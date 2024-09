Quân Ukraine ở Ugledar đang trong “cối xay thịt” của pháo binh Nga

Khu vực xung quanh thành phố Ugledar, Quân đội Nga tiếp tục sử dụng các chiến thuật đã được chứng minh là hiệu quả trong cuộc tấn công vào Bakhmut; đó là chiến thuật “ba vây, một mở”. Tức là tổ chức bao vây ba mặt đối với mục tiêu, và để lại một mặt cho đối phương rút lui. Việc quân Nga để lại một hướng cho đối phương rút lui, đó không phải là hành động “nhân đạo” gì, mà là chiến thuật của họ. Việc cố tình để lại một hành lang rút lui nhỏ, qua đó quân Ukraine rút lui phải hứng chịu hỏa lực của pháo binh và không quân chiến thuật Nga. Chiến thuật tương tự hiện đang được quân Nga sử dụng ở thành phố Ugledar; tại đây, pháo binh Nga đã tạo ra một "túi lửa", mà qua đó tàn quân của quân Ukraine đồn trú ở Ugledar đang cố gắng rút lui về phía bắc, qua những con đường đất trống trải. Điểm đặc biệt của vòng vây ở Ugledar là hành lang rút lui nhỏ hơn, khoảng 7 km × 3 km. Con đường hẹp này thường xuyên bị tấn công bởi rất nhiều trận địa pháo binh và UAV tấn công, giúp Quân đội Nga có quyền kiểm soát mọi chuyển động của các đơn vị Ukraine bằng UAV giám sát 24/24. Không giống như tình hình ở Bakhmut, nơi quân Ukraine vẫn còn cơ hội rút lui về hướng Chasov Yar, ở Ugledar cơ hội thoát khỏi vòng vây thành công ít hơn nhiều. Nếu như việc yểm trợ hỏa lực ở Bakhmut của Nga còn bị hạn chế do thiếu đạn pháo, thì giờ đây, các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh và UAV đang được thực hiện với cường độ lớn hơn, khiến khả năng rút khỏi vòng vây của quân Ukraine càng khó khăn hơn. Hãng tin Mỹ CNN ngày 26/7 đưa tin, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Quân đội Ukraine là lực lượng đảm nhiệm phòng ngự chủ yếu ở Ugledar trong suốt hơn hai năm qua. Nhưng vào hồi tháng 8 vừa qua, Lữ đoàn đã được rút ra để tăng cường cho hướng mặt trận Pokrovsk. Chớp thời cơ khi không còn lực lượng tinh nhuệ Ukraine ở Ugledar, quân Nga tổng tấn công, khiến thành phố rơi vào tình thế nguy hiểm, khi lực lượng phòng thủ ở đây chỉ còn quân tuyến hai. Thất bại của trận chiến này, được cho là những sai lầm chiến lược của Ukraine trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. Khi đối mặt với sự phòng thủ và phản công mạnh mẽ của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã không đánh giá đầy đủ khả năng chiến đấu và vấn đề phân bổ nguồn lực của mình, cuối cùng dẫn đến việc có thể để mất thành phố chiến lược Ugledar vào tay quân Nga. Ugledar là một thành phố mỏ quan trọng ở miền đông Ukraine, và sự thất thủ của nó đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía nam tỉnh Donetsk. Trong khi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk không đạt được kết quả như mong đợi, mà càng làm suy yếu khả năng phòng thủ của nước này ở mặt trận phía đông. Thất bại của Quân đội Ukraine tại mặt trận Ugledar một lần nữa thể hiện những thiếu sót trong việc hoạch định chiến lược, cũng như những thách thức mà Quân đội Ukraine gặp phải trong việc đối phó với hỏa lực và hệ thống phòng thủ hùng mạnh của Quân đội Nga. Ngày 28/9, trang Topwar của Nga đưa tin, các đơn vị của Nga đã đóng vòng vây xung quanh Ugledar. Hiện các mũi xung kích của Nga đã tấn công vào khu vực bãi thải thứ hai của mỏ Yuzhnodonbasskaya số 1 (cách trung tâm thành phố 4 km) và phía tây nam khu vực này. Trong khi đó, vòng vây đang khép lại ở phía bắc thành phố. