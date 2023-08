Quân Nga “mở túi” chờ Ukraine tiến qua “lò vôi” Rabotino

Theo thông tin được tờ Topwar của Nga đăng tải, các trận đánh giữa Quân đội Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt theo hướng Orekhiv ở Zaporozhye. Trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga ở “cửa tử” Rabotino, quân đội Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công quy mô lớn. Các đơn vị làm nhiệm vụ mở cửa, đánh chiếm đầu cầu của Ukraine từng đột nhập thành công vào “cửa tử” Robodine và đẩy toàn bộ quân Nga về phía nam, đồng thời sắp tràn ngập hoàn toàn ngôi làng có diện tích 3,7 km vuông này; đánh dấu chiến thắng qua 3 tháng giao tranh quyết liệt. Tuy nhiên, trước sự tấn công bằng hỏa lực tầm xa của quân Nga, quân tấn công Ukraine thiếu sức chịu đựng và không giữ được kết quả lúc đầu, nên buộc phải rút lui về khu vực xuất phát tiến công ban đầu là thị trấn Orekhiv ở phía bắc làng Rabotino, cách đó gần 10 km. Không chịu dừng lại, quân đội Ukraine củng cố lực lượng, tung nốt các lữ đoàn dự bị chiến lược cuối cùng vào trận đánh, phát động cuộc tấn công quy mô lớn, phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam làng Robodine và tiếp tục tiến vào trung tâm làng Robodine. Một số nhà phân tích cho rằng, việc quân đội Ukraine giành được thành trì này qua vô số gian khổ đã là một “chiến thắng to lớn” và quân đội Ukraine sẽ không có động thái lớn nào trong thời gian ngắn tiếp theo, nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra. Mới đây, camera hồng ngoại của UAV trinh sát Nga, đã ghi lại một cảnh tượng khác: một lượng lớn xe bọc thép và xe tăng Ukraine đang tập trung từ phía bắc Zaporizhia đến khu vực Orekhiv. Tin tức từ mạng xã hội cho rằng, ở ngoại ô Dnepropetrovsk, hàng trăm chuyến tàu chở đầy vũ khí đang tiến tới mặt trận Zaporozhye, và hầu hết trong số đó đã đến khu vực chiến sự. Đồng thời, “lực lượng tinh nhuệ cuối cùng”, gồm khoảng 60.000 quân Ukraine được huy động toàn lực về hướng Orekhiv. Theo ước tính sơ bộ, có ít nhất 83 xe bọc thép Ukraine tiến theo đội hình, đây là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của quân đội Ukraine nhằm vượt qua “cửa tử” Robodine trong thời gian tới. Theo biên chế thông thường của Quân đội Ukraine, lữ đoàn bộ binh cơ giới gồm có 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, một tiểu đoàn xe tăng (30 chiếc), một tiểu đoàn pháo binh (18 khẩu). Mỗi tiểu đoàn BBCG có 30 xe chiến đấu bộ binh, như vậy có tổng cộng 90 xe chiến đấu bộ binh. Nhưng do số lượng xe tăng và xe bọc thép ít, nên một tiểu đoàn của Ukraine chỉ có 10-20 chiếc xe bọc thép; một lữ đoàn có 10-15 xe tăng và 12 khẩu pháo, tính thêm một số xe phụ trợ thì 80 xe cũng không phải là nhiều. Đánh giá về quy mô của hơn 80 xe bọc thép và xe tăng của quân đội Ukraine, đây thực chất là đội hình của một lữ đoàn cơ giới “đầy đủ” đang hành quân. Đơn vị cấp lữ đoàn có biên chế “đầy đủ” như vậy rất hiếm trên chiến trường Ukraine. Do quân đội Ukraine không có ưu thế về không quân, nên một số lượng lớn xe bọc thép dễ dàng bị UAV tự sát Lancet của Nga tấn công phá hủy. Hiện nay hầu như không có đơn vị nào của Ukraine nào có "đầy đủ biên chế". Ngay cả Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của quân đội Ukraine, vốn đang làm lực lượng dự bị chiến dịch, cũng bị quân đội Nga tiêu diệt từ xa trước khi kịp ra chiến trường, tổn