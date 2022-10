Quân Nga có bước chuyển lớn, củng cố thế phòng thủ ở Đông Ukraine

Một loạt các động thái mới của quân đội Nga đã được truyền thông ghi nhận trong tuần vừa qua. Đầu tiên, một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) tự sát do Iran sản xuất đã được phía Nga sử dụng; những UAV tự sát này có giá rẻ và chính xác, dễ sử dụng hơn tên lửa có độ chính xác cao. Khoảng cách tấn công xa nhất của máy bay không người lái tự sát của Iran là hơn 300 km, thời gian chờ trên không lâu hơn; điều này đã gây ra rất nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine gần đây. Nhiều mục tiêu quân sự đã bị phá hủy do loại UAV này. Vào ban đêm, một số cuộc tấn công bằng UAV tự sát của Nga, đã được thực hiện vào các mục tiêu của Ukraine. Các cuộc tấn công đã được thực hiện bằng việc sử dụng UAV tự sát Geran-2, mà phía Ukraine gọi là UAV Shahed-136 của Iran. Các mục tiêu mới nhất của Ukraine bị UAV Geran-2 tấn công là ở khu vực Nikolaev cũng như ở thành phố Zaporozhye. Đặc trưng của những cuộc tấn công bằng UAV tự sát Geran-2, có thể nghe thấy rõ ràng do tiếng kêu “vo vo” đặc trưng trên bầu trời đêm. Những biện pháp phòng không của Ukraine, nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng UAV tự sát Geran-2 của Nga tỏ ra không hiệu quả. Hiện tại, lực lượng phòng không Ukraine phần lớn bất lực trước việc quân Nga sử dụng UAV tự sát Geran-2, đặc biệt là vào ban đêm. Theo Tạp chí Quốc phòng Ukraine, UAV tự sát Geran-2 tiếp cận mục tiêu ở độ cao khá thấp, chỉ khoảng 80 m, sau đó chúng lao từ trên không xuống các mục tiêu. Tại Zaporozhye và Nikolaev, những nơi triển khai binh lính Ukraine và các cố vấn quân sự nước ngoài, là những mục tiêu chủ yếu của loại UAV tự sát này. Trong nửa tháng trước, UAV tự sát Geran-2 cũng được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố cảng miền nam Odessa, gây cháy lớn và nổ kho đạn. Andrii Ryzhenko, cựu đại tá hải quân từng phục vụ trong Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, một UAV tự sát đã đánh trúng sở chỉ huy hải quân ở Odessa. Thứ hai, đó là vào ngày 4 và 5/10, quân đội Nga sử dụng máy bay, tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái tấn công quân Ukraine ở Bonliman, Kharkov và Kherson; loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm lính Ukraine. Trong khi đó tại khu vực Lugansk, Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công mạnh vào trận địa xuất phát tấn công của Ukraine, ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Ukraine, nhằm tiếp cận thành phố Lisichansk, bị quân Nga chiếm hồi tháng 6 vừa qua. Sau một số cuộc phản công bất thành của quân đội Ukraine tại khu vực này, một lượng lớn thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Cho đến nay, mặt trận này được đánh dấu bằng những cuộc đụng độ rất ác liệt giữa hai bên. Sau khi rút khỏi Liman, hiện quân đội Nga đang củng cố lực lượng ở khu vực này. Theo Thư ký Hội đồng An ninh của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Apti Alaudinov, quân đội Nga đang tiến công mạnh mẽ theo hướng này, trong nỗ lực giành lại quyền chủ động trên chiến trường. Alaudinov nói: “Mỗi ngày truyền thông phương Tây đều nói rằng, quân Ukraine đang tiến về phía chúng tôi và đã đạt được một số chiến quả. Nhưng tôi muốn lưu ý rằng, những người lính của chúng tôi (Vệ binh Cộng hòa Chechnya), cùng với Quân đoàn 2 của dân quân Lugansk và lực lượng bán quân sự (Nhóm Wagner) vẫn đang tiến lên”; Hướng mặt trận này có tính chất rất quan trọng, vì nó cho phép che phủ Lisichansk khỏi cuộc tấn công của quân đội Ukraine; đồng thời, tạo cơ hội để tổ chức một cuộc phản công theo hướng Liman. Còn theo hãng tin Nga Pravda.ru cho biết, ngày 7/10, lực lượng trinh sát mặt đất của Nga tại khu vực Donbass, đã phát hiện kịp thời việc di chuyển một nhóm 20 lính tình nguyện (Nga gọi là lính đánh thuê) người Ba Lan ra chiến tuyến trên một chiếc xe buýt. “Các trinh sát đã xác định được một chiếc xe buýt của đối phương đang di chuyển, trong đó có hơn 20 lính đánh thuê đến từ Ba Lan. Chiếc xe buýt đã bị phá hủy hoàn toàn bằng một tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM)”, Pravda.ru đưa tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết. nước này đã huy động 200.000 quân và quân tiếp viện đầu tiên và sẽ lần lượt được triển khai; nếu tình huống gấp rút, ít nhất 50% nhân lực sẽ có mặt tại chỗ vào cuối tháng 10. Đến lúc đó, quân đội Nga sẽ có đủ quân, và tiềm năng của quân đội Nga đang được kích thích hơn nữa.

