Trong các trận đánh ác liệt ở miền đông Ukraine, hướng thành phố Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk, đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các bên. Theo tin tức chiến sự mới nhất, mặc dù hơn 2.000 quân của một số tiểu đoàn của Ukraine đã cố gắng rút khỏi khu vực, nhưng họ đã không thể thoát ra khỏi vòng vây của Quân đội Nga. Nguyên nhân sâu xa của tình thế tiến thoái lưỡng nan này là do Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát vị trí “yết hầu” Krasnohorivka. Việc mất đi vị trí chiến lược này khiến ý định rút quân an toàn của Quân đội Ukraine không thể thực hiện, khi họ đã bị quân Nga tổ chức bao vây theo thế gọng kìm, tấn công từ bên sườn và đột phá vòng vây từ nhiều phía. Chiến thuật này của Quân đội Nga chắc chắn đã gây áp lực rất lớn cho Quân đội Ukraine. Với việc Krasnohorivka thất thủ, an toàn của quân Ukraine trong vòng vây trở nên bấp bênh. Một khi Quân đội Nga tiếp tục tiến lên và chiếm các “cửa khẩu” Kurakhivka và Hirnyk (Girnyk), vòng vây sẽ bị đóng lại. Mặc dù lực lượng chiến đấu của Ukraine còn lại bên trong vòng vây vẫn đang cố gắng kìm chân các mũi tấn công của Quân đội Nga, nhưng tình hình ngày càng trở nên khó khăn. Có thể thấy trước, quân Ukraine trong vòng vây sẽ sớm trở thành con mồi trong cuộc “bủa lưới - phóng lao” của quân Nga và đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi tình hình chiến sự ở Pokrovsk tiếp tục diễn biến bất lợi cho Ukraine, việc triển khai chiến lược của Quân đội Nga dần dần có kết quả. Kênh Military Summary đưa tin, quân Nga đã chiếm được các vị trí tại Hyrnyk kể từ hôm 19/9 và theo một số nguồn tin, việc giành được lãnh thổ của Nga có thể lớn hơn so với dự đoán trước đây ở ngôi làng này. Trên bản đồ, ta có thể thấy Nga đang hình thành một "vạc dầu" khá lớn, bao vây quân Ukraine kẹt giữa Ukrainsk và Kranogorivka trên hướng Kurakhove. Quân đội Ukraine được cho là đứng trước 2 lựa chọn, hoặc rút chạy sớm để tránh bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc kiên quyết tử thủ nhằm làm chậm bước tiến của đối phương để xây dựng tuyến phòng thủ phía sau. Với việc quân Nga chiếm được làng Hyrnyk, có thông tin quân Ukraine phòng ngự ở Kurakhivka đã tự ý rút về cứ điểm Kurakhove, đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã bắt đầu đóng “cửa khẩu”; đánh dấu vòng vây đầu tiên do Quân đội Nga xây dựng đã cơ bản hoàn thành và đang tiến gần hơn một bước tới mục tiêu xây dựng vòng vây thứ hai. Đối với Quân đội Ukraine ở Pokrovsk và các khu vực phụ cận, nhất là ở tuyến phòng thủ Kurakhove, an ninh của tuyến hậu cần là chìa khóa để duy trì hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, trước áp lực dồn dập của Quân đội Nga, các tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine đã bị đe dọa nghiêm trọng. Một khi tuyến hậu cần bị cắt đứt, Quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn, nhiên liệu, thực phẩm và các vật tư khác, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của quân Ukraine ở tuyến đầu. Vì vậy, Quân đội Ukraine phải hành động càng sớm càng tốt, để phá vỡ vòng vây của Quân đội Nga và đảm bảo an toàn cho tuyến hậu cần. Trong trận chiến hướng tới thành phố Pokrovsk, đã có một vòng vây nhỏ của trận chiến kết thúc. Theo đưa tin của kênh TG "Military Chronicle"/Nga ngày 18/9 đưa tin, biệt kích Nga vu hồi thành công vào sườn phía nam Gostre, chiếm thành công khu vực này. Quân Nga đã bao vây một lượng lớn quân Ukraine ở tam giác giữa Kranogorivka - Gostre - Georgievka. Trong trận chiến khốc liệt này, hơn 600 quân Ukraine chưa kịp rút lui đã bị mắc kẹt trên cánh đồng giữa sông Lozova và sông Suha, cuối cùng bị Quân đội Nga tiêu diệt. Chỉ có 32 binh sĩ Ukraine bị quân Nga bắt giữ. Trận chiến trong vòng vây nhỏ này thể hiện đầy đủ sự linh hoạt trong chiến thuật của Quân đội Nga. Thông qua trinh sát nắm địch chính xác và điều quân nhanh chóng, quân Nga đã bao vây và tiêu diệt thành công quân Ukraine trong vòng vây. Việc Quân đội Nga giành quyền kiểm soát ba thị trấn quan trọng Krasnohorivka - Georhiivka - Marinka sẽ đảm bảo cho sự an toàn của sườn phía nam “mấu lồi” Avdiivka về phía Pokrovsk. Việc triển khai chiến lược này không chỉ giúp Quân đội Nga có một thế trận phòng thủ vững chắc hơn, mà còn đặt nền móng tốt cho giai đoạn tiếp theo của trận chiến giành Kurakhove. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Liveuamap, X).