thất về trang bị hạng nặng là không hề nhỏ. Trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển phóng từ xa, tiêu diệt nhiều xe bọc thép của Ukraine, trong đó có nhóm xe của Lữ đoàn tấn công đường không 82. Tổn thất này cũng là tổn thất đầu tiên khi lữ đoàn bước vào chiến đấu. Nhưng xét theo tình hình chiến trường hiện tại, lực lượng mặt đất Ukraine sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn. Theo tờ Forbes của Mỹ cho biết, trước đó quân đội Ukraine đã tung toàn bộ 4 lữ đoàn cuối cùng còn lại của lực lượng dự bị chiến dịch, thuộc mặt trận Zaporozhye vào chiến đấu, để tiến hành các hoạt động đột phá, nhằm vượt qua “cửa tử” Robodine. Lần này quân đội Ukraine tập trung số lượng lớn xe bọc thép như vậy ở khu vực Orekhiv, rõ ràng là muốn lợi dụng “đầu cầu” Robodine vừa chiếm được để tiếp tục đột phá trên mặt trận này. Để giữ bí mật, quân Ukraine cố tình chọn cách tập trung vào ban đêm, nhưng vẫn bị UAV của Nga phát hiện. Mặc dù lần này quân đội Ukraine có vẻ “quyết tâm cao”, nhưng lực lượng bọc thép làm nhiệm vụ đột kích của Ukraine không có ưu thế trên không, nên không thể giành được bất kỳ lợi thế nào ở Robodine. Trước đây, quân đội Nga chỉ dựa vào trực thăng Ka-52 để hạ gục thiết giáp Ukraine. Tuy nhiên trong những ngày qua, ngoài trực thăng vũ trang, Nga còn triển khai một số lượng lớn phương tiện chống tăng và liên tục sử dụng máy bay ném bom chiến thuật Su-34 ném bom lượn có điều khiển. Lính Nga dùng xe rải mìn ở những bãi đất bằng ở trước chiến tuyến, đồng thời xây hào chống tăng, răng rồng, rào chắn bê tông,... chờ xe thiết giáp Ukraine tiến vào bãi mìn. Ngoài ra, quân đội Nga thậm chí còn sử dụng một loạt chiến thuật mới trong các cuộc tấn công vào lực lượng thiết giáp của Ukraine. Khi đoàn xe thiết giáp của quân đội Ukraine tiến vào bãi mìn với thiết bị quét mìn, quân Nga đã ngay lập tức rải mìn từ khoảng cách xa theo kiểu “chặn đầu, khóa đuôi”, khiến xe tăng Ukraine mắc kẹt trong bãi mìn và rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Quân đội Ukraine đã phải hứng chịu chiến thuật này vài lần gần đây. Nhưng lần này quân Ukraine vẫn điều động lực lượng trang bị vũ khí hạng nặng đến Robodine, có lẽ vì họ đã có chiến thuật mới để đối phó với quân Nga. Nếu không, rất có thể họ sẽ lại rơi vào “vũng lầy bom mìn”. Trên thực tế, các lợi thế hiện nay của quân đội Ukraine chỉ là một khoảng cách nhỏ trên mặt trận rộng lớn. Sau khi đặt cược toàn bộ lực lượng của quân đội Ukraine vào khu vực này, họ rất dễ bị quân đội Nga “làm bánh bao”. Hiện tại, ở phía đông làng Robodine, Trung đoàn Dù 56 của Quân đội Nga đã được tăng cường và các phân đội 1, 3, 11 và 14 của lực lượng dự bị tác chiến đặc biệt Nga đang được tăng cường ở phía đông nam. Ở phía nam làng Robodine, các Trung đoàn bộ binh cơ giới 70, 201, 210, 1430 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Quân đội Nga đã sẵn sàng. Tất cả đều chờ lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine tiến vào “túi lửa”. Tại làng Kopani, nằm ở bên sườn phía tây Robodine, thậm chí còn có lực lượng đặc biệt Akhmat-Oriental của lực lượng vệ binh Chechnya, có thể hỗ trợ lực lượng chủ lực của quân đội Nga bất cứ lúc nào. Với thế trận giăng sẵn, quân Nga sẵn sàng “bắt rùa trong bình” trước lực lượng Ukraine đang tập trung. Xét thấy quân Ukraine vẫn đang sử dụng chiến thuật tấn công bọc thép truyền thống “nửa NATO, nửa Liên Xô”, nên kiểu tấn công này khó có cơ hội chiến thắng. Quân đội Ukraine trên hướng Orekhiv bị quân Nga tấn công. Nguồn Telegram

