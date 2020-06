Nóng: Tàu sân bay khổng lồ của Trung Quốc mất tích đầy bí ẩn

Với tham vọng hướng ra phía biển, ngay đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã có tham vọng xây dựng cho mình các cụm tác chiến tàu sân bay. Năm 1998, nước này đã mua lại tàu sân bay Varyag từ Ukraine về để tự cải biên và nâng cấp, đặt tên là tàu sân bay Liêu Ninh và cũng là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của hải quân nước này. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16) trong một chuyến đi biển. Tuy nhiên, với học thuyết quân sự của Liên Xô, chiếc CV-16 Liêu Ninh được lắp rất nhiều vũ khí tự vệ không cần thiết, Trung Quốc đã hình thành các cụm tác chiến tàu sân bay nên việc bảo vệ tàu sân bay sẽ do các chiến hạm khác trong biên đội đảm nhiệm. Việc mang theo nhiều vũ khí làm giảm khả năng mang theo số lượng máy bay của tàu rất nhiều. Ảnh: Tàu sân bay Sơn Đông (CV-17) mới của Trung Quốc. Nhằm khắc phục những hạn chế của Liêu Ninh, người Trung Quốc đã tiếp tục chế tạo cho mình chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai đó là chiếc Sơn Đông (CV-17). Con tàu dựa trên thiết kế của chiếc Liêu Ninh tuy nhiên đã loại bỏ các vũ khí hạng nặng không cần thiết, tăng số lượng máy bay tiêm kích trên hạm từ 24 chiếc ở Liêu Ninh lên đến 36 chiếc, nâng cao sức mạnh đáng kể cho tàu.

Ảnh: Tàu sân bay Sơn Đông (CV-17) tại cảng Dù vậy, người Trung Quốc vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình có. Họ tiếp tục khởi đóng tàu sân bay Type 003 (dự kiến sử dụng năng lượng hạt nhân) có lượng giãn nước hơn 80.000 tấn. Ảnh: Mô hình tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc. Tàu sân bay khổng lồ mới của Trung Quốc đang được đóng tại nhà máy đóng tàu ở Giang Nam, Thượng Hải. Hiện nay các moldun tàu đã hoàn thành và đang được lắp ráp vào với nhau, tương lai không xa sẽ lộ diện một cách hoàn thiện. Ảnh: Nhà xưởng đóng tàu Type 003 vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên một điều bất ngờ là mới đây, dựa trên không ảnh vệ tinh được công bố, chiếc tàu sân bay khổng lồ đang được đóng dở của Trung Quốc đã biến mất trên dock tàu một cách vô cùng bí ẩn. Ảnh: Khung cảnh khu vực đóng tàu Type 003 trước và sau khi con tàu biến mất. Đây là một điều vô cùng khó hiểu khi con tàu chưa hoàn thành nhưng đã được kéo đi nơi khác. Người Trung Quốc đã rất khôn khéo khi lựa chọn những ngày trời nhiều mây âm u để di chuyển con tàu trong bí mật, cho đến ngày 2/6 vừa qua người ta mới có thể phát hiện ra sự ra đi bí ẩn của chiếc tàu sân bay.

Ảnh: Đồ họa tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc. Một chiếc xà lan khổng lồ đã được di chuyển đến gần khu vực đóng tàu Type 003 từ tháng 5, và đây có thể là lí do khiến chiếc tàu sân bay đóng dở của Trung Quốc biến mất. Tuy nhiên khi người ta phát hiện ra sự việc vào ngày 2/6 vừa qua, chiếc xà lan đã kịp quay trở về chỗ cũ nó đậu, chứng tỏ rằng chiếc tàu sân bay đã không được di chuyển đi quá xa mà chỉ đâu đó xung quanh khu vực đóng tàu rộng lớn này. Ảnh: Không ảnh chiếc xà lan khổng lồ của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã xây dựng hẳn một bãi tập quy mô có cấu trúc tương tự cấu trúc của chiếc tàu sân bay thế hệ mới này tại Vũ Hán để cho các chiến đấu cơ và máy bay trực thăng của hải quân Trung Quốc huấn luyện từ trước khi con tàu chưa đóng xong.

Ảnh: Bãi huấn luyện dựa trên cấu trúc tàu sân bay Type 003 mới của Trung Quốc. Có thể thấy rằng thiết kế tàu Type 003 mới này của Trung Quốc là vô cùng hiện đại, có thể nói tiệm cận những chiếc hàng không mẫu hạm của hải quân Mỹ và vượt trội hoàn toàn so với 2 tàu sân bay đang phục vụ trong hải quân Trung Quốc hiện nay. Nó được trang bị máy phóng điện từ và boong tàu phẳng thay vì sử dụng kiểu nhảy cầu lạc hậu như các tàu hệ Liên Xô của Trung Quốc. Ngoài ra người ta dự đoán rằng tàu sân bay mới cũng có thể mang theo đến hơn 70 máy bay, bằng sức tải cả 2 chiếc tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc cộng lại. Ảnh: Đồ họa Type 003 của Trung Quốc. Chính vì vậy, hiện nay, chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ Type 003 này đang được đặt rất nhiều kỳ vọng rằng sẽ nâng hải quân giải phóng Trung Quốc (PLAN) lên một tầm cao mới, cũng như thu hút sự theo dõi sát sao tiến độ của con tàu đến từ các nhà quan sát quân sự cũng như tình báo quốc tế.

Ảnh: Mô hình mặt boong tàu sân bay Type 003. Video Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Nguồn: VTC14