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, quân Ukraine ở Ugledar đã mất mọi cơ hội để thoát khỏi thành phố một cách an toàn, khi hỏa lực dày đặc của quân Nga tiếp tục bao trùm các vị trí của quân Ukraine. Trong khi đó, khu vực phía đông và phía nam thành phố đã bị quân Nga kiểm soát từ lâu. Nếu quân Nga tăng chiều rộng vòng vây ở khu vực phía bắc, điều này sẽ đồng thời phá hủy cơ hội của quân Ukraine trong việc chuyển quân dự bị về thành phố để giải cứu tàn quân đang còn mắc kẹt trong thành phố. Mặc dù lệnh của chỉ huy Quân đội Ukraine là thành phố “vẫn an toàn”, nên không cần vội đưa lực lượng dự bị đến thành phố. Cuộc bao vây Ugledar trở thành cuộc bao vây hoàn toàn thành phố đầu tiên của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine, kể từ chiến dịch bao vây thành phố Mariupol vào tháng 6/2022. Tất nhiên, quy mô của Ugledar là không thể so sánh được với Mariupol. Mặc dù Ugledar có diện tích chỉ khoảng 6 km2 (không có các ngôi nhà nông thôn liền kề với thành phố), nhưng quân Ukraine đã xác định rõ ràng đây là khu vực phòng thủ then chốt cho một khu vực lãnh thổ rộng lớn. Hiện các thông tin về việc quân Nga sắp tràn ngập Ugledar đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông của Ukraine. Bất chấp lệnh của Qướng Syrsky quyết giữ Ugledar cho đến khi Tổng thống Zelensky hoàn thành chuyến thăm Mỹ, nhưng nhiều đơn vị và binh lính Ukraine bất chấp lệnh tử thủ, chờ ban đêm để trốn khỏi thành phố Ugledar. Hiện không có thông tin về mức độ thành công của việc này và liệu có ai thoát ra được hay không? Nhưng không phải tất cả binh lính Ukraine đang cố gắng rút khỏi Ugledar để bảo toàn mạng sống, mà ở đây vẫn có những đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Và chính họ là những người đang kháng cự quyết liệt nhất, ngăn bước quân Nga đang kiên trì tiến lên. Theo trang tin Topwar của Nga, các trận đánh giành Ugledar đã diễn ra ở trung tâm thành phố; tính đến ngày 26/9, khoảng 40% thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, có thể con số này đến hôm nay đã nhiều hơn. Quân Ukraine hiện vẫn còn một con đường đất để rút lui về Bogoyavlenka, nhưng nó nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Rvvoenkory, Liveuamap, RT).

Khu vực xung quanh thành phố Ugledar, Quân đội Nga tiếp tục sử dụng các chiến thuật đã được chứng minh là hiệu quả trong cuộc tấn công vào Bakhmut; đó là chiến thuật “ba vây, một mở”. Tức là tổ chức bao vây ba mặt đối với mục tiêu, và để lại một mặt cho đối phương rút lui. Việc quân Nga để lại một hướng cho đối phương rút lui, đó không phải là hành động “nhân đạo” gì, mà là chiến thuật của họ. Việc cố tình để lại một hành lang rút lui nhỏ, qua đó quân Ukraine rút lui phải hứng chịu hỏa lực của pháo binh và không quân chiến thuật Nga. Chiến thuật tương tự hiện đang được quân Nga sử dụng ở thành phố Ugledar; tại đây, pháo binh Nga đã tạo ra một "túi lửa", mà qua đó tàn quân của quân Ukraine đồn trú ở Ugledar đang cố gắng rút lui về phía bắc, qua những con đường đất trống trải. Điểm đặc biệt của vòng vây ở Ugledar là hành lang rút lui nhỏ hơn, khoảng 7 km × 3 km. Con đường hẹp này thường xuyên bị tấn công bởi rất nhiều trận địa pháo binh và UAV tấn công, giúp Quân đội Nga có quyền kiểm soát mọi chuyển động của các đơn vị Ukraine bằng UAV giám sát 24/24. Không giống như tình hình ở Bakhmut, nơi quân Ukraine vẫn còn cơ hội rút lui về hướng Chasov Yar, ở Ugledar cơ hội thoát khỏi vòng vây thành công ít hơn nhiều. Nếu như việc yểm trợ hỏa lực ở Bakhmut của Nga còn bị hạn chế do thiếu đạn pháo, thì giờ đây, các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh và UAV đang được thực hiện với cường độ lớn hơn, khiến khả năng rút khỏi vòng vây của quân Ukraine càng khó khăn hơn. Hãng tin Mỹ CNN ngày 26/7 đưa tin, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Quân đội Ukraine là lực lượng đảm nhiệm phòng ngự chủ yếu ở Ugledar trong suốt hơn hai năm qua. Nhưng vào hồi tháng 8 vừa qua, Lữ đoàn đã được rút ra để tăng cường cho hướng mặt trận