Pháp bàn giao khinh hạm mạnh nhất châu Âu cho Italy

Được thiết kế theo chương trình hợp tác chung giữa hai nước là Pháp và Italy, siêu khinh hạm lớp FREMM thứ 8 của Hải quân Italy mang tên Antonio Marceglia đã được Pháp bàn giao cho Italia hôm 16/4 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina. Theo dự kiến ban đầu, Italy sẽ đưa vào trang bị 10 khinh hạm loại này, Pháp 17 chiếc, Morocco 1 chiếc và Ai Cập 1 chiếc. Tuy nhiên phía Pháp đã huỷ đặt hàng 9 chiếc, chỉ còn nhận 8 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Dự tính giá thành cho mỗi chiếc khinh hạm FREMM vào khoảng từ 470 triệu Euro cho tới tối đa 670 triệu Euro. Khác biệt về giá thành này phụ thuộc vào cấu hình vũ khí và loại động cơ được từng nước lựa chọn. Nguồn ảnh: Sina. FREMM là loại khinh hạm nhưng cũng có thể được coi là khu trục hạm do nó có độ giãn nước xấp xỉ 7000 tấn. Chiều dài của loại khinh hạm này là 142 mét, lườn rộng 20 mét và mớm nước tối đa 5,1 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có thiết kế với hai trục dẫn động cùng hệ thống điều hướng bằng chân vịt. Tốc độ tối đa của FREMM phiên bản đóng cho Pháp vào khoảng 27 hải lý giờ tương đương 50 km/h trong khi đó phiên bản đóng cho Italia là 30 hải lý giờ tương đương 56 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Khác biệt về tốc độ này là do thiết kế của hai phiên bản lớp FREMM dành cho hai quốc gia không sử dụng cùng một loại động cơ. Trong khi Pháp sử dụng động cơ do MTU chế tạo thì Italia lại sử dụng động cơ của Isotta Fraschini với công suất nhỉnh hơn. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn khoảng 150 thành viên kèm theo đó là hải trình tối đa 12.000 km. Nguồn ảnh: Sina. Với các tàu FREMM của Hải quân Italy, trang bị vũ khí bao gồm 16 ống phóng tên lửa SYLVER A50 đối không, 2 pháo 76mm cùng với 2 pháo 25mm và 8 ống phóng tên lửa chống hạm loại Teseo. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, so với phiên bản của Pháp khả năng mang theo trực thăng của FREMM phiên bản Italia cũng nhiều gấp đôi với việc mang theo được tới 2 trực thăng các loại. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Khinh hạm FREMM thực chiến.

