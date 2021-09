Quân đội Pháp rất mạnh ở châu Âu, nhưng rất "mỏng manh" trước Nga

Theo một báo cáo do tổ chức tư vấn RAND của Mỹ đưa ra cho biết, quân đội Pháp hiện là một trong những lực lượng tác chiến mạnh nhất ở Tây Âu. Là thành viên sáng lập của NATO vào năm 1949, nước này đã rút khỏi NATO vào năm 1966 và không quay trở lại NATO cho đến năm 2009. Trên thực tế, Pháp luôn là một kẻ xa lạ trong NATO. Pháp đã theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập kể từ năm 1945, một chính sách đôi khi khiến các nhà lãnh đạo Mỹ tức giận. Nước Pháp luôn ghi nhớ lịch sử của mình như một cường quốc Quân đội của vua Louis XIV và Napoléon từng thống trị châu Âu. Đối mặt với những xung đột có thể xảy ra giữa phương Tây và Nga (lý do về Đông Âu và khu vực Baltic), cũng như việc Mỹ kêu gọi châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của nước mình, nên NATO rất cần sự giúp đỡ trong lúc này và với khả năng của mình, Pháp hoàn toàn có khả năng. Hiện, Pháp là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới, Quân đội có khoảng 300.000 quân nhân. Là một quốc gia rộng lớn, Pháp có khả năng quân sự ấn tượng. Xe tăng Leclerc, máy bay chiến đấu Rafale, pháo tự hành Caesar 155mm của Pháp hiện đại ngang của Mỹ hoặc Nga. Pháp cũng có một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và 4 tàu ngầm hạt nhân, được trang bị tên lửa xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm được trang bị đầu đạn hạt nhân. Pháp cũng có vệ tinh do thám riêng và khả năng tác chiến mạng. Vấn đề với quân đội Pháp không phải là định tính mà là định lượng. Lực lượng Quân đội Pháp không chỉ có số lượng vũ khí và đạn dược hạn chế, mà còn không có đủ dự trữ trong các khả năng tác chiến điện tử, phòng không và vận tải đường không quan trọng hơn. Nghiên cứu của RAND cho biết, khả năng duy trì chiến tranh thông thường cường độ cao của Pháp bị hạn chế. Quân đội Pháp có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cùng một lúc; nhưng lại thiếu nguồn dự trữ chiến lược, đồng nghĩa với việc khi tác chiến cường độ cao sẽ nhanh chóng cạn kiệt nhân lực và vật lực. Điều trớ trêu là bất chấp cuộc cãi vã giữa Pháp và Mỹ, cả hai đều nhận thấy quân đội của họ trong tình trạng khó khăn giống nhau. Giống như quân đội Mỹ, quân đội Pháp cho các hoạt động cơ giới hóa trong Chiến tranh Lạnh, đã bước vào thời kỳ hậu “9/11”, khi cả hai quân đội phải định hướng lại chiến lược, để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trong nhiều năm, Pháp đã chiến đấu chống lại các chiến binh ở các thuộc địa cũ của Pháp là Sahel hoặc Sahara ở châu Phi, bao gồm cả việc tham gia các cuộc chiến chống khủng bố ở Mali, Mauritania, Chad, Niger và Burkina Faso. Năm 2010, Pháp là quốc gia tiên phong trong tiến công vào Lybia. Từ năm 2014, Pháp đã triển khai tới 5.000 binh sĩ ở châu Phi và triển khai một số lượng nhỏ quân đội ở Iraq và Syria, để chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Nhưng vào tháng 6/2021, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố rằng, mặc dù Pháp vẫn sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực Sahel tại châu Phi, nới Pháp có nhiều quyền lợi; nhưng Pháp cũng phải chuẩn bị cho các cuộc xung đột quyền lực lớn và chiến tranh quy mô nhỏ. Nhà nghiên cứu Stephanie Pezard của RAND nói rằng, Pháp đã thận trọng trong việc duy trì đầy đủ các khả năng chiến đấu, bao gồm cả trong chiến tranh thông thường ở châu Âu. Nhưng trong vài năm trở lại đây, khả năng này không phải là trọng tâm của họ; gần đây, Quân đội Pháp đã có bước chuyển mình để đối phó với chiến tranh cường độ cao. Các nhà lãnh đạo Mỹ như Donald Trump từ lâu đã cáo buộc châu Âu không đủ chi tiêu quốc phòng, buộc người Mỹ phải trả tiền. Nhưng Pháp thực sự nghĩ rằng họ đang bảo vệ châu Âu; nhưng hành động của họ không phải ở châu Âu mà ở các khu vực hải ngoại, đặc biệt là ở châu Phi, cũng như ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của NATO kể từ khi thành lập là Nga và Quân đội Pháp sẽ là lực lượng quan trọng trong cuộc xung đột giữa NATO và Nga. Các nhà nghiên cứu của Rand cho rằng, Pháp có thể ủng hộ tuyệt đối cuộc chiến giữa NATO do Mỹ dẫn đầu với Nga. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Pháp không thể chống lại Nga trong một thời gian dài. Rand cho rằng, mặc dù Pháp có thể tiến hành các hoạt động quân sự trong suốt cuộc xung đột, nhưng nước này không có khả năng tham gia vào các cuộc chiến kéo dài với những đối thủ hùng mạnh như Nga. Theo quan điểm của Mỹ, Pháp có thể tham gia vào các cuộc chiến tranh quy ước với quy mô lớn ở Đông Âu trong một thời gian giới hạn. Trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như tác chiến điện tử và phòng không, Pháp có thể được hưởng lợi từ việc gia tăng hợp tác Mỹ-Pháp để cải thiện các khả năng này. Nhưng điều này cũng đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu Pháp có sẵn sàng chống lại Nga? Về vấn đề này, Pezzad cho rằng, điều này còn tùy thuộc vào tình hình cụ thể, nếu cho rằng tình hình an ninh ở châu Âu, đòi hỏi sức mạnh quân sự lớn hơn, thì Pháp có thể chuyển trọng tâm quân sự từ các khu vực hải ngoại như châu Phi sang châu Âu. Hiện nay Pháp cho rằng, nếu tình hình ở châu Âu đủ nghiêm trọng, thì mới buộc Pháp phải đầu tư thêm quân. Còn không, nước này sẽ tiếp tục ưu tiên đảm bảo an toàn cho các lợi ích của Pháp ở nước ngoài như Địa Trung Hải và khu vực Sahel ở châu Phi; thay vì chạy theo để đối đầu với Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Lính Pháp tham chiến tại châu Phi trong cuộc chiến chống ly khai và chống khủng bố. Nguồn: France24.



Theo một báo cáo do tổ chức tư vấn RAND của Mỹ đưa ra cho biết, quân đội Pháp hiện là một trong những lực lượng tác chiến mạnh nhất ở Tây Âu. Là thành viên sáng lập của NATO vào năm 1949, nước này đã rút khỏi NATO vào năm 1966 và không quay trở lại NATO cho đến năm 2009. Trên thực tế, Pháp luôn là một kẻ xa lạ trong NATO. Pháp đã theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập kể từ năm 1945, một chính sách đôi khi khiến các nhà lãnh đạo Mỹ tức giận. Nước Pháp luôn ghi nhớ lịch sử của mình như một cường quốc Quân đội của vua Louis XIV và Napoléon từng thống trị châu Âu. Đối mặt với những xung đột có thể xảy ra giữa phương Tây và Nga (lý do về Đông Âu và khu vực Baltic), cũng như việc Mỹ kêu gọi châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của nước mình, nên NATO rất cần sự giúp đỡ trong lúc này và với khả năng của mình, Pháp hoàn toàn có khả năng. Hiện, Pháp là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới, Quân đội có khoảng 300.000 quân nhân. Là một quốc gia rộng lớn, Pháp có khả năng quân sự ấn tượng. Xe tăng Leclerc , máy bay chiến đấu Rafale, pháo tự hành Caesar 155mm của Pháp hiện đại ngang của Mỹ hoặc Nga. Pháp cũng có một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và 4 tàu ngầm hạt nhân, được trang bị tên lửa xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm được trang bị đầu đạn hạt nhân. Pháp cũng có vệ tinh do thám riêng và khả năng tác chiến mạng. Vấn đề với quân đội Pháp không phải là định tính mà là định lượng. Lực lượng Quân đội Pháp không chỉ có số lượng vũ khí và đạn dược hạn chế, mà còn không có đủ dự trữ trong các khả năng tác chiến điện tử, phòng không và vận tải đường không quan trọng hơn. Nghiên cứu của RAND cho biết, khả năng duy trì chiến tranh thông thường