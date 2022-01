Nóng: Lính Ukraine say rượu bắn vào đồng đội - một binh sĩ thiệt mạng

Một nhóm quân nhân Ukraine, đang trong tình trạng say rượu cực độ, đã bắn nhầm vào đồng đội của mình; hậu quả là làm một quân nhân của Quân đội Ukraine thiệt mạng. Theo thông tin được cung cấp, vụ việc xảy ra vào ngày 30/12, khi một trong những binh sĩ của Lữ đoàn Dù số 25 thuộc Quân đội Ukraine, đã tự ý rời khỏi vị trí chiến đấu và sau đó bị nhầm là dân quân của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), đột nhập trận địa của phía Ukraine. Hậu quả là nhóm quân nhân phòng thủ ở đây, cũng đang trong trạng thái say rượu, đã nã đạn bừa bãi, làm quân nhân trên bị trúng nhiều vết đạn và chết vì mất nhiều máu; tuy nhiên hai ngày sau, người ta mới tìm thấy anh ta. Nguồn tin của Ukraine cho biết: “Theo cuộc điều tra, quân nhân bị thiệt mạng, trong lúc say rượu đã tự ý rời khỏi các vị trí tiền tiêu của Ukraine vào tối ngày 30/12 và đi về phía các vị trí của DPR; anh ta bị thương và chết vì mất máu trong vòng 24 giờ, mặc dù thực tế là anh ấy là một nhân viên y tá của đơn vị”. Theo thông báo sơ bộ của cuộc điều tra, không chỉ quân nhân bị thiệt mạng say rượu, mà những đồng đội nổ súng vào anh ta cũng đang trong trạng thái say. Và những phát súng oan nghiệt đã giết chết chính đồng đội của họ. Cần lưu ý rằng, đây không phải là sự cố duy nhất xảy ra tại các vị trí đóng quân tiền tiêu của Lực lượng vũ trang Ukraine vào thời khắc giao thừa; lý do chính của mọi sự việc, là việc binh lính ở các vị trí chiến đấu tiền tiêu, đã uống quá nhiều rượu. Theo truyền thông Ukraine, trong những ngày nghỉ Lễ Giáng sinh và đón năm mới 2022, phía quân đội Ukraine đã ghi nhận ba vi phạm lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk của lực lượng dân quân thân Nga. Thông tin của Quân đội Ukraine, được truyền thông Ukraine dẫn lời cho biết, phía quân ly khai đã hai lần khai hỏa bằng súng bằng súng cối 82 ly và pháo 122 ly về phía khu vực Prychepylivka; còn gần Krymske, lực lượng dân quân bắn cối 82 ly, súng phóng lựu và súng máy cỡ lớn. Quân đội Ukraine cũng cho biết, phía Ukraine không có thương vong do hậu quả các cuộc tấn công của quân ly khai; đồng thời phía Quân đội Ukraine đã bắn trả quyết liệt, buộc đối phương phải ngừng pháo kích. Nhờ những “nỗ lực phòng thủ”, các đơn vị Ukraine đã giữ vững được vị trí của mình. Còn trong những ngày đầu năm mới 2022, những tin xấu liên tiếp đến với Nga; sau Ukraine, đến lượt Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin thông báo, nước này có ý định xin gia nhập NATO. Việc Phần Lan tiếp tục xin gia nhập NATO, điều này sẽ gây thêm căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Nga. Theo Thủ tướng Phần Lan, hiện nước này đang tiến hành đánh giá tình hình khu vực; trên cơ sở đó, sẽ đưa ra quyết định về việc xin gia nhập NATO. Mặc dù là quốc gia trung lập, nhưng Phần Lan là đối tác quan trọng của NATO. Đồng thời các loại vũ khí trang bị của Phần Lan, đều có nguồn gốc phương Tây và theo tiêu chuẩn của khối NATO. Nếu có đơn xin gia nhập, Phần Lan sẽ sớm trở thành thành viên NATO. Vấn đề không mở rộng NATO đã trở thành một trong những tranh cãi giữa Nga và NATO; nhưng rõ ràng là NATO đi ngược lại mong muốn của Nga, để ít nhất bốn quốc gia Thụy Điển, Phần Lan, Ukraine, Gruzia gia nhập khối và NATO sẽ không thảo luận về vấn đề này trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo các nhà phân tích quân sự, với việc Phần Lan gia nhập NATO, nếu có các vấn đề khác xung đột nảy sinh giữa Nga và Phần Lan, sẽ có sự can thiệp và ngăn chặn của NATO. Nếu Phần Lan gia nhập NATO, thì biên giới giữa NATO với Nga sẽ mở rộng thêm 1.200 km. Việc này sẽ tiếp tục góp phần phân tán nguồn lực quốc phòng của Nga. Hơn nữa, nếu Phần Lan trở thành thành viên NATO, sẽ cho phép khối quân sự này giám sát chặt chẽ các tàu và căn cứ quân sự của các hạm đội Biển Bắc và Baltic của Hải quân Nga; chưa kể khả năng tấn công những căn cứ hải quân của Nga trong vòng vài phút. Nguồn ảnh: Pinterest.

