Nóng: Xung đột dữ dội, dân quân DPR và LPR đáp trả Ukraine

Ngay trước nửa đêm 16/2, khi các cuộc tấn công bằng pháo binh của Quân đội Ukraine bắt vào các vị trí của lực lượng dân quân DPR và LPR; khiến lực lượng dân quân ly khai bị một số thiệt hại. Để trả đũa các hành động của Quân đội Ukraine, các lực lượng dân quân của các nước cộng hòa tự xưng đã tung ra lực lượng hùng hậu, tấn công mạnh vào các khu vực Popasnaya, Zolote-5, Stanytsia Luhanska, v.v., khiến Quân đội Ukraine bị tổn thất đáng kể. Theo kênh Telegram tại nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), các lực lượng dân quân của DPR và LPR không chỉ sử dụng pháo binh mà còn sử dụng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí khác để trả đũa. Được biết, ban đầu các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng DPR và LPR đã được thực hiện, nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine trong khu dân cư Popasnaya, trong nửa giờ. Sau đó, dân quân tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine trong khu Zolote-5. Đồng thời có thông tin về một loạt vụ nổ mạnh và một đám cháy mạnh tại các khu vực trên; có nhiều ý kiến cho rằng, có thể kho đạn hoặc khu vực triển khai các phương tiện bọc thép của Ukraine, có thể đã bị phá hủy do các cuộc tấn công của dân quân. Hiện tại, không có bình luận chính thức nào về chủ đề này cả từ Quân đội Ukraine hay từ các nước cộng hòa tự xưng; tuy nhiên chỉ trong 24 giờ qua, số vụ pháo kích đã tăng lên 8 lần và theo đánh giá, tính chất của các cuộc pháo kích đang diễn ra ác liệt. Ở phía bên kia, Quân đội Ukraine cũng phản kích dữ dội; theo thông tin mới nhất, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào lãnh thổ Donbass do Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk kiểm suốt đêm qua. Các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine được thực hiện không chỉ bằng súng cối, mà còn bằng các loại pháo cỡ lớn; và theo một số nguồn tin, Quân đội Ukraine còn sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 cỡ nòng 122 mm. Các đòn tiến công giáng trả của quân đội Ukraine gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Điều này khiến nó có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng dân quân ly khai. Quân đội Ukraine chỉ tiến hành pháo kích trả đũa, chứ không tiến hành phản công vì họ nhận ra rằng, điều này có thể dẫn đến tổn thất quy mô lớn về lực lượng. Về cơ bản, toàn bộ phần phía tây của DPR và phần phía bắc của LPR đều phải hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine. Theo các nguồn tin từ hai nước cộng hòa tự xưng, trước đó Quân đội Ukraine đã tấn công các nước cộng hòa tự xưng trong đúng một ngày. Các cuộc tấn công đã thu được kết quả không đáng kể; nhưng sau đó, khi bóng tối bắt đầu, các cuộc pháo kích của hai bên lại tiếp tục. Theo một số thông tin đáng chú ý là Quân đội Ukraine đã tích cực sử dụng các hệ thống tên lửa chống tăng ở Donbass, kể cả những hệ thống do nước ngoài sản xuất. Điều này cho thấy rằng, rất có thể có các nhóm trinh sát luồn sâu của Quân đội Ukraine, đang hoạt động tại đường giới tuyến. Còn theo truyền thông Ukraine, chỉ tính trong ngày 17/2 vừa qua, lực lượng dân quân ly khai đã vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực Chiến dịch Lực lượng chung (JFO) ở miền đông Ukraine 60 lần; trong đó có 43 cuộc tấn công sử dụng vũ khí bị cấm theo các thỏa thuận Minsk. Những vũ khí mà phe ly khai sử dụng nhiều nhất đó là súng cối 120mm và 82mm; ĐKZ SPG-9, súng phóng lựu liên thanh và các lại súng pháo loại nhỏ. Một UAV (có thể là Orlan-10), đã được phát hiện bay qua đường giới tuyến ở Donetsk. Các cuộc tấn công của dân quân ly khai đã làm một binh sĩ Ukraine bị thương. Đạn pháo của phe ly khai cũng làm hư hại đường dây điện, đường ống dẫn khí đốt và phá hủy hai ngôi nhà ở Stanytsia Luhanska (cách Luhansk 16km về phía đông bắc). Nguồn ảnh: Foxt.

