Trong thời gian qua, trên hướng tiến công Orekhov-Tokmak ở Zaporozhye, truyền thông Ukraine bắt đầu nói về “bước đột phá và bước ngoặt được chờ đợi từ lâu trong cuộc phản công” tại “cửa tử” Rabotino và hướng bên sườn Verbovoye. Tuy nhiên các nhà phân tích Nga từ kênh Telegram “Vatfor Avtostradny think tank” chứng minh rằng, không hề có “bước đột phá hay bước ngoặt nào” của Ukraine tại những khu vực trên. Vậy nguồn tin bên nào đáng tin cậy? Truyền thông Ukraine cho biết, khoảng 2 tuần trước, quân Ukraine trên hướng Zaporozhye đã tiến tới tiền tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông làng Rabotino và kể từ đó, họ đã cố gắng hết sức để mở rộng không gian kiểm soát và cố gắng vượt qua tuyến phòng ngự phía trước của quân đội Nga ở khu vực này. Tuy nhiên nhìn tấm bản đồ chiến sự của Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) công bố, việc Quân đội Ukraine dồn toàn bộ lực lượng về hướng “cửa tử” Rabotino, có thể khiến họ dễ bị tấn công từ hai bên sườn và thậm chí là bị bao vây. Hiện “cửa tử” Rabotino vẫn là nơi giành giật giữa hai bên; nếu quân Ukraine đã tiến được vào trung tâm làng Rabotino và chiếm những khu vực ở vùng trũng thấp, thì quân Nga lại chiếm lợi thế đang chốt giữ những điểm cao ở phía nam của ngôi làng; điều này đặt quân Ukraine tại đây trong một “cái túi”. Vì vậy, Quân đội Ukraine phải mở rộng sang bên cánh phải, trong đó tập trung vào làng Verbovoye, buộc quân nga tại đây phải rút lui; nhằm loại bỏ mối đe dọa từ bên sườn và mở rộng đầu cầu tấn công. Sau đó, họ mới có thể dồn toàn bộ sức lực xuống phía nam để vượt qua ngọn đồi, mà tuyến phòng thủ của Nga chạy dọc theo. Các nhà phân tích Nga đã đề cập đến một số vấn đề mà quân đội Ukraine phải đối mặt hiện nay. Thứ nhất, việc tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo tiền tuyến là rất khó khăn, vì hai bên sườn trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương khi họ tiến lên, do hướng chính diện quá nhỏ. Một ví dụ rõ ràng là những gì đã xảy ra ở hướng Nam Donetsk trên mặt trận gần Urozhainy và Staromayorsky, khi Quân đội Ukraine ở đó cũng tấn công rất tích cực ở vùng đất thấp, nhưng cuối cùng họ sa lầy trong chiến đấu, chịu tổn thất và buộc phải rút lui, vì quân Nga đã chiếm ưu thế khi ở địa hình cao. Thứ hai, nỗ lực tiến quân đồng thời theo ba hướng gần Rabotino đòi hỏi một lực lượng và vũ khí phù hợp; nhưng bằng cách nào đó, Quân đội Ukraine vẫn cần được chuyển đến mặt trận theo một con đường duy nhất trong khu vực. Công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch đã trở thành một vấn đề đau đầu đối với bộ chỉ huy Ukraine, điều này được chứng minh bằng việc xuất hiện hàng ngày trên Internet, các đoạn phim mới về các thiết bị bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa ở hậu phương ngay phía sau các đội hình của Quân đội Ukraine. Thứ ba, tốc độ phản công chậm chạp của Ukraine, về nguyên tắc không tạo sự đột phá của mặt trận. Vấn đề là đột phá qua chiều sâu phòng ngự của đối phương, được coi là một giai đoạn ngắn hạn, gồm mở cửa, đánh chiếm đầu cầu và thọc sâu vào những mục tiêu quan trọng, nằm sâu trong tuyến phòng ngự của địch. Đồng thời, quân đội Ukraine không có thời gian để phản ứng với những thay đổi của tình hình và