràn ngập hoàn toàn thành phố Pokrovsk vào cuối năm 2024 và đây là mục tiêu chính của Quân đội Nga trên mặt trận chính Donbass. Hiện Quân đội Nga chỉ còn cách trung tâm Pokrovsk khoảng 7 km. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Rvvoenkory, Topwar).

