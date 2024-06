Quân Ukraine rơi vào bẫy lửa, Mỹ lập kế hoạch tác chiến cho Kiev

Quân đội Ukraine trong những ngày qua đã mở cuộc phản công vào làng Glubokoye, trên hướng Liptsy, thuộc tỉnh Kharkov, hiện do Quân đội Nga kiểm soát. Cuộc phản công được thực hiện bởi các đơn vị thuộc quân đội và Tổng cục tình báo; vị trí xuất phát tiến công chính từ làng Liptsy. Mở đầu cuộc phản công, quân Ukraine thực hiện các đợt hỏa lực bắn phá chuẩn bị, ngoài pháo binh và súng cối, còn có cả hỏa lực xe tăng từ hữu ngạn hồ chứa nước Travyanskoye, bắn vào trận địa phòng ngự của quân Nga ở làng Glubokoye. Sau đợt pháo hỏa chuẩn bị của quân Ukraine, nhưng quân Nga đã thực hiện “30 phút im lặng”, khiến chỉ huy Quân đội Ukraine lầm tưởng là các trận địa pháo binh của Nga đã bị chế áp và yên tâm đưa lực lượng tiến lên. Nhưng quân Ukraine không thể ngờ rằng, cơn mưa hỏa lực sẽ bao trùm xuống, khi họ tiếp cận Glubokoye. Một số chiếc xe bọc thép của Ukraine đưa quân đến quảng trường ở khu vực Glubokoye, họ xuống xe và đúng lúc đó nhiều loại vũ khí hỏa lực khác nhau của quân Nga thi nhau dội xuống. Lực lượng tiến công của quân Ukraine đã bị pháo binh Nga tiêu diệt, một số xe bọc thép bị trúng đạn; đó thực sự là chiếc bẫy mà quân Nga giăng ra. Làn sóng đổ bộ thứ hai, được cho là "dựa trên thành công" của đợt đổ bộ đầu tiên, nhưng đã không rút kinh nghiệm của đợt tiến công thứ nhất và họ cũng nằm lại dưới hỏa lực của pháo binh Nga. Những binh lính Ukraine còn sống sót, tiếp tục trở thành mục tiêu của những chiếc UAV FPV của Nga. Cùng lúc đó, tại một trong những khu vực, các nhóm tấn công của quân Ukraine đã rơi vào con đường "nút cổ chai", do khu vực này trước đây lực lượng công binh của Quân đội Ukraine đã xây dựng "Phòng tuyến Syrsky", nhằm ngăn chặn quân Nga. "Phòng tuyến Syrsky" là tuyến phòng thủ “răng rồng”, đã được lực lượng công binh Quân đội Ukraine xây dựng và vật liệu xây dựng còn lại chất đống dọc bên đường. Kết quả là, lực lượng tiến công của Ukraine phải di chuyển dọc theo con đường hoặc dọc theo một khu vực cánh đồng, đang bị pháo binh của Nga bắn chặn, khiến thiệt hại nặng hơn. Còn theo thông tin trên trang web Rossiya Gazeta ngày 11/6 cho biết, Tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã báo cáo kế hoạch tác chiến mùa hè của Ukraine với Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, trước khi ông này tới châu Âu để kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy. Rossiya Gazeta viết, để ngăn chặn quân Nga tấn công, Mỹ lập kế hoạch tác chiến mùa hè cho Quân đội Ukraine. Mục tiêu chiến lược của nó là làm gián đoạn cuộc tấn công của Nga, ngăn chặn Quân đội Nga chọc thủng chiến tuyến của Quân đội Ukraine và ít nhất là duy trì được tình trạng hiện tại. Theo báo cáo, tướng Brown có kế hoạch nhanh đưa số phi công máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Ukraine, đã hoàn thành huấn luyện vào chiến đấu trong tháng 6. Nhiệm vụ của họ là thử nghiệm hệ thống chiến đấu do Không quân Ukraine xây dựng, buộc lực lượng hàng không tiền tuyến của Nga phải rút lui. Trong hai đợt tiếp theo, số lượng máy bay chiến đấu F-16 được giao cho Ukraine sẽ tăng lên 36 chiếc. Đồng thời, theo tin từ Lầu Năm Góc, một nhóm phi công “tình nguyện quốc tế”, có kinh nghiệm lái F-16 đã được thành lập và sẵn sàng đến Ukraine chiến đấu. Theo thông tin mà Rossiya Gazeta đăng tải, kế hoạch tác chiến cũng sẽ giúp "tăng cường" lực lượng phòng không Ukraine một cách thực chất. Trong tương lai gần, Quân đội Ukraine sẽ nhận được ít nhất 2 tiểu đoàn tên lửa Patriot và dự