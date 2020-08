Quân đội Syria - Nga mở "chiến dịch dọn sạch", diệt hàng trăm phiến quân

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn của lực lượng quân sự Nga tại Syria cho biết: Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 24/8, với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn quân sự Nga, quân đội chính phủ Syria đã chuẩn bị và thực hiện một chiến dịch quy mô lớn, để đánh bại các nhóm phiến quân ở miền Trung Syria. Ảnh: Không quân Nga ném bom các mục tiêu quân khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS Với sợ giúp đỡ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Không quân Syria, hỏa lực pháo binh, sự hỗ trợ của các nhóm trinh sát và đặc nhiệm, Quân đội chính phủ Syria đã tiêu diệt 327 chiến binh, phá hủy 134 hầm trú ẩn, 17 đài quan sát, 7 kho chứa vũ khí và 5 hầm chứa vũ khí, đạn dược ngầm dưới lòng đất. Ảnh: Không quân Nga ném bom các mục tiêu quân khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS RIA Novosti cũng cho biết, trong tháng 7, tại khu vực “sa mạc trắng” ở miền Trung Syria, đã có sự gia tăng hoạt động của các chiến binh, bao gồm cả các cựu thành viên của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp của quân đội chính phủ Syria tiến công quân khủng bố - Nguồn: SANA Người phát ngôn của Quân đội Nga tại Syria cho biết: “Hầu hết các chiến binh xuất hiện trong khu vực trong khu vực gọi là “Chính quyền tự trị đông bắc Syria” do Mỹ kiểm soát. Ảnh: Xe tuần tra của Quân đội Nga tại Syria - Nguồn: TASS Những kẻ khủng bố bằng hành động của chúng đã làm gián đoạn quá trình tái thiết xã hội và kinh tế của Syria, cũng như thiết lập quan hệ giữa các bộ lạc Ả Rập địa phương và chính quyền Damascus. Ảnh: Không quân Nga ném bom các mục tiêu quân khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS Người phát ngôn của Quân đội Nga tại Syria nhấn mạnh: “Tình hình này chủ yếu có lợi cho Mỹ và cho phép họ biện minh cho sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở phía đông Syria”. Ảnh: Quân đội Syria sắp bước vào cuộc chiến cuối cùng ở Idlib - Nguồn: SANA Sau vụ tướng Nga bị lực lượng phiến quân ám sát tại Syria, lực lượng quân đội chính phủ Syria và không quân Nga tiến hành “Chiến dịch dọn sạch” khu vực sa mạc trắng, với mục đích tiêu diệt hoàn toàn các nhóm vũ trang do Mỹ “chống lưng” đang hoạt động ở đó. Ảnh: Quân đội chính phủ Syria pháo kích vào các vị trí quân khủng bố - Nguồn: SANA Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các băng đảng của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, được bổ sung bằng các chiến binh đã được đào tạo tại các khu vực At-Tanf và Trans-Euphrates của Syria (hiện đang bị Mỹ chiếm đóng), gần đây đã mở nhiều cuộc tập kích vào các lực lượng quân sự chính phủ Syria. Ảnh: Lực lượng phiến quân đang chiến đấu chống lại Quân đội chính phủ Syria - Nguồn: AP Trước đó có thông tin cho biết, trong một cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, đã bị lực lượng phiến quân phục kích bằng súng phóng lựu PRG-7, làm hai quân nhân Nga bị thương nhẹ và một xe bọc thép bị hư hỏng. Ảnh: Lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tuần tra chung - Nguồn: TASS. Trước đó vào hôm 18/8, Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh, Phó chỉ huy Quân đoàn binh chủng hợp thành số 36 và là cố vấn quân sự cấp cao của Nga ở Syria, cùng 4 cấp dưới đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom tự chế cài vệ đường, sau khi thực hiện một sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo ở Deir ez-Zor, miền đông Syria. Ảnh: Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh hy sinh ở Syria hôm 18/8 - Nguồn: Sina. Ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc (Nga) cho rằng, đây không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là một cuộc tấn công có chủ đích đã được lên kế hoạch từ trước, nhằm vào Quân đội Nga ở Syria. Vụ tấn công này nhiều khả năng có liên quan đến Cơ quan tình báo nước ngoài. Ảnh: Xe tăng quân đội chính phủ Syria bị bắn cháy - Nguồn: Wkipedia. Báo chí Nga thì cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây đang chi phối các tổ chức khủng bố ở Syria. Trong đó, các nhân viên “tình báo nước ngoài” trong thời gian qua đã tăng cường các hoạt động bí mật ở Syria và thường xuyên khuyến khích những tay súng phiến quân đặt mìn trong các khu vực tuần tra của Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Lính đặc nhiệm Nga trên chiến trường Syria - Nguồn: TASS Với chiến lược “ăn miếng trả miếng” của Nga, thì việc có hành động đáp trả sẽ là “luôn và ngay”, những “chiến dịch làm sạch” như vừa qua cũng chỉ có thể là màn dạo đầu, trước khi Nga cùng quân đội chính phủ Syria tung những đòn đánh quyết định, để ổn định tình hình trên toàn lãnh thổ Syria. Ảnh: Không quân Nga tung đòn tiến công lực lượng khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS Video Nga không kích ồ ạt phiến quân Syria 2 năm trước - Nguồn: VTC1

