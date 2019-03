Quân đội Mãn Châu Quốc: Bù nhìn "khát máu" của Nhật trong CTTG 2

Lực lượng Quân đội Đế quốc Mãn Châu được thành lập và tan rã cùng với sự kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đỉnh điểm, lực lượng này có khoảng 220.000 quân vào năm 1945. Ảnh: Bản đồ Mãn Châu Quốc màu xanh. Nguồn ảnh: Wiki. Mãn Châu Quốc thành lập Lục quân và Hải quân vào ngày 15/4/1932. Lực lượng này được Quân đội Đế quốc Nhật Bản chỉ huy và chịu trách nhiệm huấn luyện và có mục đích hỗ trợ Quân đội Đế Quốc Nhật trong các cuộc xung đột mà Nhật tham gia trong khu vực. Nguồn ảnh: Baidu. Tuy nhiên, bất chấp mọi sự nỗ lực của Nhật Bản trong việc huấn luyện và viện trợ, phần lớn các đơn vị chiến đấu chủ lực của quân đội Mãn Châu Quốc đều bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả, không có tinh thần chiến đấu và không đáng tin cậy. Nguồn ảnh: Baidu. Vai trò chính của lực lượng này là chống lại Hồng quân Trung Quốc và Quốc Dân Đảng ở Trung Quốc khi Nhật đô hộ quốc gia này. Trong cuộc xung đột biên giới giữa Nhật và Liên Xô, thậm chí Quân đội Mãn Châu cũng có tham gia. Nguồn ảnh: Baidu. Sự yếu kém trong chiến đấu và trong tinh thần của quân đội Mãn Châu được cho là do lớp sĩ quan chỉ huy. Dù sĩ quan chỉ huy trực tiếp của đội quân Mãn Châu là người Trung Quốc, tuy nhiên đây phần lớn là những tướng Trung Quốc đầu hàng Nhật khi Nhật xâm lược Mãn Châu Lý nên binh lính dưới quyền những người này rất bất bình. Nguồn ảnh: Baidu. Quân đội Mãn Châu bắt đầu thông qua luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 1937 nhưng mãi tới năm 1940, luật này mới được thực hiện một cách triệt để, yêu cầu 10% thanh niên nam giới trong độ tuổi lao động của Mãn Châu Quốc phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Baidu. Mặc dù vậy, do thiếu thốn trang thiết bị, ngoại trừ lực lượng lục quân, hai cánh quân khác là hải quân và không quân Mãn Châu Quốc gần như không được triển khai suốt cả thời gian quốc gia này tồn tại. Nguồn ảnh: Baidu. Tới năm 2007, một ký giả người Nhật làm việc tại tờ The Japan Times thậm chí còn tung ra một loạt bằng chứng điều tra, chứng minh rằng quân đội Mãn Châu Quốc có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc... buôn ma tuý ở châu Á. Nguồn ảnh: Baidu. Theo đó, Quân đội Mãn Châu Quốc chịu trách nhiệm phân phối ma tuý trên toàn đất nước Trung Quốc khi quốc gia này bị chiếm đóng. Việc quân đội Mãn Châu Quốc chiến đấu chống lại Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực chất là hành động "mở rộng địa bàn" nhằm có thêm nhiều khách hàng mua ma tuý - vốn được Nhật sản xuất và đưa vào Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Ngoài ra, quân đội Mãn Châu Quốc còn chịu cáo buộc trước cái chết của 10 triệu người Trung Quốc khi lực lượng này đã hỗ trợ đội quân Quan Đông, huy động nhân lực là người Trung Quốc làm việc trong các trại lao động khổ sai do Nhật chỉ huy. Nguồn ảnh: Baidu. Tới năm 1945, Mãn Châu Quốc chính thức tan rã, lực lượng quân đội này cũng bị giải tán theo. Phần lãnh thổ của Mãn Châu Quốc sau đó được trao trả lại cho Trung Quốc nhưng một phần không nhỏ cũng được giao cho Liên Xô. Nguồn ảnh: Baidu. Mời độc giả xem Video: Quân đội Nhật Bản đối