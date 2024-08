Nỗi hoảng sợ từ bom lượn của lính Ukraine ở mặt trận Toretsk

Trong bóng tối của căn hầm tại thành phố Toretsk ở miền đông Ukraine, các binh lính Ukraine không biết bom lượn Nga sẽ tấn công họ như thế nào. Nhưng sự thay đổi đột ngột về áp suất không khí, đi kèm với những tiếng nổ làm rung chuyển mọi thứ, đã chứng minh sức công phá của những quả bom này, khi chúng thổi tung những ngôi nhà gần đó. Vào lúc rạng sáng, trong lúc các cuộc tấn công tạm lắng, binh lính Ukraine đã lao ra ngoài và thấy đám cháy do một trong những quả bom gây ra trong đống đổ nát của một tòa nhà cách đó khoảng hơn 140 mét, cho thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết “mong manh” như thế nào. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lính Ukraine cho biết, bom lượn có lẽ là loại vũ khí đáng sợ nhất. Chúng là những quả bom rơi tự do, còn lại từ thời Liên Xô nhưng hiện được trang bị cánh lượn và có thể điều khiển bằng tín hiệu vệ tinh, biến chúng thành vũ khí “thông minh”. Được gọi là bom KAB hay FAB, những quả bom lượn nặng từ hơn 250 tới 3.000kg, bên trong chứa từ hàng trăm kg tới hàng tấn thuốc nổ. Chỉ cần một quả bom, cũng có thể biến một tòa chung cư cao tầng thành đống đổ nát và xóa sổ cả các công sự bê tông kiên cố. "Nó rất đáng sợ và rất nhanh", trung sĩ Stanislav, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 của Quân đội Ukraine cho biết, khi các máy bay chiến đấu của Nga thả những quả bom lượn đầy uy lực về phía các đơn vị của anh. "Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cầu nguyện", Stanislav Ukraine nói. Trong những tháng gần đây, Nga đã sử dụng những quả bom này với tần suất cao, để phá hủy những công sự kiên cố của quân Ukraine, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng, được Quân đội Ukraine biến thành những pháo đài chiến đấu. Bom lượn giúp quân Nga tiếp tục đạt được thành quả ổn định tại khu vực Donetsk, tấn công các thị trấn và ngôi làng với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Cách Toretsk hơn 60km về phía đông nam, quân Nga cũng đang ồ ạt tấn công vào thành phố Pokrovsk - một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở phía tây tỉnh Donetsk. Cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk và Toretsk đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Những người lính Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết, phần lớn họ bị quân Nga áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng ném bom liên tục của Nga tiếp tục đóng vai trò quan trọng, buộc quân Ukraine phải rời khỏi các vị trí, dù được phòng thủ kiên cố nhất. Việc tìm cách đối phó với bom lượn của Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu về quân sự và ngoại giao, ngay cả khi Kiev thực hiện một nước cờ táo bạo, để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Kiev hy vọng, cuộc tấn công sẽ buộc Nga phải rút quân ở mặt trận chính Donetsk về để bảo vệ khu vực này, từ đó giảm bớt áp lực dọc theo mặt trận phía đông. Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Kremlin vẫn có ý định duy trì sức ép tấn công tại đây và đang tấn công dữ dội vào các thành phố như Toretsk và Pokrovsk. Trong lúc giao tranh giữa mùa hè diễn ra xung quanh thành phố Toretsk, các nhà báo của tờ The New York Times được phép đến thị trấn vào một đêm, để chứng kiến những thách thức mà lực lượng Ukraine phải đối mặt khi họ cố gắng giữ vững vị trí dưới những đợt pháo kích dữ dội của quân Nga. Jackson, một trung sĩ 29 tuổi, chỉ huy một trung đội UAV của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32 cho biết: “Ngày nào cũng vậy, khi chúng tôi đến một vị trí, họ ngay lập tức thả bom lượn FAB, chúng tôi ẩn nấp, bịt tai và há miệng để không bị chấn động não”. Ukraine đã và đang phát triển khả năng tấn công tầm xa, tăng cường sử dụng tên lửa cũng như UAV sản xuất nội địa, để tấn công vào các sân bay của Nga - nơi các máy bay chiến đấu được triển khai để ném bom. Tuy nhiên, theo Tổng thống Zelensky, vào tháng 8/2024, những máy bay chiến đấu của Nga vẫn thả khoảng 750 quả bom lượn mỗi tuần. Nhà báo Santora cho biết, ngay cả những binh lính Ukraine đã quen với nhiều năm pháo kích cũng phải rùng mình trước sức hủy diệt của vũ khí này. Có thể làm so sánh đơn giản thế này, một quả đạn pháo cỡ nòng 152mm mà Nga bắn hàng nghìn quả mỗi ngày, chứa hơn 6kg chất nổ. Một quả bom lượn FAB-1500 chứa gần 675 kg thuốc nổ. Do bom lượn không sử dụng động cơ, nên không phát ra tín hiệu nhiệt, do vậy rất khó để phát hiện. Chúng có thể được thả từ máy bay chiến đấu của Nga cách xa mục tiêu hàng vài chục km phía sau tiền tuyến, nên tương đối an toàn trước các hệ thống phòng không dã chiến của Quân đội Ukraine. Binh lính Ukraine cho biết, khi chiến đấu cơ Nga mang bom lượn có điều khiển bay gần tiến tuyến, chúng được bảo vệ bởi các máy bay chiến đấu Su-35S đi kèm. Trong khi UAV giám sát bay dày đặc trên bầu trời, săn lùng các binh lính Ukraine. Hiện lính Ukraine ở tiền tuyến chỉ được trang bị tên lửa phòng không vác vai, không thể bắn máy bay Nga thả bom lượn. Các chỉ huy Ukraine cho rằng, cách tốt nhất để chống bom lượn của Nga là tấn công máy bay đang thả bom ở trên không, hoặc khi chúng đang đậu trên đường băng. Nhưng để làm được điều này, Quân đội Ukraine cần vũ khí phòng không tầm xa như tên lửa Patriot, hoặc tên lửa đạn đạo ATACMS. Tuy nhiên vũ khí này hiếm và Mỹ không cho những vũ khí này tấn công vào lãnh thổ Nga. Trung sĩ Jackson nhớ lại lần đầu tiên một quả bom lượn phát nổ gần vị trí của mình. "Tôi có cảm giác như thể gió đang thổi qua tôi với tốc độ rất cao, xuyên qua từng cơ quan nội tạng của tôi, cảm giác đó rất đáng sợ", Jackson cho hay. Binh lính Ukraine này ngồi trên chiếc giường cũ nát trong một boongke dưới tầng hầm với ánh sáng yếu ớt từ màn hình video, cách quân Nga hơn 1km. Bên ngoài, những khung kim loại bị cháy xém và cong vênh của ít nhất 4 chiếc xe nằm rải rác bên lề đường khi cố thoát ra khỏi thành phố, nhắc nhở rằng bất kỳ chuyển động nào của họ cũng có thể đối mặt với nguy hiểm chết người. (Nguồn ảnh: NYT, TASS, Ukrinform).

