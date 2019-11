Nhỡ tay phóng nhầm tên lửa, hai lính Nga phải đền hơn 14 tỷ đồng

Sự việc xảy ra hồi tháng 10/2017 tại căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở bán đảo Crimea. Khi này, một chiến đấu cơ Su-30SM cùng tên lửa Kh-29TD đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ của hai kỹ thuật viên là bảo dưỡng, kiểm tra máy bay cùng vũ khí. Nguồn ảnh: Rumil. Do không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn, hai quân nhân đã vô tình kích hoạt động cơ tên lửa. Ngay lập tức quả tên lửa đã đâm thủng tường nhà chứa máy bay, phá huỷ một quả tên lửa Kh-29L khác đang được đặt gần đó. Nguồn ảnh: Rumil. Hai quả tên lửa có lượng thuốc nổ tổng cộng... 640 kg may mắn không phát nổ do chưa được tháo chốt an toàn. Tuy nhiên quả tên lửa Kh-29L đã bị hư hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa được. Nguồn ảnh: Rumil. Theo phán quyết của toà hôm 24/11 vừa rồi, hai quân nhân sẽ phải bồi thường khoản tiền tương đương 45 triệu Ruble (khoảng 671.000 USD hay gần 15 tỷ VNĐ). Khoản tiền này bao gồm chi phí sản xuất hai quả tên lửa Kh-29 cùng các trang thiết bị khác bị phá huỷ trong sự cố. Nguồn ảnh: Rumil. Hai quân nhân cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do trước đó đã có thái độ cầu thị, chủ động bồi thường trước 3000 Ruble (tương đương khoảng gần 1 triệu Đồng) cho quân đội Nga. Ngoài ra, một trong hai người lính còn đang có bốn đứa con nhỏ. Nguồn ảnh: Rumil. Do cả hai quân nhân đều không có điều kiện kinh tế để đền "một cục" cho quân đội nên toà đã phán quyết trừ lương. Cụ thể, một quân nhân chịu án 15 tháng quản chế, trừ 15% lương mỗi tháng tới khi "hết nợ" trong khi đó người còn lại bị quản chế 12 tháng và mỗi tháng bị trừ 10% lương. Nguồn ảnh: Rumil. Tất nhiên, trong quá trình chịu án quản chế, hai quân nhân sẽ không được thăng quân hàm, thời gian thi hành án cũng không được tính vào thời gian phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Rumil. Hai binh lính nói trên có quyền kháng cáo lên toà án quân sự cấp cao. Nếu kháng cáo thất bại hoặc lựa chọn không kháng cáo, họ chắc chắn sẽ phải phục vụ quân đội và chịu bị trừ lương tới tận lúc về hưu. Khoản tiền trừ lương từ hai binh lính này sẽ được sung công. Nguồn ảnh: Rumil. Theo truyền thông Nga, án phạt này mang tính răn đe rất nặng và nếu kháng cáo không thành công, hai binh lính này chắc chắn sẽ phải phục vụ quân đội đến hết đời. Nếu xin xuất ngũ, họ sẽ buộc phải trả quân đội "một cục" và chắc chắn là nằm ngoài khả năng của mình. Nguồn ảnh: Rumil. Cách đây ít năm, quân đội Nga cũng từng đưa một lính thiết giáp ra toà án binh vì người này nhỡ tay... đốt cháy chiếc thiết giáp của mình khi nhóm lửa hâm đồ ăn. Việc binh lính quá nghịch ngợm và không tuân thủ các nguyên tắc an toàn hiện cũng là vấn đề khiến quân đội Nga rất "đau đầu". Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ Su-30SM của Không quân Nga.

Sự việc xảy ra hồi tháng 10/2017 tại căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở bán đảo Crimea. Khi này, một chiến đấu cơ Su-30SM cùng tên lửa Kh-29TD đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ của hai kỹ thuật viên là bảo dưỡng, kiểm tra máy bay cùng vũ khí. Nguồn ảnh: Rumil. Do không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn, hai quân nhân đã vô tình kích hoạt động cơ tên lửa. Ngay lập tức quả tên lửa đã đâm thủng tường nhà chứa máy bay, phá huỷ một quả tên lửa Kh-29L khác đang được đặt gần đó. Nguồn ảnh: Rumil. Hai quả tên lửa có lượng thuốc nổ tổng cộng... 640 kg may mắn không phát nổ do chưa được tháo chốt an toàn. Tuy nhiên quả tên lửa Kh-29L đã bị hư hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa được. Nguồn ảnh: Rumil. Theo phán quyết của toà hôm 24/11 vừa rồi, hai quân nhân sẽ phải bồi thường khoản tiền tương đương 45 triệu Ruble (khoảng 671.000 USD hay gần 15 tỷ VNĐ). Khoản tiền này bao gồm chi phí sản xuất hai quả tên lửa Kh-29 cùng các trang thiết bị khác bị phá huỷ trong sự cố. Nguồn ảnh: Rumil. Hai quân nhân cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do trước đó đã có thái độ cầu thị, chủ động bồi thường trước 3000 Ruble (tương đương khoảng gần 1 triệu Đồng) cho quân đội Nga. Ngoài ra, một trong hai người lính còn đang có bốn đứa con nhỏ. Nguồn ảnh: Rumil. Do cả hai quân nhân đều không có điều kiện kinh tế để đền "một cục" cho quân đội nên toà đã phán quyết trừ lương. Cụ thể, một quân nhân chịu án 15 tháng quản chế, trừ 15% lương mỗi tháng tới khi "hết nợ" trong khi đó người còn lại bị quản chế 12 tháng và mỗi tháng bị trừ 10% lương. Nguồn ảnh: Rumil. Tất nhiên, trong quá trình chịu án quản chế, hai quân nhân sẽ không được thăng quân hàm, thời gian thi hành án cũng không được tính vào thời gian phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: Rumil. Hai binh lính nói trên có quyền kháng cáo lên toà án quân sự cấp cao. Nếu kháng cáo thất bại hoặc lựa chọn không kháng cáo, họ chắc chắn sẽ phải phục vụ quân đội và chịu bị trừ lương tới tận lúc về hưu. Khoản tiền trừ lương từ hai binh lính này sẽ được sung công. Nguồn ảnh: Rumil. Theo truyền thông Nga, án phạt này mang tính răn đe rất nặng và nếu kháng cáo không thành công, hai binh lính này chắc chắn sẽ phải phục vụ quân đội đến hết đời. Nếu xin xuất ngũ, họ sẽ buộc phải trả quân đội "một cục" và chắc chắn là nằm ngoài khả năng của mình. Nguồn ảnh: Rumil. Cách đây ít năm, quân đội Nga cũng từng đưa một lính thiết giáp ra toà án binh vì người này nhỡ tay... đốt cháy chiếc thiết giáp của mình khi nhóm lửa hâm đồ ăn. Việc binh lính quá nghịch ngợm và không tuân thủ các nguyên tắc an toàn hiện cũng là vấn đề khiến quân đội Nga rất "đau đầu". Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ Su-30SM của Không quân Nga.