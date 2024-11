Quân đội Nga tiếp tục đột phá, tạo thế bao vây cứ điểm Kurakhove

Quân đội Nga tiếp tục đột phá thành công tuyến phòng thủ Ukraine ở phía đông nam của mặt trận Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar. Hiện các đơn vị của nhóm Vostok đang tiến hành các hoạt động tấn công ở ba khu vực theo hướng nam Donetsk. Hiện nhóm Vostok đang di chuyển từ khu vực dân cư Yasnaya Polyana về phía tam giác Kostyantynopil - Razliv - Bogatyr trên đường cao tốc N-15; con đường được ví là “con đường sự sống”, khi nó là tuyến đường tiếp tế chính của Quân đội Ukraine ở hướng này. Phát huy chiến quả, quân Nga thuộc nhóm Vostok đang tăng tốc độ đánh chiếm các vùng lãnh thổ còn lại của tỉnh Donetsk, hiện còn do Ukraine kiểm soát. Theo thông tin mới nhất mà trang Topwar cập nhật, Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ “răng rồng” của Ukraine bố trí, và họ chỉ còn 6 km nữa là tới làng Rozlyv. Đồng thời, Quân đội Nga đang di chuyển từ Novoukrainka về phía Maksimovka và xe tăng của Nga đang trên đường tới ngôi làng này. Ngoài ra, một cuộc tấn công của nhóm Vostok vào các vị trí của Quân đội Ukraine ở làng Trudove, phía tây của làng Maksimovka đã bắt đầu. Đánh giá chung có thể thấy, ngoài việc xâm nhập trực tiếp vào sườn phía đông của cứ điểm Kurakhove từ hướng làng Ostrivske và Vovchenka, thì quân Nga cũng tăng tốc giành quyền kiểm soát các khu vực phía bắc hồ Vovcha. Đặc biệt họ chiếm được làng Kurakhivka, vị trí có giá trị chiến thuật quan trọng trong việc khống chế cứ điểm Kurakhove. Cùng với đó, Quân đội Nga đang dần thắt chặt vòng vây xung quanh cứ điểm Kurakhovo ở khu vực phía nam; thông tin này được kênh Deep State của Ukraine và các nguồn truyền thông khác công nhận. Nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không rút lui khỏi thành phố Kurakhovo kịp thời, họ chắc chắn sẽ rơi vào “cái vạc” do quân Nga đang tạo ra. Theo các bản tin quân sự Nga, các phóng viên chiến trường và các nhà phân tích, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang chuyển toàn bộ quân dự bị hiện có, để vá một “lỗ hổng” khổng lồ ở toàn bộ phía đông nam của mặt trận trong tam giác Selidovo-Kurakhovo-Velikaya Novoselka. Hơn nữa, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã yêu cầu tái triển khai khẩn cấp từ châu Âu bốn lữ đoàn của Ukraine đang được các nước NATO giúp huấn luyện và trang bị ở đó. Đáng lẽ họ phải xuất hiện ở Ukraine muộn hơn và tham gia chiến dịch mùa đông, nhưng bây giờ phải sớm hơn. Hiện các cuộc tấn công của quân Nga ở nam Donetsk vẫn tiếp tục, quân Ukraine buộc phải phòng thủ và rút lui. Các hoạt động chiến đấu tích cực nhất đang diễn ra theo hướng Pokrovsko-Kurakhovsky-Ugledarsky, nơi các đơn vị của các Cụm quân phía Nam, Cụm quân Trung tâm và Cụm Vostok, đã xuyên thủng nhiều vị trí phòng ngự của Ukraine và đang tiến về phía trước. Trong những ngày gần đây, Bộ Quốc phòng Nga hầu như hàng ngày đều đưa tin về việc tràn ngập các khu vực đông dân cư, bao gồm cả các thành phố lớn ở nam Donetsk. Trong đó có một thông tin đáng chú ý là nhóm Vostok đã chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Ukraine trên tuyến Shakhterskoye - Novoukrainka - Bogoyavlenka, chiếm quyền kiểm soát làng Yasna Poliana. Các đơn vị của nhóm Vostok tiến đánh khu dân cư này vào ngày 28/10 và đến ngày 29/10, ngôi làng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, cũng như 5 km2 lãnh thổ liền kề với ngôi làng. Việc chiếm quyền kiểm soát Yasna Poliana giúp cụm Vostok tiến về phía Kostiantynopil, nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Kurakhovo. Hiện tại, quân của Cụm quân Vostok đang tiến gần đến làng Rozlyv và chuẩn bị chiếm làng Maksymivka, để cho quân Ukraine không có thời gian xây dựng các tuyến phòng thủ mới trên sông Volchya. Ở hướng nam Kurakhove, sau khi chiếm Ugledar, Quân đội Nga trên hướng này tạm thời nghỉ ngơi, sau đó họ tổ chức tấn công chiếm khu dân cư Novoukrainka, quân Ukraine đảm nhiệm phòng thủ ở đây, đang nhanh chóng rút lui về hướng Kostiantynopil. Hiện chưa có thông tin xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga về việc chiếm Novoukrainka. Hiện Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã ra cảnh báo việc Quân đội Nga đang tạo thế bao vây với cứ điểm Kurakhove từ phía đông nam. Nếu quân Nga tổ chức tạo thế bao vây thành công, quân Ukraine sẽ phải sớm rút khỏi thành phố mà quân Nga không cần chiến đấu. Nếu không, quân Ukraine sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Nhưng vấn đề thực sự đối với Ukraine hiện nay không phải là việc những thành phố như Kurakhovo hay Pokrovsk có thể thất thủ, mà là điều gì sẽ xảy ra sau đó. Dư luận Ukraine lo ngại, sau khi tràn ngập hai thành phố này, quân Nga sẽ có khả năng tiến vào Dnieper và Zaporozhye. Những thành phố này là những trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine, được xây dựng từ thời Liên Xô, nhưng hiện tại lại có sự chuẩn bị rất kém về phòng ngự. Đó là lý do tại sao Kiev đang khẩn trương xây dựng một số tuyến phòng thủ ở vùng Zaporozhye. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

