Quá lo sợ Trung Quốc, Mỹ loại biên sớm 20 UAV Global Hawk

Theo thông tin trên trang web Defense News, một tướng cấp cao của Không quân Mỹ gần đây đã tuyên bố rằng, sau quyết định điều chỉnh kho máy bay của Không quân Mỹ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Trong yêu cầu ngân sách quân sự của Mỹ cho năm tài chính 2022, Không quân Mỹ đề xuất cho loại biên các loại máy bay trinh sát tầm cao gồm 4 máy bay giám sát chiến trường E-8 Joint Star. Về phương tiện không người lái là 20 chiếc RQ-4 Global Hawk Block30 do Northrop Grumman sản xuất; đây là những máy bay không người lái có tầm hoạt động xa, thời gian hoạt động trên không rất dài, để thực hiện nhiệm vụ giám sát và trinh sát mặt đất. Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Nahom, người phụ trách các kế hoạch và dự án cho biết, mặc dù không có kế hoạch giảm các máy bay không người lái MQ-9 Reaper, được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và tấn công mặt đất, nhưng Không quân thực sự đang làm điều đó. Kế hoạch giảm số lượng máy bay không người lái MQ-9 tuần tra, sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan; cùng với việc Quân đội Mỹ giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Trung Đông, thì việc thu nhỏ quy mô là điều không thể tránh khỏi. Giờ đây, quân đội Mỹ sẽ có cơ hội bố trí và sử dụng lại số máy bay không người lái này theo nhiều cách khác nhau, ở những khu vực mà cuộc đối đầu không quá gay gắt. Mặc dù mặt trận bị thu hẹp, nhưng Tướng Nahom tuyên bố rằng, Không quân sẽ giữ lại tất cả các máy bay không người lái MQ-9 (hơn 300 chiếc), và phi hành đoàn MQ-9 sẽ vẫn ở mức hiện tại. Số UAV Reaper và Global Hawk Block30 còn lại, sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan; nhưng số UAV này, vẫn chưa được nâng cấp và tối ưu hóa và không thể tồn tại trong cuộc xung đột với các đối thủ mạnh như Trung Quốc. Máy bay tình báo, giám sát và trinh sát là rất quan trọng trong Quân đội Mỹ; nó phải đảm bảo sống sót trước các mối đe dọa từ lực lượng phòng không của đối thủ, kiên trì thực hiện nhiệm vụ giữa các mối đe dọa và sau đó kết nối các lực lượng khác nhau của Mỹ. Tuy nhiên, UAV Global Hawk không được thiết kế để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Tướng Nahom nói rằng, Mỹ phải nhìn về tương lai, và đây là nguy cơ mà các chỉ huy tác chiến phải đối mặt. Số UAV Global Hawk Block40 còn lại của Không quân Mỹ, sẽ phải khai thác “tối đa” trong vòng từ 6 đến 8 năm tới, do niên hạn sử dụng của máy bay giám sát liên hợp chiến trường E-8 đã gần hết, nên khả năng giám sát và trinh sát trên mặt đất của nó ngày càng trở nên không đáng tin cậy. Do đó, Global Hawk sẽ lấp đầy khoảng trống này. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Howen đã gây áp lực buộc Tướng Nahom cung cấp thêm thông tin chi tiết, về loại máy bay mới có thể thay thế máy bay không người lái Global Hawk và Reaper trong tương lai, nhưng chưa nhận được câu giải trình thỏa đáng. Ông Hoven là một thượng nghị sĩ của bang Bắc Dakota, khu vực này có Hải quan, Biên phòng và Căn cứ Không quân Grand Forks; và các đơn vị này hiện đang sử dụng máy bay không người lái Global Hawk và Reaper, vì vậy Thượng nghị sĩ Hoven rất lo ngại về điều này khi thực hiện. Về câu hỏi của Hoven, Nahom nói rằng, Không quân Mỹ dự định triển khai một thế hệ máy bay mới, để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Máy bay mới cũng sẽ thay thế một số UAV RQ-4, MQ-9 và máy bay E-8. Nhưng Nahom từ chối tiết lộ thêm thông tin về chiếc máy bay mới. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay không người lái Global Hawk - đôi mắt "cú vọ" của Không quân Mỹ trên mọi chiến trường. Nguồn: QPVN.



