Quân đội Trung Quốc trong vòng vây phong toả Vũ Hán vì đại dịch virus corona

Ngay trong những đêm cuối năm, sát Tết âm lịch của Trung Quốc, hàng nghìn thành viên thuộc Quân đội Trung Quốc đã được huy động để tiến hành phong toả Vũ Hán - nơi đầu tiên phát tán ra dịch bệnh do virus Corona. Nguồn ảnh: QQ. Hơn 450 học viên quân y cùng nhiều y, bác sĩ trong Quân đội Trung Quốc cũng được huy động, tiến thẳng tới Vũ Hán đề tham gia công tác ứng cứu do mọi bệnh viện ở thành phố này đều quá tải, các bác sĩ đã kiệt sức khi phải làm liên tục nhiều ngày không được nghỉ.Nguồn ảnh: QQ. Đới khi Vũ Hán bị phong toả hoàn toàn, Quân đội Trung Quốc lại tiếp tục nỗ lực để cứu thành phố này khỏi sự hỗn loạn.Nguồn ảnh: QQ. Hàng hoá nhu yếu phẩm đặc biệt là các thiết bị y tế, khẩu trang, quần áo phòng họ được gấp rút chuyển tới Vũ Hán bằng đường không. Nguồn ảnh: QQ. Hình ảnh người thân tiễn một nữ quân nhân quân đội Trung Quốc tiến vào vùng dịch bệnh trong những ngày cuối năm âm lịch. Nguồn ảnh: QQ. Với sự hỗ trợ của quân đội, các nhân viên y tế trong thành phố Vũ Hán đã được giảm tải rất nhiều. Tuy nhiên các bệnh viện bên trong thành phố đều quá tải, bệnh nhân được đặt la liệt ngoài hành lang và dẫn đến nguy cơ mất vệ sinh. Nguồn ảnh: QQ. Quân đội tham gia phong toả Vũ Hán với nhiều vòng bao vây cùng đầy đủ trang bị vũ khí, khí tài. Nguồn ảnh: QQ. Tại nhiều thành phố khác, quân đội được huy động để tham gia kiểm soát các tuyến đường giao thông, tìm những người bị nghi có dấu hiệu của nhiễm cúm. Nguồn ảnh: QQ. Cũng trong những ngày cuối năm âm lịch, Trung Quốc đã huy động được hàng chục nghìn nhân công cùng hàng nghìn máy móc các loại, tiến hành xây dựng một bệnh viện dã chiến 1000 giường. Nguồn ảnh: QQ. Tới nay, một phân khu của bệnh viện dã chiến đã được bàn giao cho quân đội và đã đi vào hoạt động để giảm tải cho các bệnh viện bên trong thành phố. Nguồn ảnh: QQ. Tới thời điểm hiện tại, hơn 11 triệu dân ở Vũ Hán vẫn bị phong toả, mọi ngả đường ra, vào thành phố đều do quân đội kiểm soát. Nhiều người lo ngại về vấn đề thiếu lương thực trong thành phố có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xác nhận hơn 6000 ca mắc virus corona trên khắp thế giới. Nguồn: CNN.

Ngay trong những đêm cuối năm, sát Tết âm lịch của Trung Quốc, hàng nghìn thành viên thuộc Quân đội Trung Quốc đã được huy động để tiến hành phong toả Vũ Hán - nơi đầu tiên phát tán ra dịch bệnh do virus Corona. Nguồn ảnh: QQ. Hơn 450 học viên quân y cùng nhiều y, bác sĩ trong Quân đội Trung Quốc cũng được huy động, tiến thẳng tới Vũ Hán đề tham gia công tác ứng cứu do mọi bệnh viện ở thành phố này đều quá tải, các bác sĩ đã kiệt sức khi phải làm liên tục nhiều ngày không được nghỉ.Nguồn ảnh: QQ. Đới khi Vũ Hán bị phong toả hoàn toàn, Quân đội Trung Quốc lại tiếp tục nỗ lực để cứu thành phố này khỏi sự hỗn loạn.Nguồn ảnh: QQ. Hàng hoá nhu yếu phẩm đặc biệt là các thiết bị y tế, khẩu trang, quần áo phòng họ được gấp rút chuyển tới Vũ Hán bằng đường không. Nguồn ảnh: QQ. Hình ảnh người thân tiễn một nữ quân nhân quân đội Trung Quốc tiến vào vùng dịch bệnh trong những ngày cuối năm âm lịch. Nguồn ảnh: QQ. Với sự hỗ trợ của quân đội, các nhân viên y tế trong thành phố Vũ Hán đã được giảm tải rất nhiều. Tuy nhiên các bệnh viện bên trong thành phố đều quá tải, bệnh nhân được đặt la liệt ngoài hành lang và dẫn đến nguy cơ mất vệ sinh. Nguồn ảnh: QQ. Quân đội tham gia phong toả Vũ Hán với nhiều vòng bao vây cùng đầy đủ trang bị vũ khí, khí tài. Nguồn ảnh: QQ. Tại nhiều thành phố khác, quân đội được huy động để tham gia kiểm soát các tuyến đường giao thông, tìm những người bị nghi có dấu hiệu của nhiễm cúm. Nguồn ảnh: QQ. Cũng trong những ngày cuối năm âm lịch, Trung Quốc đã huy động được hàng chục nghìn nhân công cùng hàng nghìn máy móc các loại, tiến hành xây dựng một bệnh viện dã chiến 1000 giường. Nguồn ảnh: QQ. Tới nay, một phân khu của bệnh viện dã chiến đã được bàn giao cho quân đội và đã đi vào hoạt động để giảm tải cho các bệnh viện bên trong thành phố. Nguồn ảnh: QQ. Tới thời điểm hiện tại, hơn 11 triệu dân ở Vũ Hán vẫn bị phong toả, mọi ngả đường ra, vào thành phố đều do quân đội kiểm soát. Nhiều người lo ngại về vấn đề thiếu lương thực trong thành phố có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xác nhận hơn 6000 ca mắc virus corona trên khắp thế giới. Nguồn: CNN.