Quân Nga ở Kherson triệt thoái ngay trước mũi vệ tinh do thám Mỹ

Trong cuộc “đại triệt thoái” ở hữu ngạn Kherson do tướng Sulovkin chỉ huy, 30.000 quân Nga cùng 5.000 khí tài đã vượt sông Dnepr rộng 1 km an toàn. Hoàn toàn che giấu được vệ tinh do thám của Mỹ. Cho đến khi quân Nga rút lui thành công, cả Mỹ và NATO đều không phát hiện ra rằng, quân Nga đã rút lui hoàn toàn. Vậy Quân đội Nga đã rút lui như thế nào và làm thế nào mà họ che giấu được vệ tinh của Mỹ và máy bay không người lái của quân đội Ukraine? Gần đây, các nhà báo Nga cuối cùng đã tiết lộ bí mật về cuộc triệt thoái của quân đội Nga. Trên thực tế, kể từ khi Nga bắt đầu sơ tán cư dân ở hữu ngạn Kherson vào ngày 22/10, quân đội Nga cũng đã bắt đầu tổ chức việc rút quân. Đầu tiên là sơ tán các đơn vị phục vụ và các đơn vị pháo binh cồng kềnh. Vào thời điểm việc rút quân được công bố vào tháng 11, nhưng trên thực tế, quân đội Nga đã thực sự rút hầu hết lực lượng của mình. Tuy nhiên, sư đoàn dù Nga đóng vai trò “chặn hậu” cho lực lượng quân Nga rút quân, khi các đợt đột nhập liên tục của quân đội Ukraine bằng các đơn vị nhỏ, đều bị lính dù Nga đánh bại. Kết quả là quân đội Ukraine đã không phát hiện ra rằng, lực lượng chính của quân đội Nga đã thực sự rút lui. Ở giai đoạn cuối cùng, quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn lực lượng tác chiến điện tử và lực lượng tên lửa phòng không tại bến phà để tấn công và gây nhiễu máy bay không người lái do thám của quân đội Ukraine. Vào đêm của ngày rút lui cuối cùng, quân đội Nga cũng đã bắn hạ một số UAV của Ukraine. Quân đội Ukraine không có UAV nên độ chính xác của các cuộc tấn công bằng pháo của Ukraine cũng giảm đáng kể. Nhiều đợt pháo kích của Ukraine thực tế đã bắn trượt, nên không gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Nga. Truyền thông Nga cũng cho biết, trong đêm cuối cùng quân Nga thực hiện triệt thoái khỏi Kherson, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục mở các cuộc pháo kích và thậm chí là tấn công bằng tên lửa HIMARS vào các khu vực nghi ngờ có quân Nga. Tuy nhiên, quân Nga đã bắn hạ tất cả UAV của quân đội Ukraine; do không có dữ liệu dẫn đường và tọa độ chính xác của UAV, nên hầu hết đạn pháo của Ukraine đều bắn trượt. Quân đội Nga đã sử dụng cây cầu phao quân sự dã chiến để đưa các đơn vị bộ binh và vận chuyển vũ khí bằng phà. Đồng thời, các kỹ sư Nga đã sửa chữa nhanh cầu Antonov; sau khi tính toán chính xác, quân Nga đã quyết định dùng cầu Antonov để vận chuyển khí tài hạng nặng. Mặc dù cầu Antonov trước đó đã bị hư hỏng nặng bởi tên lửa HIMARS. Cầu Antonov khi đó không cho phép các phương tiện hạng nặng vượt qua; nhưng sau khi sửa chữa, chỉ cần quân đội Nga duy trì tốc độ nhất định, phương tiện hạng nặng có thể thuận lợi thông qua cầu Antonov. Nói cách khác, cầu Antonov mặc dù không cho phép thiết bị hạng nặng vượt qua, nhưng phải đạt đến một con số nhất định mới có thể sụp đổ. Chỉ cần các phương tiện hạng nặng của Nga nhanh chóng đi qua cầu trong vòng vài giờ, thì cầu Antonov sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Do đó vào đêm cuối cùng, đoàn xe hạng nặng của Nga bắt đầu rút lui nhanh chóng qua cầu. Cuối cùng, các kỹ sư Nga đã cho thổi bay một đoạn cầu dài hơn 200m; cắt đứt toàn bộ giao thông qua cầu. Để giảm trọng lượng của phương tiện hết mức có thể, hầu hết quân Nga đã vượt sông trực tiếp từ một cây cầu phao dã chiến. Vào những giờ cuối cùng của buổi sáng, khi trời sắp hửng sáng, quân đội Nga tăng tốc rút lui. Thậm chí có những chiếc xe tải của do sơ tán quá muộn, đã lao thẳng lên cầu phao, cuối cùng bị mắc kẹt. Trong những ngày chuẩn bị triệt thoái hoàn toàn, quân Nga đã tăng tốc rút lui vào ban đêm, trong khi các chuyên gia kỹ thuật Nga đã tính toán kỹ lưỡng khả năng chịu tải của cây cầu Antonov, đã bị đạn pháo HIMARS của Ukraine đánh hư hỏng nặng trước đó. Trong toàn bộ quá trình rút quân khỏi Kherson, phía Nga tổ chức hoàn toàn vào ban đêm, nhằm che mắt vệ tinh của Mỹ và sử dụng hệ thống phòng không hiện đại để đánh chặn khả năng trinh sát của quân đội Ukraine. Do vậy phần lớn quân đội và vũ khí hạng nặng của Nga đã được rút khỏi hữu ngạn Kherson một cách an toàn. Đánh giá từ thông tin của tờ The Economist, chiến trường Ukraine trong những ngày tiếp theo khi thời tiết vào cuối thu, đầu đông, nên cây cối rụng hết lá. Do đó, dưới tầm quan sát của UAV, hầu như không có nơi nào để ẩn náu trong toàn bộ đồng bằng Ukraine. Trên chiến trường, vị trí mục tiêu có thể được tìm thấy từ khoảng cách xa, cả Nga và Ukraine đều huy động một lượng lớn binh lính có kinh nghiệm nhưng lại ở tuổi trung niên, những người lính này rất dễ bị ốm trong chiến hào vào mùa đông. Các yếu tố này chồng chất lên nhau, có thể nói chiến trường Ukraine sẽ ngày càng có xu hướng đấu pháo, tên lửa và UAV tầm xa, thay vì tác chiến trực tiếp ở cự ly hẹp.

