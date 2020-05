Đã rõ lý do phòng không Nga "làm ngơ" trước máy bay Israel ở Syria

Vào tháng 9/2015, Nga đã chính thức can thiệp vào cuộc chiến ở Syria; các lực lượng mặt đất và không quân của Nga đã xoay chuyển tình thế trên chiến trường Syria, đẩy lùi cuộc tấn công của phe đối lập Syria trong một thời gian ngắn và cứu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi sụp đổ. Lý do chính tại sao Nga can thiệp vào Syria và cứu chế độ của Tổng thống Bashar vẫn là vì lợi ích quốc gia. Ngoài ra, ngay khi Tổng thống Assad cha đang nắm quyền, Syria đã ký nhiều thỏa thuận quân sự, kinh tế, chính trị với Liên Xô, trong đó có cho Liên Xô thuê quân cảng Tartus. Sau khi Bashar con lên nắm quyền, do tình hình quốc tế thay đổi, (nhất là sự kiện Liên Xô sụp đổ), nên những thỏa thuận trước đây cũng đã được điều chỉnh; tuy nhiên về cơ bản vẫn theo thỏa thuận mà Tổng thống Assad cha đã cứu với Liên Xô trước kia. Đây là một trong những lý do tại sao Nga tận tình giúp đỡ chế độ Bashar. Trên chiến trường Syria, ngoài quân đội Nga và quân đội Syria, còn có nhiều lực lượng khác tham gia, bao gồm cả lực lượng chiến đấu của Israel, Iran, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ; trong đó mối xung đột giữa Iran và Israel luôn diễn ra và Syria là chiến trường trực tiếp của hai quốc gia. Được biết, kể từ khi Iran tuyên bố điều quân đội hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad, máy bay chiến đấu Israel thường xuyên xuất kích để tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng Iran tại đây, gây tổn thất nặng nề cho Iran và cả Syria. Vì vậy, mặc dù cùng là đồng minh giúp Tổng thống al-Assad, nhưng tại sao quân đội Nga không bao giờ giúp Iran đánh chặn các máy bay chiến đấu của Israel, mặc dù Nga có đủ lực lượng thực hiện điều đó? Và điều khó hiểu nhất là, mặc dù Syria là đồng minh thân thiết; nhưng có thời điểm, dưới sức ép của Israel, Nga đã không bán những hệ thống phòng không tầm xa, hiện đại cho Syria. Trên chiến trường Syria, Israel đã liên tục điều máy bay chiến đấu, tiến công lực lượng Iran và sử dụng chính máy bay quân sự của Nga làm “vỏ bọc”, dẫn đến việc phòng không Syria bắn hạ một máy bay trinh sát Il-20 của Nga; hành động trên của Israel đã làm lãnh đạo Nga nổi giận, dẫn đến việc Nga “xé rào”, cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa S-300 cho Syria. Tuy nhiên, các hệ thống này lại không được tấn công vào các máy bay của Israel? Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao Nga lại có những “ưu ái” cho Israel, mặc dù Israel không hề là đồng minh của Nga. Trên thực tế, ở cấp độ chiến lược, quan hệ giữa Nga với Israel rất sâu sắc, hơn nhiều so với các nước phương Tây. Lý do của mối quan hệ Nga - Israel có liên quan nhiều đến Thế chiến II. Trong Thế chiến II, Hồng quân Liên Xô đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại Đức quốc xã, giải phóng châu Âu và giải phóng các trại tập trung giam giữ người Do Thái, cứu người Do Thái thoát khỏi họa diệt chủng của phát xít Đức. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Liên Xô cũng là quốc gia tích cực hỗ trợ thành lập nhà nước Israel và giúp đỡ rất nhiều trong các lĩnh vực ngoại giao và quân sự. Sẽ không quá lời khi nói rằng, nếu không có Liên Xô, ngày nay sẽ không có Israel. Sau khi thành lập nước Israel, 800.000 người Do Thái sống ở Nga đã chuyển đến Israel, chiếm 1/6 dân số Israel vào thời điểm đó. Trong số 8 triệu người ở Israel, 1 triệu người trong số họ coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Ảnh: Đại sứ Liên Xô tại Liên Hợp Quốc Andrei Gromyko (năm 1947) giành sự ủng hộ cao độ cho Israel. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói: “Hơn một triệu công dân Israel nói tiếng Nga này là những người vận chuyển và truyền bá văn hóa và lối sống Nga. Họ duy trì liên lạc với những người thân sống ở Nga quanh năm, khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên đặc biệt gần gũi”. Mối quan hệ huyết thống được sử dụng như một liên kết, để tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa Nga và Israel. Cuối cùng là Iran, với tư cách là đồng minh hỗ trợ các lực lượng chính phủ Syria, Iran có tính toán của riêng mình. Tận dụng cuộc chiến tại Syria, Iran đã và đang mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ra toàn khu vực Trung Đông; điều này đã làm một số quốc gia Arab và nhất là Israel phản đối quyết liệt. Vì vậy máy bay chiến đấu của Israel đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Iran hoạt động ở Syria, điều này kiềm chế động lực bành trướng của Iran, và cũng mang lại lợi ích cho Nga. Do đó, quân đội Nga đã “mắt nhắm, mắt mở”, để cho các máy bay chiến đấu của Israel tự do ra vào và tiến công các mục tiêu của Iran và Syria. Video Nga chuyên nghiệp hóa quân đội Syria - Nguồn: QPVN.

