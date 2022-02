Nóng: Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga vào trận địa chiến đấu

Trên đường vành đai Moscow (và sau đó là ở một trong các quận của thủ đô Moscow), các hệ thống tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân Topol-M, được nhìn thấy đang di chuyển theo một hướng “không xác định”. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga rằng, Ukraine từ chối tiến hành các cuộc đàm phán. Điều này đặt ra một số câu hỏi về việc, liệu các hệ thống tên lửa chiến lược này, có được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass mà Nga đang tiến hành hay không? Hiện tại trên thực tế vẫn chưa biết chính xác trận địa nơi các hệ thống tên lửa chiến lược Topol-M được bố trí. Đồng thời, cũng không có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về vấn đề này. Nhưng theo phân tích của các chuyên gia, hành động này có thể là sự răng đe khả năng can thiệp hoạt động quân sự của phương Tây, có thể đe dọa an toàn của Nga, trong trường hợp Nga hoặc các đồng minh của Nga bị tấn công. Trên các khung video được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy quá trình di chuyển của các hệ thống tên lửa chiến lược dọc theo đường vành đai Moscow. Đồng thời, các nguồn thông tin báo có ít nhất bốn xe phóng tên lửa Topol-M di chuyển. Hiện có thông tin, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang tiến hành tập trận; tuy nhiên trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, tuyên bố của lãnh đạo nước Nga rằng, bất kỳ sự can thiệp nào từ các cường quốc bên ngoài để chống lại chiến dịch quân sự của Nga sẽ bị đáp trả “ngay lập tức”, với “những hậu quả chưa từng có trong lịch sử” của đất nước đó và vũ khí hạt nhân có thể là phương tiện cụ thể hóa lời tuyên bố trên. Còn cách đây vài giờ, một đoạn video quay lại cảnh một chiếc xe tăng T-80BMV của Quân đội Nga, đã bị phá hủy bởi đòn tấn công từ tên lửa chống tăng Javelin xuất hiện trên mạng xã hội. Qua đặc điểm của hình dạng và giáp bảo vệ được lắp đặt trên xe tăng (được xác định là loại giáp phản ứng nổ Relic), thì đây có thể là một chiếc xe tăng nâng cấp T-80BVM, được Quân đội Nga đưa vào biên chế cách đây chưa lâu. Mặc dù phiên bản T-80BVM được coi là một trong những loại xe tăng được bảo vệ tốt nhất, nhưng tháp pháo đã bị thổi tung ra khỏi thân xe và văng ra phía sau hàng chục mét; chính từ đó mới xác định được nguồn gốc chiếc xe tăng. Trên đoạn video ngắn ngủi được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy sức phá hủy khủng khiếp của tên lửa chống tăng Javelin đâm vào giữa khung gầm và tháp pháo xe tăng. Theo các chuyên gia, kết quả của vụ nổ có thể là do tên lửa đã kích nổ đạn pháo chiếc T-80BMV trên, dẫn đến tháp pháo bị thổi bay ra ngoài; mặc dù tháp pháo có trọng lượng nhiều tấn và kích thước khổng lồ, nó vẫn bị văng ra xa ít nhất 15 mét. Không có dấu vết nào trên chiếc xe tăng bị phá hủy; tuy nhiên những trường hợp như vậy đối với các dòng tăng do Liên Xô chế tạo không phải là hiếm, lý do là đạn pháo được bố trí xung quanh xe, do vậy khi xe tăng bị trúng đạn, thường gây kích nổ đạn pháo trong xe và có thể thổi tung tháp pháo. Hiện nay lực lượng dân quân ly khai Lugansk và Donetsk được trang bị các phiên bản xe tăng có khả năng bảo vệ thấp hơn nhiều, do vậy những tên lửa Javelin của Quân đội Ukraine, có thể sẽ gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng thiết giáp của cả lực lượng dân quân và Quân đội Nga. Còn theo truyền thông Ukraine, cách thủ đô Kiev khoảng 15 km, một máy bay vận tải quân sự không rõ nguồn gốc đã bị phá hủy. Theo thông tin, chiếc máy bay này rơi gần thành phố Vasilkov. Thông tin này do các nguồn truyền thông của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cung cấp. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trong một thông báo: “Lực lượng Phòng không của Quân đội Ukraine đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải IL-76 của kẻ thù đang hạ cánh ở khu vực Vasilkov. Đây là sự trả thù cho Lugansk vào năm 2014”. Theo các nguồn tin của Ukraine, chiếc máy bay bị rơi là chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Il-76; hiện loại máy bay này đang phục vụ cho cả Quân đội Ukraine và Nga hiện tại, cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy chiếc máy bay đã thực sự bị bắn rơi. Nhưng theo người dân địa phương, họ đã nhìn thấy một máy bay hoặc tên lửa đã bị trúng đạn phòng không trên bầu trời phía tây nam của Kiev. Thông tin này ngay lập tức được các nguồn truyền thông Ukraine thu thập và thông tin chưa được kiểm chứng bắt đầu lan truyền rằng, đó là một chiếc máy bay Il-76. Các chuyên gia không loại trừ rằng đó chỉ có thể là thông tin tuyên truyền, vì bất chấp tất cả các tuyên bố trước đó rằng, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ một số lượng lớn máy bay không rõ danh tính, nhưng đến hiện tại, cũng chưa có một thông tin xác nhận nào về thông tin này. Nguồn ảnh: Pinterest. Video do người dân ghi lại những xe phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Topol-M trên đường vành đai Moscow.