Theo thông tin được tờ Topwar của Nga đăng tải, các trận đánh giữa Quân đội Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt theo hướng Orekhiv ở Zaporozhye. Trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga ở “cửa tử” Rabotino, quân đội Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công quy mô lớn. Các đơn vị làm nhiệm vụ mở cửa, đánh chiếm đầu cầu của Ukraine từng đột nhập thành công vào “cửa tử” Robodine và đẩy toàn bộ quân Nga về phía nam, đồng thời sắp tràn ngập hoàn toàn ngôi làng có diện tích 3,7 km vuông này; đánh dấu chiến thắng qua 3 tháng giao tranh quyết liệt. Tuy nhiên, trước sự tấn công bằng hỏa lực tầm xa của quân Nga, quân tấn công Ukraine thiếu sức chịu đựng và không giữ được kết quả lúc đầu, nên buộc phải rút lui về khu vực xuất phát tiến công ban đầu là thị trấn Orekhiv ở phía bắc làng Rabotino, cách đó gần 10 km. Không chịu dừng lại, quân đội Ukraine củng cố lực lượng, tung nốt các lữ đoàn dự bị chiến lược cuối cùng vào trận đánh, phát động cuộc tấn công quy mô lớn, phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam làng Robodine và tiếp tục tiến vào trung tâm làng Robodine. Một số nhà phân tích cho rằng, việc quân đội Ukraine giành được thành trì này qua vô số gian khổ đã là một “chiến thắng to lớn” và quân đội Ukraine sẽ không có động thái lớn nào trong thời gian ngắn tiếp theo, nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra. Mới đây, camera hồng ngoại của UAV trinh sát Nga, đã ghi lại một cảnh tượng khác: một lượng lớn xe bọc thép và xe tăng Ukraine đang tập trung từ phía bắc Zaporizhia đến khu vực Orekhiv. Tin tức từ mạng xã hội cho rằng, ở ngoại ô Dnepropetrovsk, hàng trăm chuyến tàu chở đầy vũ khí đang tiến tới mặt trận Zaporozhye, và hầu hết trong số đó đã đến khu vực chiến sự. Đồng thời, “lực lượng tinh nhuệ cuối cùng”, gồm khoảng 60.000 quân Ukraine được huy động toàn lực về hướng Orekhiv. Theo ước tính sơ bộ, có ít nhất 83 xe bọc thép Ukraine tiến theo đội hình, đây là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của quân đội Ukraine nhằm vượt qua “cửa tử” Robodine trong thời gian tới. Theo biên chế thông thường của Quân đội Ukraine, lữ đoàn bộ binh cơ giới gồm có 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, một tiểu đoàn xe tăng (30 chiếc), một tiểu đoàn pháo binh (18 khẩu). Mỗi tiểu đoàn BBCG có 30 xe chiến đấu bộ binh, như vậy có tổng cộng 90 xe chiến đấu bộ binh. Nhưng do số lượng xe tăng và xe bọc thép ít, nên một tiểu đoàn của Ukraine chỉ có 10-20 chiếc xe bọc thép; một lữ đoàn có 10-15 xe tăng và 12 khẩu pháo, tính thêm một số xe phụ trợ thì 80 xe cũng không phải là nhiều. Đánh giá về quy mô của hơn 80 xe bọc thép và xe tăng của quân đội Ukraine, đây thực chất là đội hình của một lữ đoàn cơ giới “đầy đủ” đang hành quân. Đơn vị cấp lữ đoàn có biên chế “đầy đủ” như vậy rất hiếm trên chiến trường Ukraine. Do quân đội Ukraine không có ưu thế về không quân, nên một số lượng lớn xe bọc thép dễ dàng bị UAV tự sát Lancet của Nga tấn công phá hủy. Hiện nay hầu như không có đơn vị nào của Ukraine nào có "đầy đủ biên chế". Ngay cả Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của quân đội Ukraine, vốn đang làm lực lượng dự bị chiến dịch, cũng bị quân đội Nga tiêu diệt từ xa trước khi kịp ra chiến trường, tổn thất về trang bị hạng nặng là không hề nhỏ. Trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển