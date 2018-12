Những "chiếc tích" kỳ lạ của phản lực cơ He 280 trong CTTG 2

Được phát triển trong thời gian từ năm 1940 tới năm 1943, phản lực Heinkel He 280 của Phát xít Đức là chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới, được phát triển từ bản máy bay phản lực thử nghiệm He 178. Nguồn ảnh: Photoarchive. Không những là chiến đấu cơ phản lực đẩu tiên được sử dụng trong không chiến, chiến đấu cơ He 280 còn mang trong mình một công nghệ mà giờ đây mọi chiến đấu cơ trên thế giới đều có - đó là ghế phóng thoát hiểm. Nguồn ảnh: Photoarchive. Trước khi ghế phóng thoát hiểm ra đời, phi công phải cởi dây an toàn, mở buồng lái và tự trèo ra khỏi phi cơ mỗi khi máy bay bị bắn hạ. Phi công thậm chí còn phải tự mở dù khi rơi. Nguồn ảnh: Photoarchive. Đây là việc khá khó khăn nhất là khi phi công bị thương sau trận không chiến. He 280 đã mang tới công nghệ của tương lai khi phi công chỉ việc giật chốt, những bình khí nén dưới ghế sẽ đẩy bật phi công ra ngoài buồng lái và tự giật bung dù. Nguồn ảnh: Photoarchive. Ban đầu, kiểu thiết kế này nhận được khá nhiều chỉ trích do nhiều người tin rằng phi công sẽ khó có thể sống sót khi bị bắn ra khỏi máy bay theo hướng ngược chiều với chiều rơi của phi cơ - dẫn đến việc phi công bị thương nặng hoặc tử vong ngay lập tức do lực G ép lên người quá lớn. Nguồn ảnh: Photoarchive. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn ngược lại, các kỹ sư của Đức tính toán rằng ngay sau khi bị bắn hạ, các máy bay đều có xu hướng mất đi hoàn toàn kiểu dáng khi động học và sẽ giảm tốc độ nhanh chóng - đủ thấp để phi công có thể phóng ra ngoài an toàn. Nguồn ảnh: Photoarchive. Phiên bản thử nghiệm của tiêm kích He 280 đầu tiên chính thức hoàn thiện vào mùa hè năm 1940. Tuy nhiên do nhiều rào cản công nghệ đương thời, phiên bản này có hệ thống động cơ không đáng tin cậy và cực kỳ khó điều khiển. Nguồn ảnh: Photoarchive. Những phiên bản ra đời sau đó có sự cải tiến rất tốt ở động cơ cũng như hệ thống điều khiển và nhận được phản hồi rất tốt từ các phi công lái thử. về cơ bản, kiểu dáng chiến đấu cơ phản lực của He 280 là hoàn thiện và các kỹ sư Đức gần như đã bê hoàn toàn kiểu dáng thiết kế này lên chiếc He 262 ra đời sau đó - chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới được mang vào thực chiến. Nguồn ảnh: Photoarchive. Tất nhiên là điểm quan trọng bậc nhất trên chiếc He 280 đó là ghế phóng thoát hiểm cũng có mặt trên chiếc He 262. Các phi công của Mỹ và Anh cũng đã rất ngạc nhiên khi các phi công Đức có khả năng "bắn" khỏi máy bay khi máy bay của họ đang bốc cháy sau khi bị bắn hạ. Nguồn ảnh: Photoarchive. Cận cảnh mô hình thu nhỏ mô phỏng ghế phóng thoát hiểm trên chiếc He 280. Hệ thống ghế phóng trên He 280 sau này còn được Không quân Đức tích hợp lên gần như mọi loại chiến đấu cơ của nước này, kể cả chiến đấu cơ sử dụng động cơ cánh quạt. Nguồn ảnh: Photoarchive. Tổ hợp hoả lực của He 280 với 3 khẩu pháo 20mm - đây là loại hoả lực tốt bậc nhất mà người ta có thể mang lên máy bay trong Chiến tranh Thế giới thứ hai khi các khẩu pháo 37mm và 40mm có phần chậm chạm và dễ gặp sự cố khi sử dụng. Nguồn ảnh: Photoarchive. Do chỉ là bản thử nghiệm và có số lượng chỉ 9 chiếc, tới này trên thế giới không còn bất cứ một chiếc He 280 hoàn thiện nào được trưng bày trong viện bảo tàng, tất cả chỉ còn là mô hình và các bản thiết kế trên giấy. Nguồn ảnh: Photoarchive. Mời độc giả xem Video: Một tác phẩm khác của Heinkel - hãng sản xuất máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới của Đức.

