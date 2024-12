Quân Nga tiến về phía Sverdlikovo, quyết tâm cắt đường cao tốc Korenevo-Sudzha

Trang tin Topwar của Nga đưa tin, trong 24 giờ qua, quân Nga đã đánh bại quân Ukraine ở các khu vực Alexandria, Viktorovka, Darino, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovka, Martynovka, Nizhny Klin, Nikolaevo-Daryino, Nikolsky, Novoivanovka, Plekhovo và Sverdlikovo; loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 250 lính Ukraine, bắt sống một tù binh; phá hủy 1 xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép, 6 xe ô tô và 5 khẩu súng cối. Trang Rybar của Nga đưa tin trực tiếp từ mặt trận Kursk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực phía tây nam làng Novoivanovka và Daryino, tuy nhiên những làng này hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Quân đội Nga. Nhóm tấn công “Fearless” của Nga trong khu vực rừng gần Malaya Loknya có bước tiến bộ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết. Thông tin được Rybar xác nhận rằng, Quân đội Nga đang cố gắng cắt nguồn cung cấp của nhóm Ukraine ở Kursk bằng cách tấn công vào khu vực gần biên giới với tỉnh Sumy. Thông tin ngày hôm qua về nỗ lực của các nhóm tấn công nhằm cắt đứt đường cao tốc Korenevo-Sudzha ở khu vực Sverdlikovo đã được xác nhận. Đồng thời, hoạt động chiến đấu bị hạn chế do thời tiết xấu, thực tế không có UAV nào ở cả hai bên hoạt động. Các hành động tiến công của Nga vẫn tiếp tục. Kênh Deep State của Quân đội Ukraine đưa tin, hiện quân Nga tiếp tục phát huy thành công của họ ở khu vực Kursk, nhưng quân Ukraine vẫn đang giữ vững đầu cầu đã chiếm được trước đó. Cho đến nay, các đơn vị của Nga đã tái chiếm gần một nửa lãnh thổ bị chiếm đóng và đang tiếp tục cuộc tấn công. Kênh Deep State đã công bố thông tin rằng, các đơn vị của Nga ở khu vực Kursk đã kiểm soát khu định cư biên giới Darino và tiến đến khu vực Plekhovo. Deep State cũng nhấn mạnh rằng, cả hai ngôi làng đều nằm ở phía tây và phía đông của “đầu cầu” do Ukraine chiếm đóng, nằm không xa biên giới Ukraine. Như vậy có thể nhận thấy, Quân đội Nga đang quyết tâm phá bỏ đầu cầu, để Quân đội Ukraine chuyển lực lượng vào khu vực Kursk. Nhưng nếu như vậy, sẽ đồng nghĩa với việc quân Ukraine ở Kursk mất nguồn tiếp tế từ lãnh thổ Ukraine; do vậy Quân đội Ukraine quyết tâm chiếm lại làng vào Daryino 4 ngày trước. Theo các chuyên gia, Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ lại lãnh thổ chiếm được ở vùng Kursk cho đến khi ông Donald Trump lên nắm quyền. Sau đó, khu vực Kursk sẽ được sử dụng làm đòn bẩy, gây áp lực lên phía Nga trong các cuộc đàm phán tiềm năng. Nhưng nếu các các đơn vị của Nga có thể cắt đứt các đơn vị đã đột nhập vào Kursk ra khỏi biên giới Ukraine, tạo ra một “nồi hầm” với quân Ukraine trên lãnh thổ khu vực Kursk, thì đây sẽ là thất bại chiến lược lớn nhất đối với họ. Tuy nhiên chỉ huy Quân đội Ukraine cũng không để cho Cụm quân phía Bắc của Nga có thể dễ dàng “khâu nắp túi”, khi tiếp tục tung lực lượng dự bị vào chiến đấu, đồng thời giữ chắc đầu cầu ở khu vực biên giới, để tiếp tục đưa lực lượng qua “cửa tử” này vào khu vực Kursk. Câu hỏi là tại sao đến thời điểm này, Quân đội Nga không thể chiếm lại Kursk, khi đã gần 5 tháng trôi qua? Lý do rất đơn giản: thứ nhất, việc điều quân của Nga tới khu vực Kursk chiếm đóng bị hạn chế, do Quân đội Nga cũng không phải có quân số quá “dư dả”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, dù đã điều động hơn 50.000 quân tới Kursk, nhưng họ vẫn chưa có lợi thế tuyệt đối trước quân Ukraine; và nếu quân số tiếp tục tăng, có thể dẫn đến sơ hở ở những nơi khác, như mặt trận phía đông Ukraine. Thứ hai, Quân đội Ukraine chống cự ngoan cường. Quân đội Ukraine đã mất hơn 35.000 binh sĩ ở Kursk. Người ta suy đoán rằng họ đã đầu tư một số lượng lớn binh lính và tiến công có tính toán trước, dựa vào lực lượng phòng thủ vững chắc và sự hỗ trợ bí mật của NATO để kiên cường kháng cự. Thứ ba, xem xét trọng tâm chiến lược. Quân đội Nga có lợi thế toàn diện trên các mặt trận khác. Hiện Quân đội Ukraine đang bị đánh bại ở tất cả các mặt trận, nên ngay cả khi họ đột nhập được một phần vào Kursk, cũng sẽ không bền vững, do mất đi sự hỗ trợ hậu cần tập trung vào sự tiến bộ chiến lược tổng thể. Thứ tư, tránh rủi ro chính trị. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối yêu cầu của Bộ Quốc phòng về một đợt huy động khác, nhằm tránh những rủi ro chính trị của việc huy động lực lượng dự bị động viên, hạn chế các hoạt động quân sự quy mô lớn của Nga ở Kursk. Do vậy việc Quân đội Nga tái chiếm Kursk cần phải xem xét toàn diện nhiều yếu tố, tìm ra thời điểm và chiến lược tốt nhất, cân nhắc ưu và nhược điểm, để có thể đạt được các mục tiêu chiến lược với chi phí tối thiểu; cũng như xem xét thái độ của tất cả các bên về tình hình trong khu vực. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory). Bản đồ quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk của Nga từ ngày 6/8 đến nay. Nguồn video: RVvoenkory.