phóng từ xa, tiêu diệt nhiều xe bọc thép của Ukraine, trong đó có nhóm xe của Lữ đoàn tấn công đường không 82. Tổn thất này cũng là tổn thất đầu tiên khi lữ đoàn bước vào chiến đấu. Nhưng xét theo tình hình chiến trường hiện tại, lực lượng mặt đất Ukraine sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn. Theo tờ Forbes của Mỹ cho biết, trước đó quân đội Ukraine đã tung toàn bộ 4 lữ đoàn cuối cùng còn lại của lực lượng dự bị chiến dịch, thuộc mặt trận Zaporozhye vào chiến đấu, để tiến hành các hoạt động đột phá, nhằm vượt qua “cửa tử” Robodine. Lần này quân đội Ukraine tập trung số lượng lớn xe bọc thép như vậy ở khu vực Orekhiv, rõ ràng là muốn lợi dụng “đầu cầu” Robodine vừa chiếm được để tiếp tục đột phá trên mặt trận này. Để giữ bí mật, quân Ukraine cố tình chọn cách tập trung vào ban đêm, nhưng vẫn bị UAV của Nga phát hiện. Mặc dù lần này quân đội Ukraine có vẻ “quyết tâm cao”, nhưng lực lượng bọc thép làm nhiệm vụ đột kích của Ukraine không có ưu thế trên không, nên không thể giành được bất kỳ lợi thế nào ở Robodine. Trước đây, quân đội Nga chỉ dựa vào trực thăng Ka-52 để hạ gục thiết giáp Ukraine. Tuy nhiên trong những ngày qua, ngoài trực thăng vũ trang, Nga còn triển khai một số lượng lớn phương tiện chống tăng và liên tục sử dụng máy bay ném bom chiến thuật Su-34 ném bom lượn có điều khiển. Lính Nga dùng xe rải mìn ở những bãi đất bằng ở trước chiến tuyến, đồng thời xây hào chống tăng, răng rồng, rào chắn bê tông,... chờ xe thiết giáp Ukraine tiến vào bãi mìn. Ngoài ra, quân đội Nga thậm chí còn sử dụng một loạt chiến thuật mới trong các cuộc tấn công vào lực lượng thiết giáp của Ukraine. Khi đoàn xe thiết giáp của quân đội Ukraine tiến vào bãi mìn với thiết bị quét mìn, quân Nga đã ngay lập tức rải mìn từ khoảng cách xa theo kiểu “chặn đầu, khóa đuôi”, khiến xe tăng Ukraine mắc kẹt trong bãi mìn và rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Quân đội Ukraine đã phải hứng chịu chiến thuật này vài lần gần đây. Nhưng lần này quân Ukraine vẫn điều động lực lượng trang bị vũ khí hạng nặng đến Robodine, có lẽ vì họ đã có chiến thuật mới để đối phó với quân Nga. Nếu không, rất có thể họ sẽ lại rơi vào “vũng lầy bom mìn”. Trên thực tế, các lợi thế hiện nay của quân đội Ukraine chỉ là một khoảng cách nhỏ trên mặt trận rộng lớn. Sau khi đặt cược toàn bộ lực lượng của quân đội Ukraine vào khu vực này, họ rất dễ bị quân đội Nga “làm bánh bao”. Hiện tại, ở phía đông làng Robodine, Trung đoàn Dù 56 của Quân đội Nga đã được tăng cường và các phân đội 1, 3, 11 và 14 của lực lượng dự bị tác chiến đặc biệt Nga đang được tăng cường ở phía đông nam. Ở phía nam làng Robodine, các Trung đoàn bộ binh cơ giới 70, 201, 210, 1430 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Quân đội Nga đã sẵn sàng. Tất cả đều chờ lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine tiến vào “túi lửa”. Tại làng Kopani, nằm ở bên sườn phía tây Robodine, thậm chí còn có lực lượng đặc biệt Akhmat-Oriental của lực lượng vệ binh Chechnya, có thể hỗ trợ lực lượng chủ lực của quân đội Nga bất cứ lúc nào. Với thế trận giăng sẵn, quân Nga sẵn sàng “bắt rùa trong bình” trước lực lượng Ukraine đang tập trung. Xét thấy quân Ukraine vẫn đang sử dụng chiến thuật tấn công bọc thép truyền thống “nửa NATO, nửa Liên Xô”, nên kiểu tấn công này khó có cơ hội chiến thắng. Quân đội Ukraine trên hướng Orekhiv bị quân Nga tấn công. Nguồn Telegram