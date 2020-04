Nhìn tàu đổ bộ Mistral của Pháp chuyển lính cấp tốc, Hải quân Nga có tiếc nuối không?

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, tàu đổ bộ tấn công Mistral số thân L9013 của Hải quân Pháp đã cập cảng Mayotte - vùng lãnh thổ thuộc Pháp nằm ở khu vực Ấn Độ Dương. Nguồn ảnh: BMDP. Cũng trong ngày 3/4, một tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral khác của Pháp mang tên Dixmude số thân L9015 cũng đã rời cảng Toulon của Pháp, tham gia vận chuyển người bệnh từ Corsica về Pháp. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại trong biên chế Hải quân Pháp có tổng cộng ba tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral, tất cả đều đóng quân tại cảng Toulon. Đây là lớp tàu đổ bộ tấn công do Hải quân Pháp tự nghiên cứu chế tạo và đóng mới. Nguồn ảnh: BMDP. Nhắc tới tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral, người tiếc nuối nhất không ai khác chính là Hải quân Nga - lực lượng đã từng đặt hàng "hụt" hai tàu đổ bộ tấn công loại này từ Pháp. Nguồn ảnh: BMDP. Cụ thể, trong các năm 2012 và 2013, Nga đã đặt mua hai tàu đổ bộ tấn công loại này của Pháp. Cả hai chiếc đều được hạ thuỷ sau khi đóng mới chỉ một năm và sẵn sàng bàn giao cho Moscow. Nguồn ảnh: BMDP. Tuy nhiên, sự can thiệp của Quân đội Nga vào khủng hoảng ở Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea đã khiến toàn châu Âu cùng với Mỹ cấm vận Nga triệt để. Nguồn ảnh: BMDP. Đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Vào thời điểm này, cả hai tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral mà Nga đặt hàng từ Pháp đã được hạ thuỷ xong xuôi nhưng không bao giờ được Pháp bàn giao cho Nga với lý do cấm vận. Nguồn ảnh: BMDP. Sau đó, Pháp đã bán lại hai tàu đổ bộ tấn công này cho phía Hải quân Ai Cập. Tới năm 2016, cả hai tàu đổ bộ tấn công này đều được nhập biên Hải quân Ai Cập, không bao giờ có thể "mang quốc tịch Nga" được nữa. Nguồn ảnh: BMDP. Chiếc L1010 dự kiến sẽ được đặt tên Vladivostok khi nhập biên Hải quân Nga nay được mang tên Gamal Abdel Nasser. Trong khi đó chiếc L1020 dự kiến sẽ được đặt tên Sevastopol nay đã mang tên Anwar El Sadat. Nguồn ảnh: BMDP. Mỗi tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral của Pháp có độ giãn nước tối đa 21.500 tấn, mang theo được tối đa 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ. Nguồn ảnh: BMDP. Video Cận cảnh tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral trong biên chế Hải quân Ai Cập.

