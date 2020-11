Nóng: Nghi vấn Quân đội Nga bị phục kích khi tuần tra ở Karabakh

Theo nguồn tin từ Avia-pro, đêm 15/11, một nhóm lính Gìn giữ hòa bình của Nga, khi đang tuần tra trên lãnh thổ Karabakh, đã bất ngờ rơi vào một cuộc phục kích của những kẻ không rõ danh tính và bị tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ. Cụ thể, cuộc phục kích vào nhóm Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Nga được cho là một do một nhóm nhỏ quân đội Artsakh hoặc quân tình nguyện thực hiện. Vụ tấn công xảy ra ở khu vực thị trấn Agdam và hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong của lực lượng Nga bao gồm một đoàn xe quân sự và các quân nhân. Theo Avia-pro, cuộc phục kích Quân đội Nga được thực hiện chủ yếu bằng các vũ khí nhỏ, hạng nhẹ. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để đánh giá tình hình trong khu vực, điều này đặt ra một số câu hỏi về độ tin cậy của các thông tin mới được đưa ra về vụ tấn công. Được biết, đến thời điểm này vẫn còn một bộ phận lực lượng quân đội Artsakh không chịu rời khỏi các khu vực được chỉ định trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan do Nga làm trung gian. Rất có thể chính những nhóm nhỏ quân Artsakh bất chấp lệnh ngừng bắn trên đã nổ súng vào lực lượng quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực đã xảy ra tranh chấp, xung đột vũ trang diện rộng hơn 1 tháng qua. Ngoài ra, Avia-pro nhận định, xét trên thực tế là trên lãnh thổ Karabakh có sự hiện diện của các phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ mà trước đó đã được chuyển đến từ Syria, do đó, cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga rất có thể đã được thực hiện từ những tay súng thân Ankara. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Chỉ huy các Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Nga vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về những gì đã xảy ra trên lãnh thổ Karabakh. Trước tình hình căng thẳng suốt thời gian qua, dự đoán sẽ còn rất lâu nữa nền hòa bình mới thực sự được thiết lập lại trong khu vực. Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Nga, gồm 1.960 quân nhân, 90 xe bọc thép, 380 đơn vị ô tô và thiết bị đặc biệt, được chuyển tới Nagorno-Karabakh theo thỏa thuận được ký kết giữa các nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia vào đêm 10/11. Đến ngày 13/11, Lực lượng Gìn giữ hòa bình Nga bắt đầu sứ mệnh của họ trong khu vực xảy ra xung đột Karabakh, triển khai 12 trạm quan sát, liên tục theo dõi tình hình khu vực.