Theo thông tin trên trang web Defense News, một tướng cấp cao của Không quân Mỹ gần đây đã tuyên bố rằng, sau quyết định điều chỉnh kho máy bay của Không quân Mỹ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Trong yêu cầu ngân sách quân sự của Mỹ cho năm tài chính 2022, Không quân Mỹ đề xuất cho loại biên các loại máy bay trinh sát tầm cao gồm 4 máy bay giám sát chiến trường E-8 Joint Star. Về phương tiện không người lái là 20 chiếc RQ-4 Global Hawk Block30 do Northrop Grumman sản xuất; đây là những máy bay không người lái có tầm hoạt động xa, thời gian hoạt động trên không rất dài, để thực hiện nhiệm vụ giám sát và trinh sát mặt đất. Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Nahom, người phụ trách các kế hoạch và dự án cho biết, mặc dù không có kế hoạch giảm các máy bay không người lái MQ-9 Reaper, được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và tấn công mặt đất, nhưng Không quân thực sự đang làm điều đó. Kế hoạch giảm số lượng máy bay không người lái MQ-9 tuần tra, sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan; cùng với việc Quân đội Mỹ giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Trung Đông, thì việc thu nhỏ quy mô là điều không thể tránh khỏi. Giờ đây, quân đội Mỹ sẽ có cơ hội bố trí và sử dụng lại số máy bay không người lái này theo nhiều cách khác nhau, ở những khu vực mà cuộc đối đầu không quá gay gắt. Mặc dù mặt trận bị thu hẹp, nhưng Tướng Nahom tuyên bố rằng, Không quân sẽ giữ lại tất cả các máy bay không người lái MQ-9 (hơn 300 chiếc), và phi hành đoàn MQ-9 sẽ vẫn ở mức hiện tại. Số UAV Reaper và Global Hawk Block30 còn lại, sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan; nhưng số UAV này, vẫn chưa được nâng cấp và tối ưu hóa và không thể tồn tại trong cuộc xung đột với các đối thủ mạnh như Trung Quốc. Máy bay tình báo, giám sát và trinh sát là rất quan trọng trong Quân đội Mỹ; nó phải đảm bảo sống sót trước các mối đe dọa từ lực lượng phòng không của đối thủ, kiên trì thực hiện nhiệm vụ giữa các mối đe dọa và sau đó kết nối các lực lượng khác nhau của Mỹ. Tuy nhiên, UAV Global Hawk không được thiết kế để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Tướng Nahom nói rằng, Mỹ phải nhìn về tương lai, và đây là nguy cơ mà các chỉ huy tác chiến phải đối mặt. Số UAV Global Hawk Block40 còn lại của Không quân Mỹ, sẽ phải khai thác “tối đa” trong vòng từ 6 đến 8 năm tới, do niên hạn sử dụng của máy bay giám sát liên hợp chiến trường E-8 đã gần hết, nên khả năng giám sát và trinh sát trên mặt đất của nó ngày càng trở nên không đáng tin cậy. Do đó, Global Hawk sẽ lấp đầy khoảng trống này. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Howen đã gây áp lực buộc Tướng Nahom cung cấp thêm thông tin chi tiết, về loại máy bay mới có thể thay thế máy bay không người lái Global Hawk và Reaper trong tương lai, nhưng chưa nhận được câu giải trình thỏa đáng. Ông Hoven là một thượng nghị sĩ của bang Bắc Dakota, khu vực này có Hải quan, Biên phòng và Căn cứ Không quân Grand Forks; và các đơn vị này hiện đang sử dụng máy bay không người lái Global Hawk và Reaper, vì vậy Thượng nghị sĩ Hoven rất lo ngại về điều này khi thực hiện. Về câu hỏi của Hoven, Nahom nói rằng, Không quân Mỹ dự định triển khai một thế hệ máy bay mới, để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Máy bay mới cũng sẽ thay thế một số UAV RQ-4, MQ-9 và máy bay E-8. Nhưng Nahom từ chối tiết lộ thêm thông tin về chiếc máy bay mới. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay không người lái Global Hawk - đôi mắt "cú vọ" của Không quân Mỹ trên mọi chiến trường. Nguồn: QPVN.