Mỹ tự ái, dọa trừng phạt thẳng tay nếu Ấn Độ mua thêm MiG-29 Nga

Theo thông tin trên ấn phẩm Avia-pro, mới đây Washington đã có những động thái làm phức tạp, nghiêm trọng hơn việc mua các máy bay chiến đấu Nga đối với một số quốc gia đồng minh. Đặc biệt là quyết định sẽ trừng phạt Ấn Độ nếu New Delhi kích hoạt hợp đồng mua thêm tiêm kích MiG-29 của Nga. Có quan hệ đồng minh từ lâu, nhưng Ấn Độ đã trở thành “nạn nhân” trong lệnh trừng phát mới của Mỹ. Dường như Washington đang cố gắng bằng mọi cách ngăn cản Ấn Độ sở hữu thêm những chiến đấu cơ MiG-29 tuy cũ nhưng rất lợi hại với chất lượng đã được kiểm nghiệm từ lâu. Được biết, tháng 6/2020 Không quân Ấn Độ công khai tìm cách khẩn trương mua thêm 21 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Nga để bổ sung vào 3 phi đội máy bay loại này đang hoạt động. Những máy bay chiến đấu này dự kiến sẽ được mua với giá hợp lý vì chúng đã có sẵn, được sản xuất một phần tại Nga cho đơn đặt hàng trước đó đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên với lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ, nhiều khả năng kế hoạch bổ sung MiG-29 của Không quân Ấn Độ sẽ đổ bể hoàn toàn. Đến nay, lý do áp đặt lệnh trừng phạt oái oăm này đối với Ấn Độ vẫn chưa được phía Mỹ công bố. Trước đó, lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ có hiệu lực khi Ấn Độ mua các hệ thống phòng không S-400 và các tiêm kích S-35 Nga. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, họ tin rằng việc Ấn Độ từ chối tiêm kích F-16 của Mỹ để lên kế hoạch mua MiG-29 Nga đã khiến Washington cảm thấy bị xúc phạm, dẫn đến quyết định bổ sung lệnh trừng phạt. Theo Sohu, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc Ấn Độ mua Su-35S và S-400 của Nga vẫn có thể hiểu được, nhưng việc Mỹ cấm Ấn Độ sắm thêm MiG-29 là thật sự khó hiểu vì trong biên chế Không quân Ấn Độ từ lâu cũng đã có loại tiêm kích này. Nếu thực sự cần tìm một lý, thì rõ ràng rằng việc Ấn Độ chọn MiG-29 thay cho một máy bay chiến đấu khác của Mỹ đã khiến người “đồng minh khó tính” cảm thấy tự ái. Trước những động thái mới của Washington, New Delhi vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Kế hoạch mua thêm tiêm kích MiG-29 của Nga vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị hủy bỏ. Được biết, việc bổ sung máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ấn Độ được truyền thông trong nước đánh giá là rất cần thiết trước bổi cảnh xung đột quân sự với Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: MiG-29 của Không quân Ấn Độ. Video Ấn Độ gặp rắc rối với MiG-29K của Nga - Nguồn: QPVN

Theo thông tin trên ấn phẩm Avia-pro, mới đây Washington đã có những động thái làm phức tạp, nghiêm trọng hơn việc mua các máy bay chiến đấu Nga đối với một số quốc gia đồng minh. Đặc biệt là quyết định sẽ trừng phạt Ấn Độ nếu New Delhi kích hoạt hợp đồng mua thêm tiêm kích MiG-29 của Nga. Có quan hệ đồng minh từ lâu, nhưng Ấn Độ đã trở thành “nạn nhân” trong lệnh trừng phát mới của Mỹ. Dường như Washington đang cố gắng bằng mọi cách ngăn cản Ấn Độ sở hữu thêm những chiến đấu cơ MiG-29 tuy cũ nhưng rất lợi hại với chất lượng đã được kiểm nghiệm từ lâu. Được biết, tháng 6/2020 Không quân Ấn Độ công khai tìm cách khẩn trương mua thêm 21 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Nga để bổ sung vào 3 phi đội máy bay loại này đang hoạt động. Những máy bay chiến đấu này dự kiến sẽ được mua với giá hợp lý vì chúng đã có sẵn, được sản xuất một phần tại Nga cho đơn đặt hàng trước đó đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên với lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ, nhiều khả năng kế hoạch bổ sung MiG-29 của Không quân Ấn Độ sẽ đổ bể hoàn toàn. Đến nay, lý do áp đặt lệnh trừng phạt oái oăm này đối với Ấn Độ vẫn chưa được phía Mỹ công bố. Trước đó, lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ có hiệu lực khi Ấn Độ mua các hệ thống phòng không S-400 và các tiêm kích S-35 Nga. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, họ tin rằng việc Ấn Độ từ chối tiêm kích F-16 của Mỹ để lên kế hoạch mua MiG-29 Nga đã khiến Washington cảm thấy bị xúc phạm, dẫn đến quyết định bổ sung lệnh trừng phạt. Theo Sohu, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc Ấn Độ mua Su-35S và S-400 của Nga vẫn có thể hiểu được, nhưng việc Mỹ cấm Ấn Độ sắm thêm MiG-29 là thật sự khó hiểu vì trong biên chế Không quân Ấn Độ từ lâu cũng đã có loại tiêm kích này. Nếu thực sự cần tìm một lý, thì rõ ràng rằng việc Ấn Độ chọn MiG-29 thay cho một máy bay chiến đấu khác của Mỹ đã khiến người “đồng minh khó tính” cảm thấy tự ái. Trước những động thái mới của Washington, New Delhi vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Kế hoạch mua thêm tiêm kích MiG-29 của Nga vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị hủy bỏ. Được biết, việc bổ sung máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ấn Độ được truyền thông trong nước đánh giá là rất cần thiết trước bổi cảnh xung đột quân sự với Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: MiG-29 của Không quân Ấn Độ. Video Ấn Độ gặp rắc rối với MiG-29K của Nga - Nguồn: QPVN