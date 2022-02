Nóng: Nga đưa cường kích Su-25 và trực thăng vũ trang tới Belarus

Quân đội Nga đang chuyển ồ ạt máy bay tấn công mặt đất, tới biên giới Belarus và Ukraine. Theo thông tin ban đầu, đã có ít nhất 32 máy bay cường kích Su-25 đã ở căn cứ không quân của Không quân Belarus gần Luninets. Được biết trong 24 giờ qua, ít nhất 25 máy bay trực thăng chiến đấu đã được chuyển đến Belarus; theo cư dân mạng Belarus, một số chiếc sau này được nhìn thấy trong vài giờ tại căn cứ không quân Machulishchi, cách Minsk vài km. Như sau từ hình ảnh vệ tinh, mô tả một sân bay quân sự gần Luninets, vào ngày 11/2, có ít nhất 32 máy bay cường kích mặt đất Su-25 của Không quân Nga. Đây là loại máy bay cường kích, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp lực lượng chiến đấu mặt đất, do Liên Xô thiết kế và sản xuất. Nhưng theo một số thông tin khác, số lượng máy bay cường kích có thể lớn hơn nhiều, vì trên thực tế, vào thời điểm đó, các cuộc tập trận đã được thực hiện bởi quân đội Belarus - Nga và một phần máy bay chiến đấu có thể tham gia. Thông tin về vấn đề này, không có dữ liệu nào hoàn toàn đáng tin cậy, về chính xác có bao nhiêu máy bay chiến đấu Su-25 đã được triển khai tới Belarus. Hiện các nguồn tin từ Minsk cho biết, cách đây chưa đầy một ngày, ít nhất 25 trực thăng chiến đấu đã được triển khai tới căn cứ không quân Machulishchi, nằm cách thủ đô Belarus vài km. Điều này được chứng minh qua các đoạn video được người dân quay lại. Theo kênh Telegram Motolko Help, trong số các máy bay trực thăng đến Belarus có các loại máy bay cánh quạt như Mi-24 và Ka-52. Telegram Motolko Help viết: “Khoảng 25 trực thăng của Nga đã bay tới sân bay Machulishchi, bao gồm cả Mi-24 và Ka-52. Một đoạn video về một đoàn trực thăng tấn công của Nga có thể được tìm thấy trên mạng xã hội. Cũng có thông tin cho rằng, số Ka-52 đã được phát hiện trên Dobrush ở vùng Gomel”. Theo truyền thông Nga, trong bối cảnh căng thẳng ở Donbass, những vũ khí như vậy sẽ là quá đủ để đánh bại các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine, nếu sau này cố gắng tấn công các nước cộng hòa tự xưng. Trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới Nga và Ukraine đang ở mức cực cao, truyền thông Mỹ đã thể hiện rõ ưu thế của Lực lượng Không quân Nga so với Không quân Ukraine; qua đó cho thấy rõ sự chênh lệnh quá lớn trên bầu trời (đó là chỉ tính về số lượng). Theo những thông tin được công khai, hiện Không quân Ukraine được trang bị 5 máy bay chuyên dụng, 29 máy bay cường kích, 32 máy bay vận tải quân sự, 69 máy bay chiến đấu và 71 máy bay huấn luyện chiến đấu. Trong đó không quân Nga có 132 máy bay chuyên dụng; 739 máy bay tấn công, 445 máy bay vận tải quân sự, 772 máy bay chiến đấu và 552 máy bay huấn luyện chiến đấu. Như vậy so sánh số lượng Không quân Ukraine có tổng 206 máy bay các loại, bằng 7,8% số máy bay so với của Nga (2.640 chiếc). Điều này được trình bày rõ ràng và đầy màu sắc nhất trong chính đoạn video, điều này cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Lực lượng Không quân Nga so với Không quân Ukraine. Đây chưa tính về chất lượng máy bay của Nga vượt xa của Ukraine. Trong số những phương tiện bay khác, các tác giả của đoạn video cũng so sánh số lượng trực thăng đang được biên chế với hai nước, trong đó trực thăng của Không quân Nga cũng đông hơn phần lớn Không quân Ukraine. Video về trực thăng vũ trang của Nga trên lãnh thổ Belarus và so sánh lực lượng không quân giữa Nga và Ukraine.

