Quân Nga chiếm làng Lysovka, chỉ còn cách thành phố Pokrovsk 5,5 km

Quân đội Nga đang phát triển tấn công trên hướng thành phố Pokrovsk rất thành công. Vào ngày 1/9, bắt đầu có tin cho biết quân Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía bắc của thị trấn Ukrainsk, một trong những trung tâm phòng ngự của Ukraine ở phía tây Donetsk. Còn bây giờ, Quân đội Nga đang tiếp cận Pokrovsk từ một hướng khác. Tính đến sáng ngày 2/9, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Lysivka. Đây là khu dân cư nằm cách đường cao tốc E50 từ Pokrovsk-Karlovka-Donetsk chỉ vài trăm mét, đồng thời cách Pokrovsk chưa đầy 5,5 km (theo đường chim bay). Do làng Lysovka nằm ở địa hình thấp hơn những ngọn đồi xung quanh làng, nên quân Ukraine gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự. Các nguồn tin của Ukraine bình luận về bước tiến của Nga ở Lysivka, viết về những lo ngại về việc quân Nga (ít nhất là về mặt hỏa lực), có thể cắt đứt tuyến đường sắt giữa Pokrovsk và Kurakhovo. Con đường sắt này, bất chấp việc quân Nga áp sát, nhưng vẫn tiếp tục được Ukraine sử dụng để chuyển quân và tiếp tế hậu cần cho lực lượng phòng thủ ở khu vực Kurakhovo. Việc cắt nhóm Kurakhovo ra khỏi Pokrovsk rõ ràng sẽ gây thêm khó khăn cho Quân đội Ukraine. Để ngăn điều này xảy ra, Tổng tư lệnh Syrsky đang cố gắng tăng cường mặt trận bằng các đơn vị dự bị, bao gồm cả những đơn vị trước đây đang đảm nhiệm phòng ngự ở các khu vực khác. Có thể nhận thấy, việc mở mặt trận Kursk đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình giữa Nga và Ukraine. Cuộc tấn công của Quân đội Ukraine trong khu vực đã bắt đầu chùn bước. Hiện tại, Tổng thống Zelensky cơ bản muốn tiến sâu ở Kursk và tận dụng lợi thế trong thời gian ngắn nhất có thể. Rất có thể nhà máy điện hạt nhân Nizhny-Kursk sẽ là mục tiêu chính của Ukraine, được dùng làm điều kiện đàm phán trao đổi 4 tỉnh miền đông Ukraine. Tuy nhiên, sau khi ý tưởng này bị bỏ rơi, toàn bộ cuộc chiến Kursk trở nên vô ích. Cuộc chiến tiêu hao sẽ rơi vào “nhịp điệu” của Quân đội Nga. Việc Ukraine mở chiến dịch Kursk chưa thấy lợi ở đâu, nhưng việc họ rút một số lượng lớn quân và vũ khí đến Kursk đã gây ra áp lực phòng thủ lớn cho các mặt trận còn lại. Quân đội Nga đã không mắc mưu của Kiev, khi hầu hết quân Nga tiếp viện cho mặt trận Kursk đều là lính nghĩa vụ, được triển khai từ nội địa Nga. Do vậy, việc gây áp lực lên Quân đội Ukraine ở các mặt trận khác không hề thay đổi. Điều này khiến Quân đội Ukraine bị hút vào “hố đen” ở khu vực Kursk, đồng thời chịu áp lực ở các mặt trận khác; việc này khiến nhiều chỉ huy Quân đội Ukraine “không hài lòng”. Vấn đề này cũng được chính Tổng thống Zelensky thừa nhận trong những ngày gần đây, đó là ông đã chấp thuận cuộc tấn công vào khu vực Kursk, khiến phần còn lại của mặt trận có nguy cơ sụp đổ. Trong một bài phát biểu video thường lệ, ông nói rằng ông và Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, đã thảo luận về tình hình chiến trường ngày hôm đó. Tướng Syrsky cũng cho biết, hiện tại chiến trường Ukraine đang khó khăn nhất ở khu vực thành phố Pokrovsk, Toretsk-New York, Chasov Yar, Ugledar ở tỉnh Donetsk, Kupyansk ở tỉnh Lugansk, phía bắc tỉnh Kharkov. Chính Tổng thống Zelensky đã dùng một từ để miêu tả chiến sự ở Donetsk là "cực kỳ khó khăn". Theo thông tin chiến trường mới nhất, trên hướng Pokrovsk, Lữ đoàn 114 của Quân đoàn Donetsk Nga đã hoàn thành công tác dọn dẹp khu vực làng Dolynivka. Cờ Nga đã được kéo lên trên các tòa nhà chính và các tuyến đường chính trong khu vực. Quân đội Ukraine đã rút lui khỏi khu vực này về thị trấn Ukrainesk, yếu tố thuận lợi là Quân đội Nga đã chiếm được Dolynivka, Kalivka, Mikhailivka và các khu vực khác trong một thời gian ngắn, làm bàn đạp để tiến công và bao vây mục tiêu Ukrainsk. Lúc này, Tổng thống Zelensky mới nhớ ra rằng, thành phố Pokrovsk không thể bị mất, vì đây là trung tâm giao thông quan trọng nhất ở vùng Donbass, là giao lộ của các tuyến đường sắt và đường cao tốc. Nếu mất đi sẽ là tổn thất đối với nguồn cung cấp của toàn bộ khu vực. Nếu để mất Donbass sẽ là một đòn chí mạng, nên Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong một bài phát biểu qua video rằng, ông đã trao đổi với Tướng Syrsky và quyết định tăng cường lực lượng phòng thủ theo hướng này. Nhưng việc Ukraine mở mặt trận Kursk đã hút mất nhiều nguồn lực của Ukraine vào đây. Tổng thống Zelensky đặc biệt quan tâm tới mặt trận Kursk và tung hết những đơn vị tinh nhuệ vào đây. Thậm chí truyền thông phương Tây còn cho rằng, Kiev có tư tưởng tập trung vào mặt trận Kursk và “buông” khu vực Donbass. Nhưng bây giờ, dù Ukraine có tăng quân mới từ nội địa, hay quân tinh nhuệ từ Kursk, có thể sẽ trở thành một “chiến thuật tiếp nhiên liệu”. Lý do là cách đây một tháng, Quân đội Nga vẫn còn cách Pokrovsk hơn 20 km; nhưng lúc này, Quân đội Nga sắp hình thành một cuộc bao vây với Pokrovsk. Trong tình huống này, Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông muốn sử dụng quân nội địa để kiên quyết bảo vệ thành phố Pokrovsk, trong khi hệ thống công sự phòng thủ kiên cố ở đây đều không có; đây thuần túy là một ý tưởng không thể thực hiện được. Cách tốt nhất là xây dựng các công sự dã chiến, để phòng thủ từ phía sau một cách hiệu quả. Việc Ukraine để mất thành phố Pokrovsk cũng chưa thực sự phải là thảm họa, quan trọng là Quân đội Ukraine phải bố trí được tuyến phòng thủ kiên cố tiếp theo, không được để quân Nga tiến sâu vào trong. Việc tiếp tục duy trì hai mặt trận là điều Tổng thống Zelensky nên cân nhắc nhất trong giai đoạn này, vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng tiếp theo của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. (Nguồn ảnh: ISW, Liveuamap, CNN, Ukrinform, RT).

