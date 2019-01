Quá tự hào, Việt Nam bàn giao súng trường Galil ACE cho Lào

Truyền hình Thông tấn Việt Nam dẫn lời Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào – Đại tá Tào Văn Thái cho biết, nhân dịp kỷ niệm 70 thành lập Quân đội Nhân dân Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam vinh dự và trân trọng bàn giao súng trường Galil ACE do Việt Nam sản xuất cho Bộ Quốc phòng Lào. Nguồn ảnh: Vnews. Đại tá Tào Văn Thái còn cho biết, đây là sản phẩm của nền công nghiệp quốc phòng tuy rất non trẻ của Việt Nam nhưng lại là loại vũ khí có chất lượng tốt và uy lực chiến đấu cao. Là món quà, tấm lòng chân thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào anh em. Nguồn ảnh: Vnews. Và với súng trường Galil ACE, Việt Nam tin tưởng mẫu súng bộ binh này sẽ đáp ứng hiệu quả những yêu cầu của Quân đội Nhân dân Lào. Trong ảnh là những khẩu súng trường Galil ACE được Việt Nam bàn giao cho Lào trong hôm 14/1. Nguồn ảnh: Vnews. Thay mặt cho Bộ Quốc phòng Lào, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào - Trung tướng Pasith Thiengthame cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng đã luôn ủng hộ giúp đỡ, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với Quân đội Nhân dân Lào trong suốt 70 năm qua. Nguồn ảnh: Vnews. Bên cạnh đó Trung tướng Pasith khẳng định, Quân đội Nhân dân Lào luôn đánh giá cao và quan tâm vun đắp quan hệ hợp tác với Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quán triệt sâu sắc truyền thống và ý nghĩa quan trọng, tinh thần hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung và Quân đội hai nước nói riêng. Nguồn ảnh: Vnews. Được biết, súng trường Galil ACE là mẫu súng trướng tấn công tiên tiến nhất của Việt Nam hiện nay. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiếp nhận dây chuyền sản xuất súng bộ binh thuộc loại tiên tiến nhất thế giới từ Tập đoàn IWI của Israel. Hiện nay, súng trường Galil ACE đang được chế tạo tại Nhà máy Z111 với 2 phiên bản ACE 31 và ACE 32. Bên cạnh đó năng lực của dây chuyền sản xuất súng Galil ACE của Nhà máy Z111 có thể lên tới 50.000 khẩu mỗi năm và có thể dùng để sản xuất nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự thiết kế. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Dựa trên hình ảnh tại buổi lễ bàn giao súng tại Viêng Chăn hôm 14/1, có thể nhận định rằng Việt Nam đã bàn giao cho Lào cả bộ đội súng trường Galil ACE gồm: ACE 31 và ACE 32. Tuy nhiên số lượng Galil ACE được chuyển giao cho Lào lại không được tiết lộ. Nguồn ảnh: Vnews. Ở thời điểm hiện tại công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chúng và Nhà máy Z111 nói riêng đã nội địa hóa gần như toàn bộ các chi tiết cấu thành nên súng trường Galil ACE, và bước đầu đã có những cải tiến cho mẫu vũ khí này. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Minh chứng cho điều này là sự ra đời của hai mẫu súng trường tấn công “Made in Vietnam” khác là GK1 và GK3 với sự kếp hợp giữa những ưu điểm của súng trường Galil ACE và súng trường tấn công AK của Nga. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Bản thân những khẩu súng trường Galil ACE mà Việt Nam sản xuất theo giấy phép của Israel cũng được cải tiến ít nhiều để phù hợp hơn với yêu cầu trong nước. Bộ đôi súng trường ACE 31 và ACE 32 cũng được chúng ta đặt cho cái tên khác là STV 380 và STV 215. Nguồn ảnh: QPVN. Rất hy vọng trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 thành lập Quân đội Nhân dân Lào sắp tới súng trường Galil ACE sẽ xuất hiện trong các khối diễu binh của Lào như một minh chứng cho những nỗ lực và thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam suốt 73 năm qua. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Việt Nam bàn giao súng trường Galil ACE cho Là. (nguồn Truyền hình Thông tấn)

