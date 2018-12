Nhìn lại những cái nhất của Quốc phòng Nga trong 2018

Và để kết thúc 2018, hãng thông tấn Sputnik đã thống kê lại 10 sự kiện quốc phòng tiêu biểu nhất trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Và dẫn đầu trong danh sách này chính là các tổ hợp vũ khí laser và tên lửa siêu âm, những loại vũ khí chiến lược mới nhất của Moscow được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu vào tháng 3 năm nay. Nguồn ảnh: WordPress.com. Theo đó trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang vào ngày 1/3/2018, Tổng thống Nga và Tổng tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin đã công bố một số dữ liệu về các phát triển tiên tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trong đó Tổng thống Putin cũng có nhắc đến bộ bốn vũ khí tấn công và phòng thủ chiến lược mới nhất của nước này. Nguồn ảnh: RT. cCác loại vũ khí được Tổng thống Nga nhắc đến trong thông điệp liên bang trên gồm có: tên lửa siêu siêu thanh Avangard có thể bay với tốc độ hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh (Mach20), tên lửa hành trình siêu thành Kinzhal được triển khai từ những chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31, ngư lôi hạt nhân Poseidon và hệ thống laser chiến đấu Peresvet. Nguồn ảnh: DefPost. Sự kiện quốc phòng thứ 2 nằm trong danh sách này việc Quân đội Nga đưa vào trang bị hệ thống trinh sát pháo binh "Penicillin" và cối tự hành "Nabrosok". Trong đó hệ thống trinh sát pháo binh Penicillin được thiết kế để tìm kiếm các vị trí bắn pháo, súng cối, các hệ thống bắn đạn loạt, cũng như các vị trí tên lửa phòng không và chiến thuật với khả năng đồng thời điều chỉnh việc khai hỏa của hệ thống pháo binh quân ta. Nguồn ảnh: Sputnik. Tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "Amry 2018" Nga cũng đã giới thiệu phương tiện công binh đa năng mới nhất có tên UBIM (xe bọc thép kỹ thuật đa dụng) dựa trên gầm khung xe tăng T-72B3 hoặc T-90M. Thiết bị mới này được thiết kế để thay thế cho xe công binh IMR-3, xe làm đường BAT-M và BAT-2, do cấu tạo và chức năng có thể thực hiện công việc của những cỗ máy tiền nhiệm. Nguồn ảnh: Sputnik. UBIM chuẩn bị và duy trì con đường hành quân, có thể làm việc như xe kéo, máy xúc, tháo gỡ mìn. Về một số tính năng, nó vượt qua các thiết bị tương tự nước ngoài. Để bảo vệ khỏi cuộc tấn công của đối phương, UBIM được trang bị một mô-đun chiến đấu được điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: Russia Beyond. Các hợp đồng quốc phòng “khủng” cũng là một dấu mốc trong năm 2018 của Quân đội Nga, khi ký kết các hợp đồng mua chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57, đặt mua tiêm kích đa năng MiG-35. Ngoài ra, một hợp đồng được mong đợi từ lâu đã được ký kết về cung cấp 132 chiếc xe chiến đấu trên nền tảng Armata: Xe tăng T-14 và BMP T-15. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng và Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow (MIT) đã ký hợp đồng về phát triển máy bay siêu thanh Anchar-SV. Nguồn ảnh: Sputnik. Các hợp đồng quốc phòng “khủng” cũng là một dấu mốc trong năm 2018 của Quân đội Nga, khi ký kết các hợp đồng mua chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57, đặt mua tiêm kích đa năng MiG-35. Ngoài ra, một hợp đồng được mong đợi từ lâu đã được ký kết về cung cấp 132 chiếc xe chiến đấu trên nền tảng Armata: Xe tăng T-14 và BMP T-15. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng và Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow (MIT) đã ký hợp đồng về phát triển máy bay siêu thanh Anchar-SV. Nguồn ảnh: Sputnik. Cuộc tập trận quân sự "Vostok-2018" được xem là cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay của người Nga với sự tham gia của quân đội Nga, Trung Quốc và Mông Cổ đã được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9 tại vùng Viễn Đông của Nga và các vùng biển lân cận thuộc Thái Bình Dương. Cuộc tập trận có quy mô lớn nhất lịch sử nước Nga cần tới tổng cộng khoảng 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay các loại, khoảng 36.000 xe bọc thép và 80 tàu chiến đấu lẫn hỗ trợ. Nguồn ảnh: scmp.com. Chính trị viên xuất hiện trở lại trong quân đội Nga với việc thành lập Tổng cục Chính trị Quân sự. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Liên bang Nga, Thượng tướng Andrei Kartapolov cho biết, chức năng của tổng cục này được thành lập hướng tới việc giáo dục chính trị và công tác chính trị trong các hoạt động quân sự ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo người đứng đầu Rosoboroexport, ông Alexander Mikheev, nhu cầu về vũ khí của Nga đang gia tăng trên thế giới. Gần đây danh mục đặt hàng của Rosoboronexport đã vượt mức 55 tỷ USD. Năm 2018, Rosoboronexport đã ký các hợp đồng về cung cấp vũ khí cho nước ngoài trị giá khoảng 19 tỷ USD, cao hơn gần 25% so với cả năm 2017. Nguồn ảnh: rostec.ru. Sự kiện quốc phòng nổi bật cuối cùng của Nga trong năm 2018 chính là sắc lệnh thành lập Cơ sở ứng nghiệm công nghệ quân sự Era của Tổng thống Nga ở thành phố Anapa. Khu công nghệ cao này sẽ hoạt động trong các lĩnh vực như, bảo hệ thống thông tin viễn thông và hệ thống trí tuệ nhân tạo; tổ hợp robot, siêu máy tính, công nghệ cảm quan máy tính; bảo mật thông tin; công nghệ nano và vật liệu nano; các công nghệ và phương tiện hỗ trợ cuộc sống; công nghệ sinh học, sinh tổng hợp và cảm biến sinh học. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem video: Quân đội Nga trong cuộc tập trận lớn nhất lịch sử nhân loại. (nguồn Military Forces XXI Century)

