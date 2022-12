Pháo phản lực mới nhất của Ukraine hứng mưa hoả lực Nga

Truyền thông Nga đang lan truyền hình ảnh một khẩu pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tầm xa 220mm Bureviy do Ukraine sản xuất đã bị quân đội Nga phá hủy, khung cảnh thật bi thảm, đạn trong nòng chưa kịp bắn đã phát nổ, thân xe bị nổ tung thành nhiều phần và cũng bị thổi bay. Loại pháo phản lực này là vũ khí tấn công tầm xa mới nhất do Ukraine phát triển, xuất hiện trên chiến trường vào tháng 6 năm nay, nó được đánh giá có tính năng ngang ngửa với loại MLRS tầm xa 220mm BM-27 "Hurricane" của Nga. Trên thực tế, MLRS Bureviy là phiên bản "nâng cấp" của bệ phóng tên lửa BM-27 Uragan của Liên Xô. Vào ngày 27/12/2021, trong một tin tức liên quan, nhà máy cơ khí chính xác Shepetivka của Ukraine đã bắt đầu sản xuất pháo phản lực phóng loạt 220mm Bureviy, sử dụng khung gầm xe tải Tatra T-815-7 8×8 của Cộng hòa Séc. Theo một số thông tin, pháo phản lực phóng loạt 220mm Bureviy được thiết kế và phát triển bởi Nhà máy cơ khí chính xác Shepetivka theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ukraine, để thay thế pháo phản lực phóng loạt 220 mm BM-27 Uragan do Liên Xô sản xuất. BM-27 Uragan là loại pháo phản lực phóng loạt tự hành hạng nặng, bao gồm 16 ống phóng, có đường kính nòng 220 mm do Liên Xô phát triển, được trang bị cho Binh chủng Pháo binh Quân đội Liên Xô từ năm 1977. Trong Lữ đoàn pháo binh của Tập đoàn quân binh chủng hợp thành của Quân đội Liên Xô khi đó, được biên chế một tiểu đoàn pháo phản lực BM-27 mới được thành lập. Tiểu đoàn bao gồm sở chỉ huy tiểu đoàn và ba đại đội pháo; mỗi đại đội pháo có 8 bệ phóng và 16 xe tiếp đạn. Binh chủng pháo binh của Quân đội Liên Xô khi đó có Lữ đoàn pháo hỏa tiễn BM-27 dự bị, biên chế của Lữ đoàn có 4 tiểu đoàn pháo, mỗi tiểu đoàn trang bị 24 xe phóng, tổng cộng lữ đoàn này trang bị 96 xe phóng; được sử dụng tăng cường cho các đơn vị chiến lược. Khi Ukraine cải tiến pháo BM-27 thành Bureviy, họ đã sử dụng khung gầm xe tải quân sự thế hệ mới nhất của dòng Tatra T815, được trang bị cabin chở các thành viên trong khẩu đội. Cabin này được bọc thép, mỗi phía có hai cửa, vỏ giáp bọc cabin có thể chống được sức xuyên của đạn súng bộ binh 7,62mm và mìn có trọng lượng đến 8 kg TNT dưới bánh xe và sàn cabin. Khung gầm Tatra T815 sử dụng động cơ diesel tăng áp loại 8 xi lanh hình chữ V, 4 thì làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu trực tiếp được trang bị hộp số sàn 14 cấp, bộ chia bán tự động, 14 số tiến và 2 số lùi, tốc độ tối đa trên đường nhựa là 105 km/h, phạm vi hành trình tối đa có thể đạt tới 700 km. Phần chiến đấu của 220mm Bureviy được trang bị 16 ống phóng tên lửa 220 mm, các ống phóng được bố trí thành ba hàng, mỗi hàng sáu ống ở hai hàng dưới và bốn ống ở hai hàng trên; thực chất phần chiến đấu Bureviy giống như BM-27 Uragan của Liên Xô. Một cải tiến quan trọng là xe phóng 220mm Bureviy được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, bao gồm cả hệ thống trao đổi thông tin chiến trường. Khi thông tin từ thiết bị trinh sát (chẳng hạn như UAV) được truyền trực tuyến đến hệ thống điều khiển hỏa lực, tự động chuyển thành phần từ bắn cho tên lửa khai hỏa. Tên lửa BM-27 có tầm bắn 35-40 km, trong khi đạn pháo Bureviy của Ukraine có tầm bắn 35-65 km và có thể phóng đạn nổ phá phân mảnh 9M27F HE-Frag, đạn không điều khiển 9M27K với đạn con phân mảnh 9M59 và 9M27K2, v.v. Ngoài ra, công ty KB "Pivdenne" của Ukraine đang phát triển các loại đạn mới với tầm bắn tăng lên tới 65 km cho hệ thống Bureviy như một phần của chương trình "Typhoon-2". Và nếu các công nghệ đã được thử nghiệm trên tổ hợp tên lửa Vilha được tích hợp vào loại đạn mới, thì Ukraine cũng sẽ có một loại HIMARS "mini". Tuy nhiên, chiến trường Ukraine hiện nay giống như một cái cối xay thịt, vũ khí trang bị ở đây dù tối tân đến đâu cũng đã trở thành vật tư tiêu hao cho chiến trường, nên việc pháo phản lực Bureviy của Ukraine bị phá hủy cũng không có gì bất thường. Video pháo phản lực 220mm Bureviy của Ukraine khai hỏa.

