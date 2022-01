Nóng: Ấn Độ âm thầm hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân thứ ba?

Gần đây, có những hình ảnh vệ tinh mới tại Ấn Độ đã được các chuyên gia phân tích, theo đó xác định được, Ấn Độ đã tiến hành hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân thứ 3 của mình thuộc lớp tàu ngầm Arihant tại Trung tâm đóng tàu của mình ở thành phố Visakhapatnam phía bờ biển phía Đông, theo Sputnik. Nguồn ảnh: QQ. Theo những gì có được, buổi lễ hạ thuỷ đã được tiến hành vào ngày 23/11/21, chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 3 của Ấn Độ được tạm gọi là tàu S4, hiện được neo đậu gần với tàu ngầm hạt nhân thứ 2 của nước này là tàu INS Arighat, cũng thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Arihant. Nguồn ảnh: Hindustan News Hub. Về chiếc tàu ngầm hạt nhân INS Arighat, con tàu này đã được hạ thuỷ một cách chính thức vào tháng 11/2014, hiện đang được chờ đợi nhập biên chế do ảnh hưởng của dịch bệnh mà bị trì hoãn. Nguồn ảnh: 4archive.org. Còn về chiếc tàu ngầm hạt nhân S4, chúng được nhận định là mang kích thước lớn hơn các “đàn anh” của mình thông qua hình ảnh vệ tinh thu được, thậm chí là so với các phiên bản trước. Nguồn ảnh: Indian Defecne Research Wing. Cụ thể, chiều dài thân của chiếc tàu ngầm hạt nhân mới này được áng chừng đạt khoảng hơn 125m, với tải trọng choán nước có thể lên đến 7 tấn. Nguồn ảnh; Inbais. Nếu như so với chiếc tàu dầu tiên thuộc lớp tàu ngầm Arihant trước đây là tàu INS Arihant, nó đã vượt hơn “người anh” khoảng gần 10m và tới 1 tấn tải trọng choán nước (kích thước của INS Arihant chỉ đạt 111,6m chiều dài thân và 6 tấn tải trọng choán nước). Nguồn ảnh: swarajyamag.com. Với việc chiều dài cơ sở được tăng thêm như hiện nay trên chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 3 này, các chuyên gia đánh giá rằng, con tàu S4 có thể sẽ tăng được gấp đôi số lượng ống phóng tên lửa hiện có trên lớp tàu ngầm hạt nhân Arihant, lên tới 8 ống phóng cho tên lửa đạn đạo K-4. Nguồn ảnh; QQ. Thậm chí, tàu ngầm hạt S4 mới của Ấn Độ có thể trang bị tới 24 tên lửa đạn đạo K-15 mạnh mẽ, đem lại tầm bắn tối ưu cho S4, với 750km khi phóng K-15, và tới 3.500km kho phóng loại tên lửa K-4. Nguồn ảnh: Naval News. Cùng với hệ thống các ống phóng tên lửa và các SLBM, S4 cũng sẽ vấn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm tiêu chuẩn như các “đàn anh”, sử dụng cho tới 30 lần phóng. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, có thể số lượng thuỷ thủ đoàn cùng kỹ thuật viên trên con tàu S4 cũng sẽ được bổ sung thêm, trước đây đã có 95 người. Nguồn ảnh: Pinrterest. Theo một số đánh giá khách quan của giới chuyên gia, việc phát triển tàu ngầm hạt nhân S4 là có sự tiếp sức của các chuyên gia người Nga, cụ thể là khâu thiết kế và thu nhỏ lò phản ứng hạt nhân cho lớp tàu ngầm Arihant với chiếc thứ 3 này. Nguồn ảnh: keywordbasket.com. Việc hợp tác song phương giữa Nga - Ấn cũng từ lâu trở thành một “bí mật mở” trong giới quân sự hạt nhân trên thế giới, đặc biệt là trong giới hải quân hiện nay. Nguồn ảnh: BTTC. Tuy nhiên, ngoài sự thay đổi về chiều dài cơ sở hay tải trọng có thể trông thấy và nhận định, các tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp tàu ngầm Arihant vẫn được cho là mang cũng một loại lò phản ứng hạt nhân, cung cấp cùng công suất và lực đẩy. Nguồn ảnh: sinodefenceforum.com. Với lò phản ứng hạt nhân được trang bị, các tàu thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Arihant có thể đạt tốc độ tối đa lên tới trên 44km/h khi lặn, và đạt 18,5km/h khi đang nổi trên bề mặt, hoạt động bền bỉ, không bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào ngoài lương thực cho thuỷ thủ đoàn trên tàu. Nguồn ảnh: defence.geomardy.com. Có thể nói, với các tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Arihant, đặc biệt là với chiếc SSBN S4 mới nhất, chúng đều mang những khả năng “đáng gờm”, đầy mạnh mẽ và bền bỉ. Nguồn ảnh: military.wikia.org. Hiện nay, với những thông tin được biết, Ấn Độ có kế hoạch sẽ biên chế ít nhất 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân mới nữa thuộc lớp tàu ngầm Arihant, tức thêm 2 chiếc khác tính cả tàu S4, nhằm tăng cường năng lực tấn công trên biển của Hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: QQ. Với các tàu ngầm hạt nhân tấn công chiến lược mới, chúng sẽ trở thành một trong những phần quan trọng nhất của tam giác hạt nhân Ấn Độ, gồm đầy đủ các loại vũ khí hạt nhân sử dụng trên biển, trên không và trên bộ, thuộc biên chế Quân đội Ấn Độ. Nguồn ảnh: Sputnik.