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn của lực lượng quân sự Nga tại Syria cho biết: Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 24/8, với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn quân sự Nga, quân đội chính phủ Syria đã chuẩn bị và thực hiện một chiến dịch quy mô lớn, để đánh bại các nhóm phiến quân ở miền Trung Syria. Ảnh: Không quân Nga ném bom các mục tiêu quân khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS Với sợ giúp đỡ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Không quân Syria, hỏa lực pháo binh, sự hỗ trợ của các nhóm trinh sát và đặc nhiệm, Quân đội chính phủ Syria đã tiêu diệt 327 chiến binh, phá hủy 134 hầm trú ẩn, 17 đài quan sát, 7 kho chứa vũ khí và 5 hầm chứa vũ khí, đạn dược ngầm dưới lòng đất. Ảnh: Không quân Nga ném bom các mục tiêu quân khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS RIA Novosti cũng cho biết, trong tháng 7, tại khu vực “sa mạc trắng” ở miền Trung Syria, đã có sự gia tăng hoạt động của các chiến binh, bao gồm cả các cựu thành viên của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp của quân đội chính phủ Syria tiến công quân khủng bố - Nguồn: SANA Người phát ngôn của Quân đội Nga tại Syria cho biết: “Hầu hết các chiến binh xuất hiện trong khu vực trong khu vực gọi là “Chính quyền tự trị đông bắc Syria” do Mỹ kiểm soát. Ảnh: Xe tuần tra của Quân đội Nga tại Syria - Nguồn: TASS Những kẻ khủng bố bằng hành động của chúng đã làm gián đoạn quá trình tái thiết xã hội và kinh tế của Syria, cũng như thiết lập quan hệ giữa các bộ lạc Ả Rập địa phương và chính quyền Damascus. Ảnh: Không quân Nga ném bom các mục tiêu quân khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS Người phát ngôn của Quân đội Nga tại Syria nhấn mạnh: “Tình hình này chủ yếu có lợi cho Mỹ và cho phép họ biện minh cho sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở phía đông Syria”. Ảnh: Quân đội Syria sắp bước vào cuộc chiến cuối cùng ở Idlib - Nguồn: SANA Sau vụ tướng Nga bị lực lượng phiến quân ám sát tại Syria, lực lượng quân đội chính phủ Syria và không quân Nga tiến hành “Chiến dịch dọn sạch” khu vực sa mạc trắng, với mục đích tiêu diệt hoàn toàn các nhóm vũ trang do Mỹ “chống lưng” đang hoạt động ở đó. Ảnh: Quân đội chính phủ Syria pháo kích vào các vị trí quân khủng bố - Nguồn: SANA Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các băng đảng của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, được bổ sung bằng các chiến binh đã được đào tạo tại các khu vực At-Tanf và Trans-Euphrates của Syria (hiện đang bị Mỹ chiếm đóng), gần đây đã mở nhiều cuộc tập kích vào các lực lượng quân sự chính phủ Syria. Ảnh: Lực lượng phiến quân đang chiến đấu chống lại Quân đội chính phủ Syria - Nguồn: AP Trước đó có thông tin cho biết, trong một cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, đã bị lực lượng phiến quân phục kích bằng súng phóng lựu PRG-7, làm hai quân nhân Nga bị thương nhẹ và một xe bọc thép bị hư hỏng. Ảnh: Lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tuần tra chung - Nguồn: TASS. Trước đó vào hôm 18/8, Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh, Phó chỉ huy Quân đoàn binh chủng hợp thành số 36 và là cố vấn quân sự cấp cao của Nga ở Syria, cùng 4 cấp dưới đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom tự chế cài vệ đường, sau khi thực hiện một sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo ở Deir ez-Zor, miền đông Syria. Ảnh: Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh hy sinh ở Syria hôm 18/8 - Nguồn: Sina. Ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc (Nga) cho rằng, đây không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là một cuộc tấn công có chủ đích đã được lên kế hoạch từ trước, nhằm vào Quân đội Nga ở Syria. Vụ tấn công này nhiều khả năng có liên quan đến Cơ quan tình báo nước ngoài. Ảnh: Xe tăng quân đội chính phủ Syria bị bắn cháy - Nguồn: Wkipedia. Báo chí Nga thì cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây đang chi phối các tổ chức khủng bố ở Syria. Trong đó, các nhân viên “tình báo nước ngoài” trong thời gian qua đã tăng cường các hoạt động bí mật ở Syria và thường xuyên khuyến khích những tay súng phiến quân đặt mìn trong các khu vực tuần tra của Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Lính đặc nhiệm Nga trên chiến trường Syria - Nguồn: TASS Với chiến lược “ăn miếng trả miếng” của Nga, thì việc có hành động đáp trả sẽ là “luôn và ngay”, những “chiến dịch làm sạch” như vừa qua cũng chỉ có thể là màn dạo đầu, trước khi Nga cùng quân đội chính phủ Syria tung những đòn đánh quyết định, để ổn định tình hình trên toàn lãnh thổ Syria. Ảnh: Không quân Nga tung đòn tiến công lực lượng khủng bố tại Syria - Nguồn: TASS Video Nga không kích ồ ạt phiến quân Syria 2 năm trước - Nguồn: VTC1