Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Zaporozhye?

Tình hình chiến sự mới nhất trên chiến trường Ukraine ngày 22/1: Quân đội Nga ngày 21/1 bất ngờ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn về hướng Zaporozhye. Đây là mắt xích hiểm yếu của Quân đội Ukraine ở chiến trường phía đông. Từ Voslivka đến vùng Polohy của Zaporozhye, quân của các quân khu phía nam và phía đông của Quân đội Nga đã bất ngờ mở cuộc tấn công trên một mặt trận rộng 60 km; đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhia. Hướng tiến công chủ yếu của quân đội Nga lần này là thị trấn Orikhiv và Hulyaipole; trong đó Orikhiv là căn cứ để chuẩn bị phản công Zaporozhye của quân đội Ukraine, nơi đây đã tập trung một lượng lớn binh lính chiến đấu Ukraine và các loại vũ khí trang bị hạng nặng. Tuy nhiên, do tình thế cấp bách trên chiến trường Soledar và Bakhmut, quân đội Ukraine đã buộc phải triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ đang đóng ở Zaporozhye đến tăng cường cho Soledar và Bakhmut. Phần lớn lực lượng tăng cường này đã bị quân đội Nga quét sạch trong trận chiến ở khu vực mỏ muối Soledar, còn lại tàn quân rút về Bakhmut. Việc rút quân để tăng cường cho mặt trận Bakhmut của Ukraine khiến hệ thống phòng thủ Zaporozhye trở nên mỏng yếu; đây là yếu tố cơ bản để quân đội Nga phát động thế trận đột phá Zaporozhye ở trung lộ. Sự thật đã chứng minh rằng, phán đoán của quân đội Nga lần này là chính xác, và hành động của họ là quyết đoán và mạnh mẽ. Trong ngày đầu tiên (21/1), mũi đột kích của Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ Zaporozhye, với sự hỗ trợ của máy bay cường kích Su-25, trực thăng tấn công và máy bay ném bom, lực lượng thiết giáp mặt đất Nga đã chiếm một số trận địa và vị trí chiến lược của Ukraine, đồng thời phá hủy căn cứ Ukraine, kho vật liệu chiến lược của quân đội ở Kamenshik. Tính đến chiều ngày 22/1, quân Nga đã tích cực tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc trên toàn bộ tuyến phòng ngự Zaporozhye. Theo thông tin sơ bộ, rìa phía trước của tuyến phòng thủ Ukraine đã bị nén xuống độ sâu 7 km. Các cứ điểm chính Mali Shcherbaky và Lobkove ở vùng Kuban đã bị quân đội Nga tràn ngập. Đồng thời, quân đội Nga cũng đang tiến hành các chiến dịch tấn công vào một số khu dân cư nằm ở phía tây, đông và đông nam thành phố Kuban. Về phía đông nam, Nga và Ukraine đang tranh giành pháo đài Danilivka mới, chỉ cách Kuban 6,5 km. Các nguồn tin Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang tổ chức kháng cự nhằm cố gắng tập hợp lại tuyến phòng thủ Zaporozhye. Điều duy nhất hiện tại có lợi cho quân đội Ukraine là lượng lớn bãi mìn do Ukraine bố trí trước đây đã phát huy tác dụng, để tránh tổn hại cho bộ binh và thiết giáp, quân đội Nga chỉ có thể vừa rà phá mìn vừa tấn công. Bằng cách này, tốc độ tấn công tổng thể chậm hơn đáng kể. Tuy nhiên, hiệu quả của cuộc tấn công bất ngờ kéo dài hai ngày của quân đội Nga là khá rõ ràng, do quân đội Nga đã phong tỏa và kiểm soát đường cao tốc T-0812 bằng pháo binh, Lữ đoàn 65 của Ukraine và một lữ đoàn phòng thủ nội địa, đã bị vây trong cùng khu vực tại làng Shcherbaky. Liệu quân Nga có hợp vây tiêu diệt được hai lữ đoàn quân Ukraine đang bị bao vây này hay không, còn tùy thuộc vào sức mạnh và hiệu quả của các hoạt động tăng viện của quân Ukraine. Nếu không có tăng viện, 2 lữ đoàn quân Ukraine khả năng bị quân Nga hợp vây tiêu diệt là rất cao. Nói chung, quân đội Ukraine đã bị vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên ở Zaporozhye, tạo điều kiện cho quân đội Nga tấn công Kuban từ phía đông và mở cuộc tấn công vào Hulyaipole, sau đó có thể chia cắt quân đội Ukraine trong khu vực, bao vây hai lữ đoàn tại đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, các quan chức cấp cao Ukraine luôn bị ám ảnh bởi việc bảo vệ Bakhmut và không ngờ rằng, quân đội Nga sẽ bất ngờ tấn công trên hướng Zaporozhye. Như vậy tuyến vận tải chiến lược từ tây sang đông của Ukraine, cũng có nguy cơ bị cắt đứt. Vì lý do này, các quan chức tình báo và cố vấn quân sự Mỹ đề nghị quân đội Ukraine ngay lập tức rút khỏi Bakhmut. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, các quan chức tình báo quân đội Mỹ đã khuyến nghị mạnh mẽ rằng, quân Ukraine nên ngay lập tức bắt đầu rút quân khỏi Bakhmut. Lý do là ưu thế vượt trội về pháo binh và lợi thế về quân số của quân đội Nga trong khu vực Bakhmut. Những đề nghị nêu trên của người Mỹ dựa trên hai cân nhắc, thứ nhất là tình hình ở Zaporozhye đã đột ngột thay đổi; và rất có thể Bakhmut chỉ là hướng nghi binh chiến lược, nhằm tiêu hao quân và cầm chân các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine. Nếu quân Ukraine không kịp tăng cường lực lượng cho mặt trận Zaporozhye, thế trận tấn công và phòng thủ hiện tại của hai bên sẽ thay đổi; điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi phương hướng của toàn bộ cuộc xung đột Ukraine. Thứ hai là thương vong của quân đội Ukraine ở Bakhmut đã lên đến mức không thể chịu nổi. Tờ "Der Spiegel" của Đức đưa tin rằng, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) đã bị sốc trước những tổn thất mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong trận chiến với quân đội Nga ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Trụ sở BND của Đức nói với một nhóm các nhà lập pháp Đức, tập trung vào an ninh tại một cuộc họp bí mật trong tuần này, đã trích dẫn thông tin mà họ nhận được rằng, quân đội Ukraine đang mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày tại chiến trường Bakhmut. Quan trọng hơn, do 3 tuyến giao thông quan trọng nối Bakhmut và Soledar hoàn toàn bị hỏa lực pháo binh Nga khống chế, nên dù quân Ukraine ở thành phố Bakhmut có muốn rút lui cũng phải phụ thuộc vào hành động của quân Nga. Những người lính Ukraine cùng xe tăng, thiết giáp ẩn náu trong pháo đài thành phố Bakhmut, một khi xuất hiện trên đường, sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công của hỏa lực không quân và pháo binh Nga; do vậy việc rút lui một số lượng lớn quân Ukraine cùng vũ khí hạng nặng ra khỏi Bakhmut không phải là chuyện dễ dàng. Một khẩu đội pháo hạng nặng 152mm D20 của quân Nga đang nã đạn vào quân Ukraine tại Bakhmut.

Tình hình chiến sự mới nhất trên chiến trường Ukraine ngày 22/1: Quân đội Nga ngày 21/1 bất ngờ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn về hướng Zaporozhye. Đây là mắt xích hiểm yếu của Quân đội Ukraine ở chiến trường phía đông. Từ Voslivka đến vùng Polohy của Zaporozhye, quân của các quân khu phía nam và phía đông của Quân đội Nga đã bất ngờ mở cuộc tấn công trên một mặt trận rộng 60 km; đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhia. Hướng tiến công chủ yếu của quân đội Nga lần này là thị trấn Orikhiv và Hulyaipole; trong đó Orikhiv là căn cứ để chuẩn bị phản công Zaporozhye của quân đội Ukraine , nơi đây đã tập trung một lượng lớn binh lính chiến đấu Ukraine và các loại vũ khí trang bị hạng nặng. Tuy nhiên, do tình thế cấp bách trên chiến trường Soledar và Bakhmut, quân đội Ukraine đã buộc phải triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ đang đóng ở Zaporozhye đến tăng cường cho Soledar và Bakhmut. Phần lớn lực lượng tăng cường này đã bị quân đội Nga quét sạch trong trận chiến ở khu vực mỏ muối Soledar, còn lại tàn quân rút về Bakhmut. Việc rút quân để tăng cường cho mặt trận Bakhmut của Ukraine khiến hệ thống phòng thủ Zaporozhye trở nên mỏng yếu; đây là yếu tố cơ bản để quân đội Nga phát động thế trận đột phá Zaporozhye ở trung lộ. Sự thật đã chứng minh rằng, phán đoán của quân đội Nga lần này là chính xác, và hành động của họ là quyết đoán và mạnh mẽ. Trong ngày đầu tiên (21/1), mũi đột kích của Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ Zaporozhye, với sự hỗ trợ của máy bay cường kích Su-25, trực thăng tấn công và máy bay ném bom, lực lượng thiết giáp mặt đất Nga đã chiếm một số trận địa và vị trí chiến lược của Ukraine, đồng thời phá hủy căn cứ Ukraine, kho vật liệu chiến lược của quân đội ở Kamenshik. Tính đến chiều ngày 22/1, quân Nga đã tích cực tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc trên toàn bộ tuyến phòng ngự Zaporozhye. Theo thông tin sơ bộ, rìa phía trước của tuyến phòng thủ Ukraine đã bị