Những khoảnh khắc tử chiến trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas

Khói lửa bốc lên từ tòa nhà cao tầng Al-Sharouk sau khi tòa nhà này bị đánh sập bởi không quân Israel. Đây cũng là trận đánh mở màn cho cuộc so găng căng thẳng giữa Israel và Hamas hồi trung tuần tháng 5 vừa rồi. Cảnh sát Israel với trang bị bảo hộ tận răng, truy đuổi và trấn áp người Palestine đang tụ tập biểu tình ở Nhà thời Hồi giáo Al-Aqsa. Cuộc biểu tình sau đó đã trở thành bạo động giữa một bên là những người ủng hộ Palestine, một bên là nhà chức trách Israel. Một bốt canh gác của Israel đặt tại khu vực giáp ranh giữa Ramallah và Jerusalem thuộc vùng Bờ Tây. Các tên lửa phòng thủ Iron Dome của Israel tiến hành đánh chặn các quả đạn cối, rocket được phóng đi bởi Hamas. Lính cứu hỏa Israel tìm chỗ trú ẩn ngay khi nghe tiếng còi báo động của hệ thống Iron Dome. Về mặt lý thuyết, các mảnh vỡ từ hệ thống tên lửa Iron Dome vẫn có thể gây sát thương khi rơi trở lại mặt đất. Không quân Israel tấn công tòa nhà Hanadi và khiến tòa nhà này đổ sập hoàn toàn. Nhiều căn hộ khác ở khu vực Dải Gaza dù không phải là mục tiêu của cuộc chiến, cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề do đạn lạc hoặc mảnh vỡ từ tên lửa, đạn cối. Vũ điệu ánh sáng giữa các tên lửa từ hệ thống Iron Dome của Israel ở bìa phải và pháo phản lực, đạn cối được Hamas phóng ra từ phía bìa trái. Lính Israel sử dụng hơi cay và pháo sáng để giải tán đám đông quá khích trong một cuộc biểu tình gần khu định cư Do Thái ở Ramallah, Bờ Tây. Hậu quả thảm khốc mà người dân thường phải hứng chịu sau các cuộc không kích quy mô lớn của Không quân Israel. Tiêm kích F-16 của Không quân Israel bay trên thành phố Ashdod trong một phi vụ không kích ở Dải Gaza. Không quân Israel tấn công vào thành phố Khan Yunis, phía Tây Nam Dải Gaza. Pháo binh Israel cũng tham chiến, sự xuất hiện của lực lượng này khiến nhiều người lo sợ rằng cuộc chiến trên bộ giữa Hamas và Israel có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: TheAtlantic. Tổ hợp phòng thủ Iron Dome khai hỏa sáng rực trời, tấn công đạn cối và rocket được phóng ra bởi Hamas. Nguồn: TheSun.

