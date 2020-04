Những hình ảnh hiếm về thời trực thăng Mi-8/17 Việt Nam bay... vận tải du lịch

Vào đầu giai đoạn mở cửa của những năm 90, du lịch ở Việt Nam dần phát triển và rất nhiều khách du lịch nước ngoài tìm đến đất nước ta để chinh phục những mảnh đất chưa từng có bất cứ một du khách nước ngoài nào từng đặt chân tới. Nguồn ảnh: TL. Thám hiểm rừng núi nhiệt đới khắc nghiệt ở Việt Nam không thể tránh khỏi tai nạn. Những trực thăng Mi-8/17 của Công ty bay dịch vụ Việt Nam từng thực hiện nhiều chuyến bay trong điều kiện thời tiết khó khăn để đưa những vị khách du lịch không may mắn này vào bệnh viện tuyến trên để cứu chữa kịp thời. Nguồn ảnh: TL. Cho tới nay, Mi-8/17 vẫn là một trong những loại trực thăng chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Loại trực thăng này được chúng ta khai thác rất tốt. Nguồn ảnh: QPVN. Thậm chí, Việt Nam còn có khả năng tự bảo dưỡng, bảo trì và đại tu lớn trực thăng đa dụng Mi-8/17 dựa trên sự chuyển giao công nghệ của Nga. Nguồn ảnh: TL. Ra đời từ năm 1960 của thế kỷ trước, Mi-8/17 còn có biệt danh được NATO đặt cho là Hip. Đây là loại trực thăng lớn với hai động cơ, có thiết kế đơn giản nhưng hiệu suất bay rất cao. Nguồn ảnh: QPVN. So với các loại trực thăng hiện đại ngày nay, Mi-8/17 không có hệ thống bay điện tử phức tạp, cũng không có những hệ thống an toàn bay hiện đại (trừ trên những phiên bản mới). Mặc dù vậy, hiệu suất bay và khả năng bảo trì đơn giản của nó vẫn khiến Mi-8/17 được nhiều quốc gia sử dụng. Nguồn ảnh: QPVN. Một trực thăng Mi-8 yêu cầu kíp lái ba người trong đó bao gồm hai lái chính - phụ và một kỹ sư bay. Máy bay có sức chứa 24 người hoặc 12 cáng cứu thương khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Nguồn ảnh: QPVN. Khi bay vận tải, Mi-8/17 có khả năng mang theo tối đa 3 tấn hàng hoá ở các giá treo bên ngoài máy bay hoặc bên trong khoang bụng của nó. Nguồn ảnh: TL. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn, sử dụng hai động cơ Klimov với công suất mỗi chiếc gần 2000 mã lực, sức chứa nhiên liệu tổng cộng 3700 lít. Nguồn ảnh: QPVN. Mi-8/17 có tốc độ bay không cao, chỉ 260 km/h, tầm bay tối đa khi bay rỗng không tải trọng khoảng 960 km - nghĩa là nếu bay vận tải hoặc bay dịch vụ giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, sẽ cần nghỉ giữa đường để nạp lại nhiên liệu. Nguồn ảnh: Jetphotos. Với những phiên bản quân sự được trang bị vũ khí, Mi-8/17 có khả năng mang theo tối đa tới 1,5 tấn vũ khí các loại dưới 6 giá treo. Các loại vũ khí mà Mi-8/17 có thể mang theo bao gồm pháo phản lực S-5, pod pháo UPK-23-250 hoặc thậm chí là tên lửa chống tăng, bom. Nguồn ảnh: QPVN. Video Trực thăng Mi-8/17 tới nay vẫn "bay tốt" trên nhiều chục quốc gia khắp thế giới.