nén xuống độ sâu 7 km. Các cứ điểm chính Mali Shcherbaky và Lobkove ở vùng Kuban đã bị quân đội Nga tràn ngập. Đồng thời, quân đội Nga cũng đang tiến hành các chiến dịch tấn công vào một số khu dân cư nằm ở phía tây, đông và đông nam thành phố Kuban. Về phía đông nam, Nga và Ukraine đang tranh giành pháo đài Danilivka mới, chỉ cách Kuban 6,5 km. Các nguồn tin Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang tổ chức kháng cự nhằm cố gắng tập hợp lại tuyến phòng thủ Zaporozhye. Điều duy nhất hiện tại có lợi cho quân đội Ukraine là lượng lớn bãi mìn do Ukraine bố trí trước đây đã phát huy tác dụng, để tránh tổn hại cho bộ binh và thiết giáp, quân đội Nga chỉ có thể vừa rà phá mìn vừa tấn công. Bằng cách này, tốc độ tấn công tổng thể chậm hơn đáng kể. Tuy nhiên, hiệu quả của cuộc tấn công bất ngờ kéo dài hai ngày của quân đội Nga là khá rõ ràng, do quân đội Nga đã phong tỏa và kiểm soát đường cao tốc T-0812 bằng pháo binh, Lữ đoàn 65 của Ukraine và một lữ đoàn phòng thủ nội địa, đã bị vây trong cùng khu vực tại làng Shcherbaky. Liệu quân Nga có hợp vây tiêu diệt được hai lữ đoàn quân Ukraine đang bị bao vây này hay không, còn tùy thuộc vào sức mạnh và hiệu quả của các hoạt động tăng viện của quân Ukraine. Nếu không có tăng viện, 2 lữ đoàn quân Ukraine khả năng bị quân Nga hợp vây tiêu diệt là rất cao. Nói chung, quân đội Ukraine đã bị vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên ở Zaporozhye, tạo điều kiện cho quân đội Nga tấn công Kuban từ phía đông và mở cuộc tấn công vào Hulyaipole, sau đó có thể chia cắt quân đội Ukraine trong khu vực, bao vây hai lữ đoàn tại đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, các quan chức cấp cao Ukraine luôn bị ám ảnh bởi việc bảo vệ Bakhmut và không ngờ rằng, quân đội Nga sẽ bất ngờ tấn công trên hướng Zaporozhye. Như vậy tuyến vận tải chiến lược từ tây sang đông của Ukraine, cũng có nguy cơ bị cắt đứt. Vì lý do này, các quan chức tình báo và cố vấn quân sự Mỹ đề nghị quân đội Ukraine ngay lập tức rút khỏi Bakhmut. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, các quan chức tình báo quân đội Mỹ đã khuyến nghị mạnh mẽ rằng, quân Ukraine nên ngay lập tức bắt đầu rút quân khỏi Bakhmut. Lý do là ưu thế vượt trội về pháo binh và lợi thế về quân số của quân đội Nga trong khu vực Bakhmut. Những đề nghị nêu trên của người Mỹ dựa trên hai cân nhắc, thứ nhất là tình hình ở Zaporozhye đã đột ngột thay đổi; và rất có thể Bakhmut chỉ là hướng nghi binh chiến lược, nhằm tiêu hao quân và cầm chân các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine. Nếu quân Ukraine không kịp tăng cường lực lượng cho mặt trận Zaporozhye, thế trận tấn công và phòng thủ hiện tại của hai bên sẽ thay đổi; điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi phương hướng của toàn bộ cuộc xung đột Ukraine. Thứ hai là thương vong của quân đội Ukraine ở Bakhmut đã lên đến mức không thể chịu nổi. Tờ "Der Spiegel" của Đức đưa tin rằng, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) đã bị sốc trước những tổn thất mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong trận chiến với quân đội Nga ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Trụ sở BND của Đức nói với một nhóm các nhà lập pháp Đức, tập trung vào an ninh tại một cuộc họp bí mật trong tuần này, đã trích dẫn thông tin mà họ nhận được rằng, quân đội Ukraine đang mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày tại chiến trường Bakhmut. Quan trọng hơn, do 3 tuyến giao thông quan trọng nối Bakhmut và Soledar hoàn toàn bị hỏa lực pháo binh Nga khống chế, nên dù quân Ukraine ở thành phố Bakhmut có muốn rút lui cũng phải phụ thuộc vào hành động của quân Nga. Những người lính Ukraine cùng xe tăng, thiết giáp ẩn náu trong pháo đài thành phố Bakhmut, một khi xuất hiện trên đường, sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công của hỏa lực không quân và pháo binh Nga; do vậy việc rút lui một số lượng lớn quân Ukraine cùng vũ khí hạng nặng ra khỏi Bakhmut không phải là chuyện dễ dàng. Một khẩu đội pháo hạng nặng 152mm D20 của quân Nga đang nã đạn vào quân Ukraine tại Bakhmut.