Quân đội Israel đầy tinh quái khi sử dụng vũ khí Liên Xô

Chuyên gia phân tích Shay Levy từng tiết lộ, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bao giờ "suy nghĩ hai lần" khi sử dụng bất cứ loại vũ khí nào có trong trang bị của họ kể cả khi số vũ khí đó lấy được từ đối phương và lịch sử các cuộc xung đột gần đây. Điều này đã được chứng minh khi Tel Aviv luôn biết cách tận dụng tốt nhất những gì mình có. Trong suốt vài thập kỷ qua, quân đội Israel luôn nổi tiếng với thành tích "bắt sống" các trang thiết bị quân sự của đối phương trên chiến trường, mà chủ yếu là trang bị vũ khí Liên Xô sản xuất. Và tất cả trong số đó đều được Israel tái sử dụng một cách hiệu quả. Trong ảnh là một chiếc xe tăng Tiran-6 - Israel cải tiến trên cơ sở T-62 chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Thậm chí tất cả những chiếc xe bọc thép Israel tịch thu được từ Quân đội Ai Cập và Syria trong những năm 1967 và 1973 đều được IDF nâng cấp và tái sử dụng cho đến tận năm 1990. Và ít người biết rằng xe bọc thép chở quân Achzarit nổi tiếng của Israel lại là biến thể nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-55 do Liên Xô chế tạo. Không chỉ có các loại vũ khí hạng nặng mà còn có hàng chục ngàn súng bộ binh các loại do Liên Xô chế tạo được quân đội các nước Ả Rập sử dụng rơi vào tay Israel. Và từ số súng này Israel đã cho ra đời hàng loạt mẫu súng tên tuổi sau này. Trong ảnh là hai nữ binh sĩ Israel bên cạnh một chiếc xe tăng Tiran-6 vào năm 1973. Tại một số thời điểm, các dòng súng trường tấn công Kalashnikov còn được trang bị phổ biến trong lực lượng phòng vệ của Israel và theo thời gian nó dần bị thay thế. Điều này cũng từng xảy ra với dòng súng phóng lựu chống tăng RPG-7 khi nó trở thành hỏa lực chính tại một số tiểu đoàn bộ binh của Israel trước những năm 1990. Trong ảnh là một khẩu trung liên RPD do Liên Xô sản xuất nhưng nó từng là một dòng súng máy phổ biến trong biên chế IDF. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi Israel bắt sống cả những chiếc chiến đấu cơ của quân Ả Rập từ MiG-17, MiG-21 cho đến MiG-23 trong những năm thập niên 1960 và điều này một lần nữa đã chứng minh vũ khí là do người sử dụng. Và Israel cũng khá khôn khéo khi biết tận dụng những chiếc máy bay này phục vụ lợi ích trong nước lẫn xuất khẩu vũ khí của mình với các hợp đồng nâng cấp máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất ngay sau khi thể chế này sụp đổ. Xét một cách tổng thể mô hình chung xung đột với các nước Ả Rập đã giúp Israel dành được khá nhiều thứ không chỉ về mặt chính trị, đất đai mà còn cả nền tảng công nghiệp quốc phòng vốn hầu như không có gì từ thời điểm mới lập quốc. Trong ảnh là một chiếc tiêm kích MiG-21F13 mà tình báo Israel đánh cắp được từ Ai Cập. Video Quân đội Israel "bỏ quên" xe tăng trên cao nguyên Golan - Nguồn: QPVN

Chuyên gia phân tích Shay Levy từng tiết lộ, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bao giờ "suy nghĩ hai lần" khi sử dụng bất cứ loại vũ khí nào có trong trang bị của họ kể cả khi số vũ khí đó lấy được từ đối phương và lịch sử các cuộc xung đột gần đây. Điều này đã được chứng minh khi Tel Aviv luôn biết cách tận dụng tốt nhất những gì mình có. Trong suốt vài thập kỷ qua, quân đội Israel luôn nổi tiếng với thành tích "bắt sống" các trang thiết bị quân sự của đối phương trên chiến trường, mà chủ yếu là trang bị vũ khí Liên Xô sản xuất. Và tất cả trong số đó đều được Israel tái sử dụng một cách hiệu quả. Trong ảnh là một chiếc xe tăng Tiran-6 - Israel cải tiến trên cơ sở T-62 chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Thậm chí tất cả những chiếc xe bọc thép Israel tịch thu được từ Quân đội Ai Cập và Syria trong những năm 1967 và 1973 đều được IDF nâng cấp và tái sử dụng cho đến tận năm 1990. Và ít người biết rằng xe bọc thép chở quân Achzarit nổi tiếng của Israel lại là biến thể nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-55 do Liên Xô chế tạo. Không chỉ có các loại vũ khí hạng nặng mà còn có hàng chục ngàn súng bộ binh các loại do Liên Xô chế tạo được quân đội các nước Ả Rập sử dụng rơi vào tay Israel. Và từ số súng này Israel đã cho ra đời hàng loạt mẫu súng tên tuổi sau này. Trong ảnh là hai nữ binh sĩ Israel bên cạnh một chiếc xe tăng Tiran-6 vào năm 1973. Tại một số thời điểm, các dòng súng trường tấn công Kalashnikov còn được trang bị phổ biến trong lực lượng phòng vệ của Israel và theo thời gian nó dần bị thay thế. Điều này cũng từng xảy ra với dòng súng phóng lựu chống tăng RPG-7 khi nó trở thành hỏa lực chính tại một số tiểu đoàn bộ binh của Israel trước những năm 1990. Trong ảnh là một khẩu trung liên RPD do Liên Xô sản xuất nhưng nó từng là một dòng súng máy phổ biến trong biên chế IDF. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi Israel bắt sống cả những chiếc chiến đấu cơ của quân Ả Rập từ MiG-17, MiG-21 cho đến MiG-23 trong những năm thập niên 1960 và điều này một lần nữa đã chứng minh vũ khí là do người sử dụng. Và Israel cũng khá khôn khéo khi biết tận dụng những chiếc máy bay này phục vụ lợi ích trong nước lẫn xuất khẩu vũ khí của mình với các hợp đồng nâng cấp máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất ngay sau khi thể chế này sụp đổ. Xét một cách tổng thể mô hình chung xung đột với các nước Ả Rập đã giúp Israel dành được khá nhiều thứ không chỉ về mặt chính trị, đất đai mà còn cả nền tảng công nghiệp quốc phòng vốn hầu như không có gì từ thời điểm mới lập quốc. Trong ảnh là một chiếc tiêm kích MiG-21F13 mà tình báo Israel đánh cắp được từ Ai Cập. Video Quân đội Israel "bỏ quên" xe tăng trên cao nguyên Golan - Nguồn: QPVN