những đơn vị Ukraine tham gia tấn công, ít có cơ hội tiến sâu hơn nữa, dựa trên những thành công do chính họ đạt được. Trong trường hợp này, không có gì tương tự như phân tích ở trên được quan sát thấy, vì ở khu vực lân cận với làng Rabotino được đề cập, giao tranh đã diễn ra được gần 3 tháng. Hơn nữa, nếu chúng ta nhìn toàn bộ hướng Zaporozhye, thì các trận đánh ác liệt trong tháng 8, hầu như chỉ diễn ra gần Rabotino. Theo các nhà phân tích của Nga, trên góc độ một chiến dịch phản công, Quân đội Ukraine hiện đang ở vào tình thế tồi tệ hơn ba tháng trước. Bởi vì khi đó, họ có lợi thế trong việc lựa chọn hướng tấn công, nhưng bây giờ họ thậm chí còn không có lối thoát khỏi “cửa tử” Rabotino. Để có thể vượt qua “cửa tử” Rabotino, Quân đội Ukraine cần tăng cường lực lượng tấn công lên gấp nhiều lần. Nhưng việc dồn lực lượng vào hướng Orekhiv, có thể gây bất lợi cho các khu vực khác của mặt trận và các hướng khác. Quân đội Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vào đầu tháng 6 khi họ không thực hiện được “cuộc tấn công về phía nam” nhằm tiếp cận biển Azov. Hiện tại, Quân đội Ukraine không có cơ hội tiến vào không gian tác chiến, vì khi họ tiến lên, các “công sự” mới của quân Nga sẽ xuất hiện trên đường đi của họ. Thời gian đang ủng hộ người Nga, mùa thu đã bắt đầu, những cơn mưa sắp đến, sau đó là mùa đông. Việc tập trung của lực lượng Quân đội Ukraine trên hướng Orekhiv lớn đến mức nghị sĩ Nga Andrei Gurulev thậm chí còn gọi đây là nơi “lý tưởng” để sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và điều này không hoàn toàn là một phát ngôn mang tính “răn đe”. Lý do là tại một không gian hẹp như vậy, có tới 11 lữ đoàn chiến đấu của Ukraine. Vào ngày 30/8, theo một đoạn video được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, được biết quân đội của họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính đầu tiên của Nga vào làng Verbovoye. Tại làng Verbovoye, quân Nga đã được xây dựng nhiều công sự chiến đấu; nhưng chưa rõ, Quân đội Ukraine đang cố gắng tràn ngập ngôi làng để mở rộng đầu cầu, hay chỉ đơn giản là mở rộng bên sườn của họ. Cũng có thông tin, Lữ đoàn trinh sát độc lập số 100 của Nga đã công bố một đoạn video về cuộc tấn công vào Verbovoye của Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Quân đội Ukraine gần Verbovoye. Điều đó có nghĩa là một số tuyến phòng thủ kiên cố của Nga đã bị chọc thủng. Theo quan sát, hiện Quân đội Ukraine chỉ cách ngôi nhà đầu tiên ở làng Verbovoye 250m. Trên bản đồ, đường màu xanh là hào chống tăng, đường màu đỏ là tuyến bê tông “răng rồng”; cả hai đều đã bị quân Ukraine vượt qua. Theo thông tin mới nhất, Lữ đoàn 82 là một trong những đơn vị được huấn luyện bài bản nhất ở Ukraine, là lực lượng chủ lực thực hiện cuộc tấn công này và đã vượt qua được các hàng rào chống tăng và lớp chiến hào đầu tiên. Không rõ tuyến phòng thủ thực sự bị chọc thủng bao xa, hay đó chỉ là một hoạt động trinh sát? Tuy nhiên đây chưa thực sự là một bước đột phá toàn diện của Quân đội Ukraine tại Verbovoye; tiến bộ vẫn chỉ đạt một phần và hệ thống phòng thủ của Nga chưa sụp đổ. Có thể mọi thứ có thể đang diễn biến theo chiều hướng tích cực đối với Ukraine, nhưng còn quá sớm để nói bất kỳ kết quả cuối cùng nào.

