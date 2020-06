Quân đội Nga lần đầu công bố vũ khí khiến mọi kẻ thù khiếp sợ

Hôm 24/6 vừa qua, Nga đã chính thức tổ chức lễ duyệt binh kỉ niệm Ngày chiến thắng Phát Xít hàng năm sau khi sự kiện này buộc phải hoãn lại từ ngày 9/5 đến nay do dịch COVID-19 hoành hành tại Nga. Như thường lệ, Nga đã có một màn phô diễn sức mạnh hoành tráng với hàng loạt khí tài hạng nặng. Ảnh: Đội hình T-34-85 duyệt binh qua Quảng trường Đỏ. Nguồn: Zvezda. Khác với mọi năm, năm nay, có sự góp mặt lần đầu tiên của hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2. Đây cũng là lần đầu tiên Quân đội Nga chính thức ra mắt hệ thống vô cùng uy lực này. Ảnh: Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2. TOS-2 là phiên bản tiếp theo của hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A. Điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy là khác với TOS-1A sử dụng khung gầm xe tăng T-72, TOS-2 lại sử dụng khung gầm xe bánh lốp 6x6 Ural bọc thép.

Ảnh: Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A. TOS-2 Tosochka chính thức được phát triển từ tháng 11/2012 và trong quá trình nghiên cứu đã được người Nga hoàn thiện những tính năng chiến đấu dựa trên kinh nghiệm tác chiến thực tế của TOS-1A tại chiến trường Syria. Ảnh: Hàng dài hệ thống TOS-2. Khác với hệ thống TOS-1A sử dụng xe phóng riêng và xe nạp đạn riêng, hệ thống TOS-2 được tích hợp luôn khả năng tự nạp đạn lên xe phóng với một cần cẩu ở bên trái và một bệ nạp đạn ở bên phải của xe.

Ảnh: TOS-2 nhìn từ phía sau, có thể thấy cần cẩu của xe dùng cho nhiệm vụ nạp đạn. Việc được tích hợp cả hệ thống nạp đạn lên xe phóng khiến cho tổ hợp chỉ có thể mang theo 18 ống phóng, ít hơn so với 24 ống phóng trên TOS-1A. Tuy nhiên thời gian nạp đạn của TOS-2 lại nhanh hơn đáng kể so với TOS-1A. Ảnh: Sơ đồ trực quan cách nạp đạn của hệ thống TOS-2. Ngoài ra, TOS-2 còn được trang bị hệ thống máy tính đạn đạo hiện đại hơn và loại đạn mới, giúp cho nó có thể bắn chính xác tốt hơn, tầm bắn xa hơn nhiều so với hệ thống TOS-1A cũ.

Ảnh: Cận cảnh hệ thống TOS-2 với bệ nạp đạn ở bên phải của xe. Việc đặt hệ thống TOS-2 lên khung gầm xe Ural bọc thép giúp cho xe có độ việt dã và vượt địa hình tốt hơn, đồng thời dễ dàng hơn trong việc vận hành xe với việc đặt trên khung gầm xe tăng cũng như tăng tính cơ động cho xe. Ngoài ra TOS-2 cũng có phiên bản đặt trên khung gầm xe Amarta. Ảnh: Hệ thống TOS-2 trên đường phố Moscow. Hệ thống phun lửa hạng nặng sử dụng các rocket nhiệt áp với nguyên lý dùng sóng chấn động hội tụ vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất bởi ngọn lửa phát ra khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột. Ngọn lửa cũng hút hết không khí xung quanh, tạo ra một vùng chân không trong thời gian ngắn và tiêu diệt mọi sinh vật trong phạm vi chiến đấu. Ảnh: Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2. Nhằm khắc phục hạn chế của TOS-1A có tầm bắn khá ngắn ( tối đa 6.000m), TOS-2 sử dụng loại đạn mới có tầm bắn xa hơn đồng thời quá trình ngắm bắn, nạp phần tử cũng được thực hiện một cách tự động. Nhà sản xuất cũng cho biết, họ phải bàn giao những hệ thống TOS-2 đầu tiên cho quân đội Nga trong năm 2021 tới đây để có thể chiến đấu cũng như đưa sang Syria thử nghiệm.

Ảnh: Hệ thống TOS-2 đang di chuyển trên đường. Với việc sắp tới đưa vào trang bị những hệ thống phun lửa hạng nặng mạnh mẽ TOS-2, sức mạnh quân đội Nga sẽ tăng lên một cách rõ rệt, khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ cho dù đã trốn kỹ trong Boong ke. Hi vọng trong thời gian không xa, Nga sẽ đưa ra thông số kỹ thuật cụ thể của loại khí tài này cũng như định hướng xuất khẩu của nó để nhiều quân đội trên thế giới tiếp cận loại vũ khí nguy hiểm vô cùng tiên tiến này.

Ảnh: Cận cảnh hệ thống TOS-2. Video Vũ khí nhiệt áp lửa mặt trời TOS 1A Nga xả đạn hủy diệt mục tiêu - Nguồn: Military Archive

