Quân đội Ukraine đánh mạnh phía nam, Nga ép chiến trường phía bắc

Theo trang Sohu của Trung Quốc, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công chính ở tỉnh Zaporozhye, đánh thẳng vào tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga. Theo các nguồn tin Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng 3 tiểu đoàn được tăng cường gồm xe tăng và xe bọc thép, tiến hành cuộc tấn công "quy mô lớn" vào tuyến phòng thủ chính của quân đội Moscow gần làng Rabotino. Làng Rabotino nằm cách mục tiêu chính của quân đội Ukraine 100 km về phía đông nam trên biển Azov, đó chính là thành phố Melitopol. Nhiệm vụ chính của đợt phản công là cắt đứt mối liên kết giữa mặt trận phía nam và phía đông của quân đội Nga; giữa lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Cơ quan cố vấn của Mỹ nhận định, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ do quân đội Nga chuẩn bị sẵn ở phía nam Orekhovo. Lãnh đạo địa phương của Nga ở Zaporozhye nói rằng, Ukraine đã sử dụng các đơn vị Ukraine được huấn luyện ở nước ngoài và được trang bị khoảng 100 xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Tuy nhiên, giới quan sát bên ngoài hoài nghi rằng, cuộc phản công "quy mô lớn" này của Ukraine, khó có thể đảo ngược tình thế ở Donbass. Các cuộc phản công cục bộ trước đó của quân đội Ukraine đã thất bại nhiều lần và cuộc tấn công trực diện phòng ngự của quân đội Nga cực kỳ khó bị phá vỡ. Quan trọng hơn, Ukraine vẫn chưa làm chủ được trên không, nên khó hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng tiến công mặt đất; do vậy cuộc phản công này có thể khó đạt được mục tiêu chiến lược. Theo thông tin mới nhất, quân Nga đã tổ chức phản công và giành lại quyền kiểm soát một số vị trí quan trọng đã mất trước đó ở phía đông bắc làng Rabotino. Theo một số nhà phân tích độc lập cho rằng, quân đội Ukraine mặc dù khó đạt được tiến bộ thực chất, nhưng có thể tiêu tốn vũ khí trang bị đạn dược của Nga và tạo điều thế đứng cho các hành động tiếp theo. Phản công từng phần có thể trở thành một chiến thuật ngăn chặn hơn là một bước đột phá chiến lược. Bất kể kết quả ra sao, thì tình hình ở Zaporizhia đang bước vào giai đoạn nguy cấp và Ukraine có thể đẩy nhanh diễn biến của nó. Trong khi đó trên hướng phía bắc của mặt trận, Quân đội Nga đang đẩy nhanh tốc độ phản công. Tướng Syrskyi, Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm tư lệnh mặt trận phía đông vừa điện báo khẩn: Tuyến phòng thủ vòng ngoài tại Krasny Liman bị quân Nga “chọc thủng”. Tốc độ tiến công của quân Nga thực sự quá nhanh; theo hãng tin Nga Sputnik ngày 27/7 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong chiến dịch quân sự đặc biệt rằng, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến gần 3km về hướng Krasny Liman chỉ trong một đợt phản công. Đơn vị vừa tiến công “rất nhanh” trên là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 thuộc cụm tác chiến “Trung tâm” của Nga, đã tổ chức một cuộc tấn công vào làng Sergeevka thuộc tỉnh Lugansk và tiến sâu 2.700m vào tuyến phòng thủ của Ukraine; họ chỉ cách phòng tuyến cuối cùng của quân đội Ukraine không đến 300 mét mới dừng lại. Phó chỉ huy các hoạt động quân sự đặc biệt và chỉ huy Cụm tác chiến "Trung tâm" của quân đội Nga cho biết, bắt đầu từ sáng sớm, Lữ đoàn 15 dưới sự chỉ huy của Trung tá Builov và được sự yểm trợ hỏa lực của pháo binh, không quân, đã tấn công quân đồn trú của Ukraine tại làng Sergeevka. Sau khi hỏa lực chuẩn bị “kỹ càng”, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 15 đã “tiến một mạch” 2.700m với chính diện tiến công lên tới 4km mà không gặp bất kỳ sự chống cự nào của quân Ukraine phòng ngự. Trong tuyệt vọng, quân Ukraine lần lượt phát đi các cuộc gọi khẩn cấp, thẳng thừng nói rằng, nếu có không có quân tiếp viện, họ sẽ phải hạ vũ khí và đầu hàng. Lý do quân Ukraine phát đi thông báo khẩn cáp là do hỏa lực của quân đội Nga quá ác liệt. Trên thực tế, chỉ mất chưa đầy hai giờ kể từ khi quân đội Nga bắt đầu pháo hỏa chuẩn bị cho đến cuộc gọi khẩn cấp của quân đội Ukraine; chứng tỏ hỏa lực của Quân đội Nga là quá “khủng khiếp”. Một chi tiết đáng chú ý trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân Nga đã phát hiện sớm và khai hỏa tên lửa để vô hiệu hóa một lữ đoàn thiết giáp của quân đội Ukraine gần Svatove, một thị trấn trọng điểm do Nga kiểm soát ở phía đông bắc. Nga dội tên lửa phá hủy sở chỉ huy của Ukraine. Nguồn VOV/Reuters