kiến sẽ nhận thêm 2 tiểu đoàn nữa trong vòng 4 đến 6 tháng tới. Ngoài ra Đức sẽ cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T, Na Uy cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không NASAMS và các trạm radar mới cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Theo kế hoạch, hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS và tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS sẽ đóng vai trò đặc biệt trong việc làm gián đoạn hoạt động chỉ huy hậu cần và chiến đấu của Quân đội Nga. Nhiệm vụ chính của chúng là săn lùng các hệ thống tên lửa phòng không, phá hủy các sân bay, sở chỉ huy, nhà kho và địa điểm đóng quân của Nga. Các cố vấn Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường tầm xa như vậy, sẽ gây cản trở nghiêm trọng công tác hỗ trợ hậu cần của Nga, gây hỗn loạn cho hệ thống chỉ huy chiến đấu và buộc lực lượng Không quân Nga phải rút lui khỏi tiền tuyến. Theo báo cáo, ở cấp độ chiến thuật, đạn pháo cỡ nòng 155mm mà Ukraine nhận được sẽ tăng cường sự ổn định cho hệ thống phòng thủ của nước này. Cùng với việc sử dụng rộng rãi UAV chiến thuật, Quân đội Nga sẽ không thể phát huy được lợi thế về công nghệ và khả năng sát thương bằng hỏa lực. Rossiya Gazeta cũng cho biết, Quân đội Ukraine duy trì lợi thế rất lớn về thông tin liên lạc băng thông rộng hiện đại và internet quân sự, cho phép kiểm soát chiến trường sâu hơn và sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công vào hậu phương, thường làm tê liệt việc tiếp tế và luân chuyển quân ở tiền tuyến. Tướng Brown đảm bảo với cố vấn Sullivan rằng, nếu tất cả các điều kiện để thực hiện kế hoạch này được đáp ứng đầy đủ, thì nguy cơ Quân đội Ukraine chịu thất bại nặng nề trong chiến dịch mùa hè sẽ được giảm thiểu; đồng thời tạo thế chiến lược để Quân đội Ukraine tích lũy lực lượng phản công vào năm 2025 hoặc năm 2026. (Nguồn ảnh: ABX News, CNN, Forbes).

Quân đội Ukraine trong những ngày qua đã mở cuộc phản công vào làng Glubokoye, trên hướng Liptsy, thuộc tỉnh Kharkov, hiện do Quân đội Nga kiểm soát. Cuộc phản công được thực hiện bởi các đơn vị thuộc quân đội và Tổng cục tình báo; vị trí xuất phát tiến công chính từ làng Liptsy. Mở đầu cuộc phản công, quân Ukraine thực hiện các đợt hỏa lực bắn phá chuẩn bị, ngoài pháo binh và súng cối, còn có cả hỏa lực xe tăng từ hữu ngạn hồ chứa nước Travyanskoye, bắn vào trận địa phòng ngự của quân Nga ở làng Glubokoye. Sau đợt pháo hỏa chuẩn bị của quân Ukraine, nhưng quân Nga đã thực hiện “30 phút im lặng”, khiến chỉ huy Quân đội Ukraine lầm tưởng là các trận địa pháo binh của Nga đã bị chế áp và yên tâm đưa lực lượng tiến lên. Nhưng quân Ukraine không thể ngờ rằng, cơn mưa hỏa lực sẽ bao trùm xuống, khi họ tiếp cận Glubokoye. Một số chiếc xe bọc thép của Ukraine đưa quân đến quảng trường ở khu vực Glubokoye, họ xuống xe và đúng lúc đó nhiều loại vũ khí hỏa lực khác nhau của quân Nga thi nhau dội xuống. Lực lượng tiến công của quân Ukraine đã bị pháo binh Nga tiêu diệt, một số xe bọc thép bị trúng đạn; đó thực sự là chiếc bẫy mà quân Nga giăng ra. Làn sóng đổ bộ thứ hai, được cho là "dựa trên thành công" của đợt đổ bộ đầu tiên, nhưng đã không rút kinh nghiệm của đợt tiến công thứ nhất và họ cũng nằm lại dưới hỏa lực của pháo binh Nga. Những binh lính Ukraine còn sống sót, tiếp tục trở thành mục tiêu của những chiếc UAV FPV của Nga. Cùng lúc đó, tại một trong những khu vực, các nhóm tấn công của quân Ukraine đã rơi vào con đường "nút cổ chai", do khu vực này trước đây lực lượng công binh của Quân đội Ukraine đã xây dựng "Phòng tuyến Syrsky", nhằm ngăn chặn quân Nga. "Phòng tuyến Syrsky" là tuyến phòng