đầu với Mỹ trên chiến trường Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Lực lượng Quân đội Đế quốc Mãn Châu được thành lập và tan rã cùng với sự kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đỉnh điểm, lực lượng này có khoảng 220.000 quân vào năm 1945. Ảnh: Bản đồ Mãn Châu Quốc màu xanh. Nguồn ảnh: Wiki. Mãn Châu Quốc thành lập Lục quân và Hải quân vào ngày 15/4/1932. Lực lượng này được Quân đội Đế quốc Nhật Bản chỉ huy và chịu trách nhiệm huấn luyện và có mục đích hỗ trợ Quân đội Đế Quốc Nhật trong các cuộc xung đột mà Nhật tham gia trong khu vực. Nguồn ảnh: Baidu. Tuy nhiên, bất chấp mọi sự nỗ lực của Nhật Bản trong việc huấn luyện và viện trợ, phần lớn các đơn vị chiến đấu chủ lực của quân đội Mãn Châu Quốc đều bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả, không có tinh thần chiến đấu và không đáng tin cậy. Nguồn ảnh: Baidu. Vai trò chính của lực lượng này là chống lại Hồng quân Trung Quốc và Quốc Dân Đảng ở Trung Quốc khi Nhật đô hộ quốc gia này. Trong cuộc xung đột biên giới giữa Nhật và Liên Xô, thậm chí Quân đội Mãn Châu cũng có tham gia. Nguồn ảnh: Baidu. Sự yếu kém trong chiến đấu và trong tinh thần của quân đội Mãn Châu được cho là do lớp sĩ quan chỉ huy. Dù sĩ quan chỉ huy trực tiếp của đội quân Mãn Châu là người Trung Quốc, tuy nhiên đây phần lớn là những tướng Trung Quốc đầu hàng Nhật khi Nhật xâm lược Mãn Châu Lý nên binh lính dưới quyền những người này rất bất bình. Nguồn ảnh: Baidu. Quân đội Mãn Châu bắt đầu thông qua luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 1937 nhưng mãi tới năm 1940, luật này mới được thực hiện một cách triệt để, yêu cầu 10% thanh niên nam giới trong độ tuổi lao động của Mãn Châu Quốc phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Baidu. Mặc dù vậy, do thiếu thốn trang thiết bị, ngoại trừ lực lượng lục quân, hai cánh quân khác là hải quân và không quân Mãn Châu Quốc gần như không được triển khai suốt cả thời gian quốc gia này tồn tại. Nguồn ảnh: Baidu. Tới năm 2007, một ký giả người Nhật làm việc tại tờ The Japan Times thậm chí còn tung ra một loạt bằng chứng điều tra, chứng minh rằng quân đội Mãn Châu Quốc có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc... buôn ma tuý ở châu Á. Nguồn ảnh: Baidu. Theo đó, Quân đội Mãn Châu Quốc chịu trách nhiệm phân phối ma tuý trên toàn đất nước Trung Quốc khi quốc gia này bị chiếm đóng. Việc quân đội Mãn Châu Quốc chiến đấu chống lại Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực chất là hành động "mở rộng địa bàn" nhằm có thêm nhiều khách hàng mua ma tuý - vốn được Nhật sản xuất và đưa vào Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Ngoài ra, quân đội Mãn Châu Quốc còn chịu cáo buộc trước cái chết của 10 triệu người Trung Quốc khi lực lượng này đã hỗ trợ đội quân Quan Đông, huy động nhân lực là người Trung Quốc làm việc trong các trại lao động khổ sai do Nhật chỉ huy. Nguồn ảnh: Baidu. Tới năm 1945, Mãn Châu Quốc chính thức tan rã, lực lượng quân đội này cũng bị giải tán theo. Phần lãnh thổ của Mãn Châu Quốc sau đó được trao trả lại cho Trung Quốc nhưng một phần không nhỏ cũng được giao cho Liên Xô. Nguồn ảnh: Baidu. Mời độc giả xem Video: Quân đội Nhật Bản đối đầu với Mỹ trên chiến trường Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.