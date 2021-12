Nga chĩa thẳng tên lửa Kh-35 ra biển Bắc để đáp trả Na Uy

Các hành động khiêu khích của Na Uy và việc triển khai thêm lực lượng của Mỹ tại quốc gia này, sớm hay muộn, dẫn đến việc Nga có thể mở nhiều cuộc tấn công vào nước láng giềng giáp biển phía Bắc này bằng tên lửa hành trình Kh-35. Tầm bắn và sức công phá của tên lửa hành trình Kh-35, đủ để phá hủy các thành phố như Kirkenes hay Verde của Na Uy; chưa kể đến việc phá hủy các cơ sở quân sự của NATO ở miền bắc nước này. Đây là một lời nhắc nhở rất “nghiêm khắc” đối với Na Uy, đừng tưởng Nga “nhắm mắt làm ngơ”, trước việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài, gần biên giới của mình. Với tiềm lực quân sự của Nga (chưa kể vũ khí hạt nhân), thì Nga không có muốn chịu đựng bất kỳ mối đe dọa nào chống lại mình ở ngay sát nách; và thay vì ngoại giao, tên lửa của Nga có thể bắt đầu nói chuyện. Theo các chuyên gia của tờ “VPK” cho rằng, với khoảng cách địa lý gần biên giới Nga, chỉ cách Murmansk 50 km, người Na Uy cho phép đặt trạm radar quân sự Globus III của Mỹ, một dự án chung của Không quân Mỹ và cơ quan tình báo Na Uy, được triển khai trên lãnh thổ của họ. Murmansk là một thành phố ở tây bắc Nga, là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên vòng Bắc Cực. Thành phố nằm ở bên vịnh Kola, một khu vực của biển Barents. Thành phố này là quân cảng quan trọng của Hạm đội Phương Bắc; do vậy Nga phải quyết định thực hiện các biện pháp đối phó. Cự ly từ trận địa tên lửa Kh-35 được triển khai, đến thành phố Kirkenes của Na Uy, chỉ là 65 km và tầm bắn của tên lửa Kh-35 đạt 130 km. Thậm chí phiên bản Kh-35 cải tiến có ký hiệu Kh-35UE6, có tầm bắn lên tới 260 km. Nhưng không cần phiên bản Kh-35UE6, chỉ cần Kh-35 cũng đủ xóa sổ đài radar ở Verde. Các nhà phân tích cho rằng, nếu NATO tiếp tục leo thang, Nga sẽ sử dụng tên lửa hành trình của mình, để thực hiện các cuộc tấn công trong toàn bộ bán kính sử dụng hiệu quả của chúng; điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng an ninh của các nước NATO. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép các đối tác NATO sử dụng các căn cứ quân sự nằm trên lãnh thổ của họ, trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang toàn diện giữa NATO và Nga; bao gồm cả trong trường hợp xảy ra đụng độ giữa quân đội Ukraine và Nga ở Donbass. Theo lãnh đạo không quân Mỹ, việc này tạo cơ hội cho việc sử dụng các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của họ tới biên giới Nga; và về thực chất, đây là căn cứ quân sự NATO lớn nhất trong khu vực và gần biên giới Nga nhất. Tình hình đang trở nên trầm trọng hơn rất nhanh, hơn nữa điều này đã được ghi nhận ở cả Nga và NATO, và sự xuất hiện gần đây của máy bay do thám trên khu vực Donbass của Ukraine và gần biên giới Nga cho thấy, Mỹ và NATO dự định tiến hành lập kế hoạch tấn công Nga, trong một cuộc tấn công tổng lực. Hiện NATO có một số lượng lớn các căn cứ không quân quân sự ở châu Âu, nhưng hầu hết chúng sẽ không thể đảm bảo cho các máy bay của NATO có thể tiếp cận biên giới Nga. Hiện căn cứ không quân lớn nhất ở Trung Âu là Ramstein, nằm ở cách biên giới Nga hơn 2.200 km; trong khi căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng cách chỉ bằng một nửa và một số lượng lớn máy bay chiến đấu có thể được triển khai với số lượng lớn ở đây. Đồng thời, một số nhà phân tích từ Mỹ cũng cho ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ chối Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik, đặc biệt là vì căn cứ này nằm trong khu vực tiêu diệt các tên lửa phòng không của Hệ thống phòng không S-400 của Nga được triển khai tại căn cứ không quân Khmeimim, cho phép Nga bắn hạ bất kỳ máy bay nào khi chúng vừa cất cánh. Bên cạnh đó, nếu những máy bay này tiến công vào Quân đội Nga, theo Luật phòng vệ, Nga có thể tiến công phủ đầu vào các căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ; và Ankara cũng hiểu rằng, Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân tiến công đòn phủ đầu, và khi đó hậu quả hết sức nặng nề. Nguồn ảnh: Foxt. Hệ thống tên lửa hành trình Ban-E sử dụng tên lửa Kh-35 tiến công mục tiêu.