thủ “răng rồng”, đã được lực lượng công binh Quân đội Ukraine xây dựng và vật liệu xây dựng còn lại chất đống dọc bên đường. Kết quả là, lực lượng tiến công của Ukraine phải di chuyển dọc theo con đường hoặc dọc theo một khu vực cánh đồng, đang bị pháo binh của Nga bắn chặn, khiến thiệt hại nặng hơn. Còn theo thông tin trên trang web Rossiya Gazeta ngày 11/6 cho biết, Tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã báo cáo kế hoạch tác chiến mùa hè của Ukraine với Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, trước khi ông này tới châu Âu để kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy. Rossiya Gazeta viết, để ngăn chặn quân Nga tấn công, Mỹ lập kế hoạch tác chiến mùa hè cho Quân đội Ukraine. Mục tiêu chiến lược của nó là làm gián đoạn cuộc tấn công của Nga, ngăn chặn Quân đội Nga chọc thủng chiến tuyến của Quân đội Ukraine và ít nhất là duy trì được tình trạng hiện tại. Theo báo cáo, tướng Brown có kế hoạch nhanh đưa số phi công máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Ukraine, đã hoàn thành huấn luyện vào chiến đấu trong tháng 6. Nhiệm vụ của họ là thử nghiệm hệ thống chiến đấu do Không quân Ukraine xây dựng, buộc lực lượng hàng không tiền tuyến của Nga phải rút lui. Trong hai đợt tiếp theo, số lượng máy bay chiến đấu F-16 được giao cho Ukraine sẽ tăng lên 36 chiếc. Đồng thời, theo tin từ Lầu Năm Góc, một nhóm phi công “tình nguyện quốc tế”, có kinh nghiệm lái F-16 đã được thành lập và sẵn sàng đến Ukraine chiến đấu. Theo thông tin mà Rossiya Gazeta đăng tải, kế hoạch tác chiến cũng sẽ giúp "tăng cường" lực lượng phòng không Ukraine một cách thực chất. Trong tương lai gần, Quân đội Ukraine sẽ nhận được ít nhất 2 tiểu đoàn tên lửa Patriot và dự kiến sẽ nhận thêm 2 tiểu đoàn nữa trong vòng 4 đến 6 tháng tới. Ngoài ra Đức sẽ cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T, Na Uy cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không NASAMS và các trạm radar mới cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Theo kế hoạch, hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS và tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS sẽ đóng vai trò đặc biệt trong việc làm gián đoạn hoạt động chỉ huy hậu cần và chiến đấu của Quân đội Nga. Nhiệm vụ chính của chúng là săn lùng các hệ thống tên lửa phòng không, phá hủy các sân bay, sở chỉ huy, nhà kho và địa điểm đóng quân của Nga. Các cố vấn Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường tầm xa như vậy, sẽ gây cản trở nghiêm trọng công tác hỗ trợ hậu cần của Nga, gây hỗn loạn cho hệ thống chỉ huy chiến đấu và buộc lực lượng Không quân Nga phải rút lui khỏi tiền tuyến. Theo báo cáo, ở cấp độ chiến thuật, đạn pháo cỡ nòng 155mm mà Ukraine nhận được sẽ tăng cường sự ổn định cho hệ thống phòng thủ của nước này. Cùng với việc sử dụng rộng rãi UAV chiến thuật, Quân đội Nga sẽ không thể phát huy được lợi thế về công nghệ và khả năng sát thương bằng hỏa lực. Rossiya Gazeta cũng cho biết, Quân đội Ukraine duy trì lợi thế rất lớn về thông tin liên lạc băng thông rộng hiện đại và internet quân sự, cho phép kiểm soát chiến trường sâu hơn và sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công vào hậu phương, thường làm tê liệt việc tiếp tế và luân chuyển quân ở tiền tuyến. Tướng Brown đảm bảo với cố vấn Sullivan rằng, nếu tất cả các điều kiện để thực hiện kế hoạch này được đáp ứng đầy đủ, thì nguy cơ Quân đội Ukraine chịu thất bại nặng nề trong chiến dịch mùa hè sẽ được giảm thiểu; đồng thời tạo thế chiến lược để Quân đội Ukraine tích lũy lực lượng phản công vào năm 2025 hoặc năm 2026. (Nguồn ảnh: ABX News, CNN, Forbes).