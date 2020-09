Quan hệ Nga – Thổ tệ đến mức nào sau vụ MiG-29 bị bắn rơi?

Theo thông tin trên trang web “Defense Blog” của Mỹ ngày 8/9, các nguồn tin quân sự Libya tiết lộ rằng, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga đã bị tên lửa phòng không bắn hạ gần thành phố ven biển phía bắc Sirte của Libya. Ảnh: Chiếc MiG-29 bị bốc cháy và phi công phóng dù thoát hiểm - Nguồn: Sina Mặc dù phi công đã nhảy dù thoát hiểm thành công, nhưng đã bị rơi vào vùng kiểm soát của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA), do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ảnh: Những mảnh vỡ còn lại của chiếc MiG-29 bị bắn hạ - Nguồn: Sina Quân đội Nga đã điều một số lượng lớn lính đặc nhiệm đến tìm cách ứng cứu và giải thoát phi công, nhưng vẫn bị quân đội GNA bắt giữ và vận chuyển về hậu cứ bằng trực thăng. Ảnh: Dù và mũ bay của phi công từ chiếc MiG-29 bị bắn rơi ở Libya - Nguồn: Sina Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu thông tin trên là sự thật thì đây sẽ là chiếc máy bay thế hệ thứ 4 đầu tiên của quân đội Nga, bị bắn hạ trong cuộc xung đột ở Libya. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Nga - Nguồn: Wkipedia. Một nguồn tin trong quân đội Libya đã công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay MiG-29 bị bắn rơi, cho thấy chiếc tiêm kích này không bị rơi do lỗi kỹ thuật, mà bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không trên mặt đất; phi công sau đó phóng dù và bị Quân đội GNA gần đó bắt giữ. Ảnh: Những mảnh vỡ còn lại của chiếc MiG-29 - Nguồn: Sina Được biết phi công nhảy dù là một người da trắng, nói tiếng Nga; sau khi thẩm vấn, anh ta thừa nhận mình là người Nga, nhưng không rõ thuộc Không quân Nga hay một công ty lính đánh thuê? Ảnh: Phi công MiG-29 (áo xanh) bị lực lượng GNA bắt giữ - Nguồn: SouthFront Được biết bắt đầu từ tháng 5 năm nay, quân đội Nga đã tham gia rất nhiều vào cuộc xung đột ở Libya; hiện tại Nga đã triển khai 14 máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-24 tới Libya. Ảnh: Phi công Nga lái chiếc MiG-29 bị bắn rơi - Nguồn: Sina Các máy bay chiến đấu nói trên đã cất cánh từ lãnh thổ Nga, sau đó dừng lại một thời gian ngắn tại sân bay Khmemin ở Syria; tiếp tục bay qua Địa Trung Hải đến Libya và hạ cánh xuống sân bay của Quân đội Quốc gia Libya (LNA), đứng đầu bởi Nguyên soái Khalifa Haftar. Ảnh: Máy bay Nga hạ cánh tại sân bay của LNA - Nguồn: SouthFront Theo các báo cáo, cuộc xung đột hiện nay ở Libya thực chất là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. LNA do Nguyên soái Haftar đứng đầu, được Nga, Ai Cập, UAE hậu thuẫn, từng nắm thế thượng phong và kiểm soát 80% lãnh thổ nước này. Ảnh: Nguyên soái Haftar (áo sẫm) đang duyệt đội danh dự: Nguồn: Sina LNA đã bao vây thủ đô Tripoli, nhưng không thể đánh bật được lực lượng Quân đội của GNA ra khỏi thủ đô; sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến, Quân đội GNA đã lật ngược tình thế, đẩy LNA vào thế bị động trên chiến trường. Ảnh: Quân đội LNA của Nguyên soái Haftar - Nguồn: Sina Lực lượng Haftar đã nhiều lần bại trận trên chiến trường khiến Nga, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất phải gia tăng tiếp viện; trong đó có hoạt động Nga điều các máy bay chiến đấu của họ trực tiếp tham chiến trên lãnh thổ Libya. Ảnh: Lính đánh thuê tại chiến trường Syria - Nguồn: SouthFront Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chiếc MiG-29 của Nga bị tên lửa phòng không của Thổ bắn hạ là một sự leo thang xung đột lớn, chắc chắn sẽ khiến hai phe lớn là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Ảnh: Chiếc MiG-29 bị bốc cháy - Nguồn: Sina Vào tháng 11/2015, một chiếc Su-25 của Nga tham chiến trên chiến trường Syria đã bị tên lửa từ máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, phi công nhảy dù bị phiến quân bắn chết; sự việc trên đã đẩy mối quan hệ Thổ và Nga đến mức căng thẳng tột độ; và sự kiện lần này chúng ta hãy chờ xem. Ảnh: Phi công Roman Filipov điều khiển chiếc Su-25 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi khi còn sống. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