Pokrovsk. Chớp thời cơ khi không còn lực lượng tinh nhuệ Ukraine ở Ugledar, quân Nga tổng tấn công, khiến thành phố rơi vào tình thế nguy hiểm, khi lực lượng phòng thủ ở đây chỉ còn quân tuyến hai. Thất bại của trận chiến này, được cho là những sai lầm chiến lược của Ukraine trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. Khi đối mặt với sự phòng thủ và phản công mạnh mẽ của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã không đánh giá đầy đủ khả năng chiến đấu và vấn đề phân bổ nguồn lực của mình, cuối cùng dẫn đến việc có thể để mất thành phố chiến lược Ugledar vào tay quân Nga. Ugledar là một thành phố mỏ quan trọng ở miền đông Ukraine, và sự thất thủ của nó đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía nam tỉnh Donetsk. Trong khi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk không đạt được kết quả như mong đợi, mà càng làm suy yếu khả năng phòng thủ của nước này ở mặt trận phía đông. Thất bại của Quân đội Ukraine tại mặt trận Ugledar một lần nữa thể hiện những thiếu sót trong việc hoạch định chiến lược, cũng như những thách thức mà Quân đội Ukraine gặp phải trong việc đối phó với hỏa lực và hệ thống phòng thủ hùng mạnh của Quân đội Nga. Ngày 28/9, trang Topwar của Nga đưa tin, các đơn vị của Nga đã đóng vòng vây xung quanh Ugledar. Hiện các mũi xung kích của Nga đã tấn công vào khu vực bãi thải thứ hai của mỏ Yuzhnodonbasskaya số 1 (cách trung tâm thành phố 4 km) và phía tây nam khu vực này. Trong khi đó, vòng vây đang khép lại ở phía bắc thành phố. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, quân Ukraine ở Ugledar đã mất mọi cơ hội để thoát khỏi thành phố một cách an toàn, khi hỏa lực dày đặc của quân Nga tiếp tục bao trùm các vị trí của quân Ukraine. Trong khi đó, khu vực phía đông và phía nam thành phố đã bị quân Nga kiểm soát từ lâu. Nếu quân Nga tăng chiều rộng vòng vây ở khu vực phía bắc, điều này sẽ đồng thời phá hủy cơ hội của quân Ukraine trong việc chuyển quân dự bị về thành phố để giải cứu tàn quân đang còn mắc kẹt trong thành phố. Mặc dù lệnh của chỉ huy Quân đội Ukraine là thành phố “vẫn an toàn”, nên không cần vội đưa lực lượng dự bị đến thành phố. Cuộc bao vây Ugledar trở thành cuộc bao vây hoàn toàn thành phố đầu tiên của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine, kể từ chiến dịch bao vây thành phố Mariupol vào tháng 6/2022. Tất nhiên, quy mô của Ugledar là không thể so sánh được với Mariupol. Mặc dù Ugledar có diện tích chỉ khoảng 6 km2 (không có các ngôi nhà nông thôn liền kề với thành phố), nhưng quân Ukraine đã xác định rõ ràng đây là khu vực phòng thủ then chốt cho một khu vực lãnh thổ rộng lớn. Hiện các thông tin về việc quân Nga sắp tràn ngập Ugledar đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông của Ukraine. Bất chấp lệnh của Qướng Syrsky quyết giữ Ugledar cho đến khi Tổng thống Zelensky hoàn thành chuyến thăm Mỹ, nhưng nhiều đơn vị và binh lính Ukraine bất chấp lệnh tử thủ, chờ ban đêm để trốn khỏi thành phố Ugledar. Hiện không có thông tin về mức độ thành công của việc này và liệu có ai thoát ra được hay không? Nhưng không phải tất cả binh lính Ukraine đang cố gắng rút khỏi Ugledar để bảo toàn mạng sống, mà ở đây vẫn có những đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Và chính họ là những người đang kháng cự quyết liệt nhất, ngăn bước quân Nga đang kiên trì tiến lên. Theo trang tin Topwar của Nga, các trận đánh giành Ugledar đã diễn ra ở trung tâm thành phố; tính đến ngày 26/9, khoảng 40% thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, có thể con số này đến hôm nay đã nhiều hơn. Quân Ukraine hiện vẫn còn một con đường đất để rút lui về Bogoyavlenka, nhưng nó nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Rvvoenkory, Liveuamap, RT).