Vào tháng 9/2015, Nga đã chính thức can thiệp vào cuộc chiến ở Syria; các lực lượng mặt đất và không quân của Nga đã xoay chuyển tình thế trên chiến trường Syria, đẩy lùi cuộc tấn công của phe đối lập Syria trong một thời gian ngắn và cứu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi sụp đổ. Lý do chính tại sao Nga can thiệp vào Syria và cứu chế độ của Tổng thống Bashar vẫn là vì lợi ích quốc gia. Ngoài ra, ngay khi Tổng thống Assad cha đang nắm quyền, Syria đã ký nhiều thỏa thuận quân sự, kinh tế, chính trị với Liên Xô, trong đó có cho Liên Xô thuê quân cảng Tartus. Sau khi Bashar con lên nắm quyền, do tình hình quốc tế thay đổi, (nhất là sự kiện Liên Xô sụp đổ), nên những thỏa thuận trước đây cũng đã được điều chỉnh; tuy nhiên về cơ bản vẫn theo thỏa thuận mà Tổng thống Assad cha đã cứu với Liên Xô trước kia. Đây là một trong những lý do tại sao Nga tận tình giúp đỡ chế độ Bashar. Trên chiến trường Syria, ngoài quân đội Nga và quân đội Syria, còn có nhiều lực lượng khác tham gia, bao gồm cả lực lượng chiến đấu của Israel, Iran, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ; trong đó mối xung đột giữa Iran và Israel luôn diễn ra và Syria là chiến trường trực tiếp của hai quốc gia. Được biết, kể từ khi Iran tuyên bố điều quân đội hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad, máy bay chiến đấu Israel thường xuyên xuất kích để tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng Iran tại đây, gây tổn thất nặng nề cho Iran và cả Syria. Vì vậy, mặc dù cùng là đồng minh giúp Tổng thống al-Assad, nhưng tại sao quân đội Nga không bao giờ giúp Iran đánh chặn các máy bay chiến đấu của Israel, mặc dù Nga có đủ lực lượng thực hiện điều đó? Và điều khó hiểu nhất là, mặc dù Syria là đồng minh thân thiết; nhưng có thời điểm, dưới sức ép của Israel, Nga đã không bán những hệ thống phòng không tầm xa, hiện đại cho Syria. Trên chiến trường Syria, Israel đã liên tục điều máy bay chiến đấu, tiến công lực lượng Iran và sử dụng chính máy bay quân sự của Nga làm “vỏ bọc”, dẫn đến việc phòng không Syria bắn hạ một máy bay trinh sát Il-20 của Nga; hành động trên của Israel đã làm lãnh đạo Nga nổi giận, dẫn đến việc Nga “xé rào”, cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa S-300 cho Syria. Tuy nhiên, các hệ thống này lại không được tấn công vào các máy bay của Israel? Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao Nga lại có những “ưu ái” cho Israel, mặc dù Israel không hề là đồng minh của Nga. Trên thực tế, ở cấp độ chiến lược, quan hệ giữa Nga với Israel rất sâu sắc, hơn nhiều so với các nước phương Tây. Lý do của mối quan hệ Nga - Israel có liên quan nhiều đến Thế chiến II. Trong Thế chiến II, Hồng quân Liên Xô đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại Đức quốc xã, giải phóng châu Âu và giải phóng các trại tập trung giam giữ người Do Thái, cứu người Do Thái thoát khỏi họa diệt chủng của phát xít Đức. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Liên Xô cũng là quốc gia tích cực hỗ trợ thành lập nhà nước Israel và giúp đỡ rất nhiều trong các lĩnh vực ngoại giao và quân sự. Sẽ không quá lời khi nói rằng, nếu không có Liên Xô, ngày nay sẽ không có Israel. Sau khi thành lập nước Israel, 800.000 người Do Thái sống ở Nga đã chuyển đến Israel, chiếm 1/6 dân số Israel vào thời điểm đó. Trong số 8 triệu người ở Israel, 1 triệu người trong số họ coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Ảnh: Đại sứ Liên Xô tại Liên Hợp Quốc Andrei Gromyko (năm 1947) giành sự ủng hộ cao độ cho Israel. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói: “Hơn một triệu công dân Israel nói tiếng Nga này là những người vận chuyển và truyền bá văn hóa và lối sống Nga. Họ duy trì liên lạc với những người thân sống ở Nga quanh năm, khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên đặc biệt gần gũi”. Mối quan hệ huyết thống được sử dụng như một liên kết, để tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa Nga và Israel. Cuối cùng là Iran, với tư cách là đồng minh hỗ trợ các lực lượng chính phủ Syria, Iran có tính toán của riêng mình. Tận dụng cuộc chiến tại Syria, Iran đã và đang mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ra toàn khu vực Trung Đông; điều này đã làm một số quốc gia Arab và nhất là Israel phản đối quyết liệt. Vì vậy máy bay chiến đấu của Israel đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Iran hoạt động ở Syria, điều này kiềm chế động lực bành trướng của Iran, và cũng mang lại lợi ích cho Nga. Do đó, quân đội Nga đã “mắt nhắm, mắt mở”, để cho các máy bay chiến đấu của Israel tự do ra vào và tiến công các mục tiêu của Iran và Syria. Video Nga chuyên nghiệp hóa quân đội Syria - Nguồn: QPVN.