Trên đường vành đai Moscow (và sau đó là ở một trong các quận của thủ đô Moscow), các hệ thống tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân Topol-M, được nhìn thấy đang di chuyển theo một hướng “không xác định”. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga rằng, Ukraine từ chối tiến hành các cuộc đàm phán. Điều này đặt ra một số câu hỏi về việc, liệu các hệ thống tên lửa chiến lược này, có được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass mà Nga đang tiến hành hay không? Hiện tại trên thực tế vẫn chưa biết chính xác trận địa nơi các hệ thống tên lửa chiến lược Topol-M được bố trí. Đồng thời, cũng không có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về vấn đề này. Nhưng theo phân tích của các chuyên gia, hành động này có thể là sự răng đe khả năng can thiệp hoạt động quân sự của phương Tây, có thể đe dọa an toàn của Nga, trong trường hợp Nga hoặc các đồng minh của Nga bị tấn công. Trên các khung video được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy quá trình di chuyển của các hệ thống tên lửa chiến lược dọc theo đường vành đai Moscow. Đồng thời, các nguồn thông tin báo có ít nhất bốn xe phóng tên lửa Topol-M di chuyển. Hiện có thông tin, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang tiến hành tập trận; tuy nhiên trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra, tuyên bố của lãnh đạo nước Nga rằng, bất kỳ sự can thiệp nào từ các cường quốc bên ngoài để chống lại chiến dịch quân sự của Nga sẽ bị đáp trả “ngay lập tức”, với “những hậu quả chưa từng có trong lịch sử” của đất nước đó và vũ khí hạt nhân có thể là phương tiện cụ thể hóa lời tuyên bố trên. Còn cách đây vài giờ, một đoạn video quay lại cảnh một chiếc xe tăng T-80BMV của Quân đội Nga, đã bị phá hủy bởi đòn tấn công từ tên lửa chống tăng Javelin xuất hiện trên mạng xã hội. Qua đặc điểm của hình dạng và giáp bảo vệ được lắp đặt trên xe tăng (được xác định là loại giáp phản ứng nổ Relic), thì đây có thể là một chiếc xe tăng nâng cấp T-80BVM, được Quân đội Nga đưa vào biên chế cách đây chưa lâu. Mặc dù phiên bản T-80BVM được coi là một trong những loại xe tăng được bảo vệ tốt nhất, nhưng tháp pháo đã bị thổi tung ra khỏi thân xe và văng ra phía sau hàng chục mét; chính từ đó mới xác định được nguồn gốc chiếc xe tăng. Trên đoạn video ngắn ngủi được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy sức phá hủy khủng khiếp của tên lửa chống tăng Javelin đâm vào giữa khung gầm và tháp pháo xe tăng. Theo các chuyên gia, kết quả của vụ nổ có thể là do tên lửa đã kích nổ đạn pháo chiếc T-80BMV trên, dẫn đến tháp pháo bị thổi bay ra ngoài; mặc dù tháp pháo có trọng lượng nhiều tấn và kích thước khổng lồ, nó vẫn bị văng ra xa ít nhất 15 mét. Không có dấu vết nào trên chiếc xe tăng bị phá hủy; tuy nhiên những trường hợp như vậy đối với các dòng tăng do Liên Xô chế tạo không phải là hiếm, lý do là đạn pháo được bố trí xung quanh xe, do vậy khi xe tăng bị trúng đạn, thường gây kích nổ đạn pháo trong xe và có thể thổi tung tháp pháo. Hiện nay lực lượng dân quân ly khai Lugansk và Donetsk được trang bị các phiên bản xe tăng có khả năng bảo vệ thấp hơn nhiều, do vậy những tên lửa Javelin của Quân đội Ukraine, có thể sẽ gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng thiết giáp của cả lực lượng dân quân và Quân đội Nga. Còn theo truyền thông Ukraine, cách thủ đô Kiev khoảng 15 km, một máy bay vận tải quân sự không rõ nguồn gốc đã bị phá hủy. Theo thông tin, chiếc máy bay này rơi gần thành phố Vasilkov. Thông tin này do các nguồn truyền thông của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cung cấp. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết trong một thông báo: “Lực lượng Phòng không của Quân đội Ukraine đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải IL-76 của kẻ thù đang hạ cánh ở khu vực Vasilkov. Đây là sự trả thù cho Lugansk vào năm 2014”. Theo các nguồn tin của Ukraine, chiếc máy bay bị rơi là chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Il-76; hiện loại máy bay này đang phục vụ cho cả Quân đội Ukraine và Nga hiện tại, cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy chiếc máy bay đã thực sự bị bắn rơi. Nhưng theo người dân địa phương, họ đã nhìn thấy một máy bay hoặc tên lửa đã bị trúng đạn phòng không trên bầu trời phía tây nam của Kiev. Thông tin này ngay lập tức được các nguồn truyền thông Ukraine thu thập và thông tin chưa được kiểm chứng bắt đầu lan truyền rằng, đó là một chiếc máy bay Il-76. Các chuyên gia không loại trừ rằng đó chỉ có thể là thông tin tuyên truyền, vì bất chấp tất cả các tuyên bố trước đó rằng, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ một số lượng lớn máy bay không rõ danh tính, nhưng đến hiện tại, cũng chưa có một thông tin xác nhận nào về thông tin này. Nguồn ảnh: Pinterest. Video do người dân ghi lại những xe phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Topol-M trên đường vành đai Moscow.