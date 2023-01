Phòng không Ukraine đang thể hiện ra sao trước tên lửa Nga?

Hãng tin Pháp AFP ngày 29/12 dẫn lời ông Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong đợt tấn công của Nga vào nhiều nơi ở Ukraine vào sáng ngày 29/12, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn tổng cộng 54 tên lửa trong tổng số 69 tên lửa được Nga phóng đi; cả 16 tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev đều bị đánh chặn. Theo tờ The Guardian của Anh, trích dẫn tin tức từ Ukraine vào ngày 29/12 cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy ở Kiev và các khu vực đô thị khác. Chính phủ Ukraine cho biết vụ nổ phát ra do các hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa Nga. Trái với các dự đoán của phương Tây, đó là Nga đang “dần hết” tên lửa tấn công mặt đất, thì các cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vào lãnh thổ Ukraine với cường độ lớn vẫn tiếp tục. Hỏa lực tập kích của quân đội Nga được khai hỏa toàn diện, đồng loạt tấn công, mục tiêu của quân đội Nga vẫn là hệ thống năng lượng và điện. Vũ khí chủ yếu của các cuộc tập kích là tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101 được phóng đi từ máy bay ném bom, tên lửa hành trình Kalibr được hải quân phóng đi từ biển; thậm chí tên lửa đạn đạo cải tiến từ tên lửa phòng không S-300, cũng tham gia tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine. Ngoài ra có sự tham gia với số lượng lớn của UAV tự sát Geran-2. Lực lượng phòng không Ukraine trong thời gian qua cũng được củng cố; ngoài số tên lửa phòng không như S-300 và Buk-M1 còn lại, họ còn được bổ sung một số hệ thống phòng không hiện đại như NASAMS của Mỹ, IRIS-T của Đức nhưng số lượng không nhiều. Ông Kyrillo Tymoshenko, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết hệ thống tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ là hệ thống tiên tiến nhất và đã đạt được thành tích xuất sắc khi bắn hạ mục tiêu 10/10. Phía Ukraine tuyên bố rằng, quân đội Nga đã phóng 69 tên lửa, trong đó 54 bị Ukraine đánh chặn thành công tên. Toàn bộ 16 tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev đều bị đánh chặn thành công; nhưng ít nhất 15 hệ thống điện của Ukraine vẫn bị tên lửa hành trình của Nga đánh trúng? Ngoài ra, tên lửa phòng không Ukraine đã bắn hạ 10 UAV tự sát Geran-2 và 1 UAV trinh sát Orion. Trong số tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101 do máy bay ném bom Tu-95 và Tu-160 của Nga phóng đi, đều là tên lửa hành trình có tốc độ cận âm. Loại tên lửa Kh-55 do Liên Xô sản xuất, có trọng lượng toàn bộ 1,5 tấn, tầm bắn tối đa 2.500 km, tốc độ tối đa 900 km. Tên lửa hành trình Kh-101 do Nga phát triển, được ví là phiên bản Tomahawk của Nga và mới chỉ được đưa vào trang bị từ năm 2013. Đây là loại tên lửa hành trình tàng hình hạng trung, có tổng trọng lượng 2,3 tấn, tốc độ tối đa 900 km. Loại tên lửa hành trình Kalibr do tàu Hải quân Nga phóng đi từ các tàu chiến ở Biển Đen, có tốc độ bay tối đa 0,7 Mach, có thể bay ở độ cao 20-30m so với mặt biển, hoặc 50-150m so với mặt đất; tầm bắn tối đa 2.000 đến km. Tên lửa S-300 do lực lượng phòng không mặt đất của Nga phóng; đây là loại tên lửa phòng không do Liên Xô sản xuất. Theo một số thông tin, do số lượng tên lửa tấn công mặt đất của Nga không đủ; vì vậy, tên lửa phòng không S-300 đã được Quân đội Nga huy động, sử dụng cho các cuộc tấn công mặt đất. Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng, số lượng tên lửa S-300 trong kho của Nga còn quá nhiều và cũng đã gần hết niên hạn sử dụng. Trong khi đó, mục tiêu trên không của Ukraine không thực sự là mối đe dọa lớn, nên Nga dùng S-300 cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất; vừa đỡ công tiêu hủy, vừa tăng cường độ hỏa lực tấn công. Có thể thấy, 3 loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất của Nga đều là loại tên lửa hành trình có tốc độ cận âm, tốc độ bay hơn 700 km, tốc độ tối đa 900 km. Việc đánh chặn tên lửa hành trình cũng không hề là nhiệm vụ dễ dàng, do khó khăn là rất khó phát hiện tên lửa bay ở tầm thấp. Loại tên lửa phòng không NASAMS mà Mỹ vừa viện trợ cho Ukraine, trên thực tế, đó là biến thể của một số loại tên lửa không đối không, như loại tầm trung AIM-120C, được trang bị trên các máy bay chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên khi được phóng đi từ mặt đất, tầm bắn của loại tên lửa này chỉ còn tối đa 30km, chứ không phải là 200km như khi được phóng đi từ trên không. Các cuộc tấn công tên lửa hàng tuần của Nga kể từ tháng 10 đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn nguồn cung cấp nước ở nhiều thành phố của Ukraine. Quân đội Nga được cho là đã thay đổi chiến thuật vào đêm hôm 29/12, không chỉ phóng tên lửa từ máy bay và tàu chiến, mà còn dùng UAV tự sát Geran-2, mở rộng phạm vi tấn công vào sáng hôm sau. Các nhà chức trách ở các khu vực Dnipro, Odessa và Krivoy Rog cho biết, họ đã cắt điện sau đợt tấn công tên lửa mới nhất của Nga. Thị trưởng Kiev, Klitschko cùng ngày cảnh báo thủ đô Kiev có thể xảy ra tình trạng mất điện, đồng thời yêu cầu người dân dự trữ nước và sạc các thiết bị điện. Ông nói thêm rằng 40% cư dân thủ đô không có điện sau vụ tấn công tên lửa. Đầu tháng 12, Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Mỹ và các đồng minh cũng đã cam kết cung cấp các thiết bị liên quan đến năng lượng để giúp Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của nước này. Còn theo thông tin của các phương tiện truyền thông nhà nước Belarus, đã công bố một bức ảnh cho thấy một phần của tên lửa phòng không S-300 trên một cánh đồng trống, nhưng không gây thương vong. Theo thông tin của Belarus, đây là tên lửa của Ukraine đánh chặn tên lửa hành trình Nga, nhưng rơi sang lãnh thổ Belarus. UAV Geran-2 của Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine sáng 29/12.