cường độ cao của Pháp bị hạn chế. Quân đội Pháp có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cùng một lúc; nhưng lại thiếu nguồn dự trữ chiến lược, đồng nghĩa với việc khi tác chiến cường độ cao sẽ nhanh chóng cạn kiệt nhân lực và vật lực. Điều trớ trêu là bất chấp cuộc cãi vã giữa Pháp và Mỹ, cả hai đều nhận thấy quân đội của họ trong tình trạng khó khăn giống nhau. Giống như quân đội Mỹ, quân đội Pháp cho các hoạt động cơ giới hóa trong Chiến tranh Lạnh, đã bước vào thời kỳ hậu “9/11”, khi cả hai quân đội phải định hướng lại chiến lược, để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trong nhiều năm, Pháp đã chiến đấu chống lại các chiến binh ở các thuộc địa cũ của Pháp là Sahel hoặc Sahara ở châu Phi, bao gồm cả việc tham gia các cuộc chiến chống khủng bố ở Mali, Mauritania, Chad, Niger và Burkina Faso. Năm 2010, Pháp là quốc gia tiên phong trong tiến công vào Lybia. Từ năm 2014, Pháp đã triển khai tới 5.000 binh sĩ ở châu Phi và triển khai một số lượng nhỏ quân đội ở Iraq và Syria, để chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Nhưng vào tháng 6/2021, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố rằng, mặc dù Pháp vẫn sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực Sahel tại châu Phi, nới Pháp có nhiều quyền lợi; nhưng Pháp cũng phải chuẩn bị cho các cuộc xung đột quyền lực lớn và chiến tranh quy mô nhỏ. Nhà nghiên cứu Stephanie Pezard của RAND nói rằng, Pháp đã thận trọng trong việc duy trì đầy đủ các khả năng chiến đấu, bao gồm cả trong chiến tranh thông thường ở châu Âu. Nhưng trong vài năm trở lại đây, khả năng này không phải là trọng tâm của họ; gần đây, Quân đội Pháp đã có bước chuyển mình để đối phó với chiến tranh cường độ cao. Các nhà lãnh đạo Mỹ như Donald Trump từ lâu đã cáo buộc châu Âu không đủ chi tiêu quốc phòng, buộc người Mỹ phải trả tiền. Nhưng Pháp thực sự nghĩ rằng họ đang bảo vệ châu Âu; nhưng hành động của họ không phải ở châu Âu mà ở các khu vực hải ngoại, đặc biệt là ở châu Phi, cũng như ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của NATO kể từ khi thành lập là Nga và Quân đội Pháp sẽ là lực lượng quan trọng trong cuộc xung đột giữa NATO và Nga. Các nhà nghiên cứu của Rand cho rằng, Pháp có thể ủng hộ tuyệt đối cuộc chiến giữa NATO do Mỹ dẫn đầu với Nga. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Pháp không thể chống lại Nga trong một thời gian dài. Rand cho rằng, mặc dù Pháp có thể tiến hành các hoạt động quân sự trong suốt cuộc xung đột, nhưng nước này không có khả năng tham gia vào các cuộc chiến kéo dài với những đối thủ hùng mạnh như Nga. Theo quan điểm của Mỹ, Pháp có thể tham gia vào các cuộc chiến tranh quy ước với quy mô lớn ở Đông Âu trong một thời gian giới hạn. Trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như tác chiến điện tử và phòng không, Pháp có thể được hưởng lợi từ việc gia tăng hợp tác Mỹ-Pháp để cải thiện các khả năng này. Nhưng điều này cũng đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu Pháp có sẵn sàng chống lại Nga? Về vấn đề này, Pezzad cho rằng, điều này còn tùy thuộc vào tình hình cụ thể, nếu cho rằng tình hình an ninh ở châu Âu, đòi hỏi sức mạnh quân sự lớn hơn, thì Pháp có thể chuyển trọng tâm quân sự từ các khu vực hải ngoại như châu Phi sang châu Âu. Hiện nay Pháp cho rằng, nếu tình hình ở châu Âu đủ nghiêm trọng, thì mới buộc Pháp phải đầu tư thêm quân. Còn không, nước này sẽ tiếp tục ưu tiên đảm bảo an toàn cho các lợi ích của Pháp ở nước ngoài như Địa Trung Hải và khu vực Sahel ở châu Phi; thay vì chạy theo để đối đầu với Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Lính Pháp tham chiến tại châu Phi trong cuộc chiến chống ly khai và chống khủng bố. Nguồn: France24.