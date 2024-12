Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra, khu vực Donbass trở thành chiến trường trung tâm khốc liệt giữa hai bên. Đây không chỉ là khu công nghiệp quan trọng ở miền đông Ukraine, mà còn là khu vực chứa phần lớn tài nguyên của Ukraine và là vị trí chiến lược kết nối Ukraine với Nga. Chỉ vài ngày trước, Quân đội Nga đã bất ngờ tiến hành cuộc đột kích vào phía nam Pokrovsk. Vị trí này là nút thắt then chốt trong tuyến phòng thủ bắc-nam của Quân đội Ukraine. Một khi mất khu vực này, Quân đội Nga có thể dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ chính của Ukraine và đe dọa trực tiếp vào các khu vực sâu phía sau nó. Chắc chắn, quân Nga không chỉ chọc thủng phòng tuyến của quân Ukraine, mà còn nhanh chóng tiến tới 20 km, chiếm một vùng đất rộng lớn, thậm chí còn áp sát vùng ngoại ô Velika Novosilka. Điều đe dọa hơn nữa với Kiev, là sự sụp đổ của tuyến phòng thủ này không phải là một tai nạn, mà là sự bùng phát tập trung của nhiều vấn đề trong nội bộ Quân đội Ukraine. Việc Quân đội Nga dồn ép từng bước, chính là “thuốc thử” cho những vấn đề này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, vấn đề tuyển quân của Ukraine đã trở thành một khó khăn lớn. Sự tiêu hao quân ở tiền tuyến ngoài sức tưởng tượng, số thương vong luôn ở mức cao; binh lính mới nhập ngũ ngày càng trở nên “dễ bị tổn thương”. Hiện Quân đội Ukraine còn lại rất ít cựu chiến binh thực sự có kinh nghiệm, và hầu hết những người thay thế đều là những tân binh chưa được đào tạo bài bản, bao gồm một số binh sĩ chưa đủ 26 tuổi và người già trên 60 tuổi. Khi những “tân binh” này ra chiến trường, đối mặt với hỏa lực pháo binh ác liệt của quân Nga, họ tỏ ra sợ hãi hơn là dám can đảm tiến lên. Những người này sợ hãi đến mức ngã xuống đất khi nghe thấy tiếng pháo và không có tinh thần chiến đấu. Sức chiến đấu cốt lõi của quân Ukraine không ngừng suy yếu, thế tiến công của quân Nga tiến lên chậm nhưng chắc, không ngừng nghỉ. Ngoài việc thiếu quân, thiếu vũ khí và đạn dược cũng là một khó khăn khác, khiến Quân đội Ukraine khó có thể chiến đấu tốt. Mặc dù các nước phương Tây đã đưa ra những “lời hứa quan trọng” về việc hỗ trợ cho Ukraine, nhưng viện trợ quân sự thực tế đến tiền tuyến vẫn chậm hơn nhiều so với tốc độ đã hứa. Một số người còn ví von rằng, viện trợ quân sự của phương Tây hứa với Ukraine, giống như một “chiếc bánh vẽ”, hứa hẹn nhiều hơn nhưng thực tế lại được thực hiện ít hơn. Ví dụ Đức hiện không còn vũ khí để cấp cho Ukraine ngoài những gì đã cam kết trước đó. Điều này dẫn đến Quân đội Ukraine thường xuyên phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là “có máy bay chiến đấu nhưng không có vũ khí” để sử dụng trên chiến trường. Máy bay chiến đấu bay qua, mà Quân đội Ukraine chỉ có thể đứng nhìn quân Nga tiến lên, do không có tên lửa phòng không. Theo thời gian, hỏa lực mạnh mẽ của quân Nga trở thành lợi thế áp đảo, trong khi thế trận của quân Ukraine dần sụp đổ trước những loạt đạn pháo, bom lượn có điều khiển, cũng như những chiến thuật thích ứng của Quân đội Nga, giúp họ vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố của Quân đội Ukraine. Cuộc đột phá của Quân đội Nga ở Donbass không phải là một chiến thắng đơn giản về mặt chiến thuật, mà là một phần trong chiến lược lớn hơn của nước này. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: vượt qua tuyến phòng ngự trực diện của Ukraine và tấn công từ bên sườn, phía sau; từ đó đe dọa trực tiếp đến các khu vực sâu hơn. Theo kế hoạch của Quân đội Nga, nếu tiến thành công thêm được 150 km nữa, họ sẽ áp sát bờ sông Dnieper. Sông Dnieper là rào cản địa lý quan trọng chia cắt Ukraine từ đông sang tây. Nếu Quân đội Nga kiểm soát được khu vực phía đông sông Dnieper, Ukraine sẽ bị chia cắt thành hai phần. Ngược lại, chiến lược của Tổng thống Ukraine Zelensky có vẻ hơi “duy ý chí”. Ông từng tưởng tượng rằng, bằng cách tấn công các khu vực biên giới của Nga, chẳng hạn như Kursk, ông sẽ buộc Quân đội Nga phải rút lui và thậm chí giành quyền chủ động đàm phán, nhưng thực tế đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của ông. Quân đội Nga không những không bị buộc phải rút lui mà còn mở cuộc tấn công dữ dội hơn ở Donbass. Ukraine không những không thể giành lại được Crimea và khu vực phía đông, mà thậm chí có thể không giữ được đất ở phía đông sông Dnieper. Có lẽ cuộc chiến đối với Ukraine khó khăn nhất, đó chính là thời điểm hiện nay. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, RT, Ukrinform).

Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra, khu vực Donbass trở thành chiến trường trung tâm khốc liệt giữa hai bên. Đây không chỉ là khu công nghiệp quan trọng ở miền đông Ukraine, mà còn là khu vực chứa phần lớn tài nguyên của Ukraine và là vị trí chiến lược kết nối Ukraine với Nga. Chỉ vài ngày trước, Quân đội Nga đã bất ngờ tiến hành cuộc đột kích vào phía nam Pokrovsk. Vị trí này là nút thắt then chốt trong tuyến phòng thủ bắc-nam của Quân đội Ukraine. Một khi mất khu vực này, Quân đội Nga có thể dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ chính của Ukraine và đe dọa trực tiếp vào các khu vực sâu phía sau nó. Chắc chắn, quân Nga không chỉ chọc thủng phòng tuyến của quân Ukraine, mà còn nhanh chóng tiến tới 20 km, chiếm một vùng đất rộng lớn, thậm chí còn áp sát vùng ngoại ô Velika Novosilka. Điều đe dọa hơn nữa với Kiev, là sự sụp đổ của tuyến phòng thủ này không phải là một tai nạn, mà là sự bùng phát tập trung của nhiều vấn đề trong nội bộ Quân đội Ukraine. Việc Quân đội Nga dồn ép từng bước, chính là “thuốc thử” cho những vấn đề này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, vấn đề tuyển quân của Ukraine đã trở thành một khó khăn lớn. Sự tiêu hao quân ở tiền tuyến ngoài sức tưởng tượng, số thương vong luôn ở mức cao; binh lính mới nhập ngũ ngày càng trở nên “dễ bị tổn thương”. Hiện Quân đội Ukraine còn lại rất ít cựu chiến binh thực sự có kinh nghiệm, và hầu hết những người thay thế đều là những tân binh chưa được đào tạo bài bản, bao gồm một số binh sĩ chưa đủ 26 tuổi và người già trên 60 tuổi. Khi những “tân binh” này ra chiến trường, đối mặt với hỏa lực pháo binh ác liệt của quân Nga, họ tỏ ra sợ hãi hơn là dám can đảm tiến lên. Những người này sợ hãi đến mức ngã xuống đất khi nghe thấy tiếng pháo và không có tinh thần chiến đấu. Sức chiến đấu cốt lõi của quân Ukraine không ngừng suy yếu, thế tiến công của quân Nga tiến lên chậm nhưng chắc, không ngừng nghỉ. Ngoài việc thiếu quân, thiếu vũ khí và đạn dược cũng là một khó khăn khác, khiến Quân đội Ukraine khó có thể chiến đấu tốt. Mặc dù các nước phương Tây đã đưa ra những “lời hứa quan trọng” về việc hỗ trợ cho Ukraine, nhưng viện trợ quân sự thực tế đến tiền tuyến vẫn chậm hơn nhiều so với tốc độ đã hứa. Một số người còn ví von rằng, viện trợ quân sự của phương Tây hứa với Ukraine, giống như một “chiếc bánh vẽ”, hứa hẹn nhiều hơn nhưng thực tế lại được thực hiện ít hơn. Ví dụ Đức hiện không còn vũ khí để cấp cho Ukraine ngoài những gì đã cam kết trước đó. Điều này dẫn đến Quân đội Ukraine thường xuyên phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là “có máy bay chiến đấu nhưng không có vũ khí” để sử dụng trên chiến trường. Máy bay chiến đấu bay qua, mà Quân đội Ukraine chỉ có thể đứng nhìn quân Nga tiến lên, do không có tên lửa phòng không. Theo thời gian, hỏa lực mạnh mẽ của quân Nga trở thành lợi thế áp đảo, trong khi thế trận của quân Ukraine dần sụp đổ trước những loạt đạn pháo, bom lượn có điều khiển, cũng như những chiến thuật thích ứng của Quân đội Nga, giúp họ vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố của Quân đội Ukraine. Cuộc đột phá của Quân đội Nga ở Donbass không phải là một chiến thắng đơn giản về mặt chiến thuật, mà là một phần trong chiến lược lớn hơn của nước này. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: vượt qua tuyến phòng ngự trực diện của Ukraine và tấn công từ bên sườn, phía sau; từ đó đe dọa trực tiếp đến các khu vực sâu hơn. Theo kế hoạch của Quân đội Nga, nếu tiến thành công thêm được 150 km nữa, họ sẽ áp sát bờ sông Dnieper. Sông Dnieper là rào cản địa lý quan trọng chia cắt Ukraine từ đông sang tây. Nếu Quân đội Nga kiểm soát được khu vực phía đông sông Dnieper, Ukraine sẽ bị chia cắt thành hai phần. Ngược lại, chiến lược của Tổng thống Ukraine Zelensky có vẻ hơi “duy ý chí”. Ông từng tưởng tượng rằng, bằng cách tấn công các khu vực biên giới của Nga, chẳng hạn như Kursk, ông sẽ buộc Quân đội Nga phải rút lui và thậm chí giành quyền chủ động đàm phán, nhưng thực tế đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của ông. Quân đội Nga không những không bị buộc phải rút lui mà còn mở cuộc tấn công dữ dội hơn ở Donbass. Ukraine không những không thể giành lại được Crimea và khu vực phía đông, mà thậm chí có thể không giữ được đất ở phía đông sông Dnieper. Có lẽ cuộc chiến đối với Ukraine khó khăn nhất, đó chính là thời điểm hiện nay. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, RT, Ukrinform).