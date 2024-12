Aston Martin Valkyrie triệu đô phá kỷ lục Silverstone chỉ 10 giây

Aston Martin đã chế tạo Valkyrie cho khách hàng trong ba năm qua và sớm thôi, mẫu siêu xe Aston Martin Valkyrie cuối cùng sẽ lăn bánh khỏi nhà máy. Mong muốn cuối cùng được chứng minh khả năng của chiếc xe, Aston Martin đã trao chìa khóa cho tay đua thử nghiệm và người chiến thắng giải đua 24 giờ Le Mans Darren Turner và để anh ta tự do trên một trong những đường đua nổi tiếng nhất thế giới, Silverstone. Và vượt ngoài mong đợi, Aston Martin Valkyrie đã phá vỡ kỷ lục Silverstone dành cho xe thương mại hợp pháp khi hoàn thành một vòng đua F1 trong thời gian 1:56,42. Với thời gian hoàn thành một vòng đua là 1:56.42, Valkyrie dễ dàng vượt qua kỷ lục trước đó là 2:06.83 do tay đua Manthey Racing thiết lập trên xe Porsche 911 GT2 RS. Thời gian của siêu xe Aston Martin Valkyrie cũng nhanh hơn gần 2 giây so với kỷ lục xe đua GT3 trên đường đua, được thiết lập vào năm 2019 là 1:58.165 với Lamborghini Huracan GT3 trên lốp trơn. Kỷ lục của Aston Martin Valkyrie được thiết lập trên lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 tiêu chuẩn và trong khi đường đua khô ráo, trời đã mưa vào đầu ngày, làm giảm độ bám đường một chút. Tuy nhiên, chiếc siêu xe này đã thể hiện rất tốt và đạt tốc độ tối đa 205 dặm/giờ (330 km/giờ). “Chiếc xe đã thể hiện rất tuyệt vời. Tôi không chắc mình có thể làm được gì hơn nữa, nhưng có lẽ vào một ngày thời tiết dễ chịu hơn, chúng tôi có thể đạt được thêm vài phần mười nữa, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa,” Turner nói sau khi chạy. “Tôi thực sự kinh ngạc khi biết rằng đây là một chiếc xe hợp pháp để chạy trên đường mà bạn có thể lái đến Silverstone và sau đó chạy nhanh hơn kỷ lục vòng đua giành pole trong giải vô địch British GT.” Điều đáng chú ý là khi Aston Martin bắt đầu phát triển Valkyrie, hãng đã tuyên bố rằng nó sẽ nhanh như một chiếc xe Công thức 1. Tuy nhiên, kỷ lục của xe đua F1 tại Silverstone là 1:27.097 và đã được Max Verstappen thiết lập vào năm 2020. Video: Aston Martin Valkyrie "thử lửa" tại đường đua Silverstone.

