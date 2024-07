Nhận định về chiến dịch tấn công mùa hè của Quân đội Nga hiện nay

Thứ nhất, quân Nga đang có đà tấn công mạnh mẽ. Trên thực tế, có thể thấy từ trận chiến Avdiivka của Quân đội Nga vào đầu năm nay, khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba, khả năng tấn công của Quân đội Nga đang tăng lên nhanh chóng. Trong khi đó, Quân đội Ukraine về cơ bản đã mất đi khả năng phát động các chiến dịch tấn công lớn. Hiện tại, Quân đội Ukraine chỉ có thể dựa vào các cuộc phản công chiến thuật không thường xuyên, để quấy rối quân Nga, đồng thời phá hủy một số vũ khí của Quân đội Nga để tạo tiếng vang truyền thông. Nhưng hiện tại, ngay cả các đòn phản công chiến thuật của Quân đội Ukraine cũng ngày càng yếu đi, trong khi khả năng tấn công của Quân đội Nga ngày càng mạnh hơn và tốc độ tiến quân đang dần tăng tốc. Điều này cho thấy cán cân chiến lược giữa Nga và Ukraine đang ngày càng nghiêng về một phía. Hơn nữa, khi quân Nga có được lợi thế chiến lược, thì việc quân Nga ngừng bắn tại chỗ và để quân Ukraine ra đi, là điều quá khó xảy ra. Thứ hai, trong chiến dịch tấn công mùa hè năm 2024 của Quân đội Nga, mục tiêu và kế hoạch chiến dịch tương đối rõ ràng. Về mục tiêu chiến dịch, có thể nhìn thấy quân Nga nghi binh ở phía bắc (Kharkov + Lugansk khoanh màu trắng) và phía nam (Zaporozhye khoanh màu trắng), tập trung tấn công ở giữa (khoanh màu đỏ). Giờ đây, việc Nga mở mặt trận Kharkov có vẻ như nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cầm chân lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Ukraine ở đó, và sau đó họ tấn công mạnh ở mặt trận phía tây thành phố Donetsk. Với sự đột phá ở tuyến giữa, tình hình chiến sự hiện nay ở phía tây Donetsk chính là tâm điểm của chiến trường Ukraine. Về mục tiêu chiến dịch, các nhà phân tích cho, rằng mục tiêu của cuộc tấn công mùa hè của Quân đội Nga có thể chia thành hai phần. Một là, dọn sạch các chướng ngại vật đối với thành phố Pokrovsk và đột phá đến gần thành phố Pokrovsk, để chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công vào thành phố này trong tương lai. Hai là, phát động chiến dịch tổng lực, nhằm dứt điểm tuyến New York-Toretsk, với ý định chiếm thành phố Toretsk, mở đường tấn công vào thành phố Konstantinlovka ở phía nam vòng cung phòng thủ Slavyansk. Hai mục tiêu của chiến dịch hỗ trợ lẫn nhau và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tất nhiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga có thể có một số mục tiêu phụ như chiếm Chasov Yar, Seversk, Lyman,... nhưng các nhà phân tích cho rằng, chiến lược hiện tại để tiếp cận thành phố Pokrovsk và chiếm Toretsk là mục tiêu có lợi nhất cho Quân đội Nga. Thứ ba, do mục tiêu và kế hoạch chiến dịch của Quân đội Nga tương đối rõ ràng, nên ý đồ chiến dịch của Quân đội Nga cũng phải tương đối rõ ràng, trọng tâm vẫn là hướng chiến dịch ở miền trung và miền nam tỉnh Donetsk. Về hướng chiến dịch trung tâm Donetsk, dự kiến, Quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện đột phá chiến thuật dọc theo thị trấn New York từ bên sườn và thẳng vào thành phố Toretsk; đồng thời giữ lại một lượng lực lượng dự bị nhất định cho một số hướng chiến thuật khác, có thể là Zaporozhye hoặc khu vực giữa Kharkov và Lugansk. Hiện tại, do tiến độ của hai tuyến đường tương đối đồng đều, nên chúng ta không thể thấy được, đó là cuộc tấn công trực diện vào Toretsk từ Pivdenne- Zalizne; hay từ thị trấn New York đến Nelipivka và Shcherbynivka, sau đó tấn công vào bên sườn Toretsk. Theo hướng chiến dịch phía nam, tuyến đường sắt từ Avdiivka - Pokrovsk và đường cao tốc song song với nó, tạo thành trục tiến công của Quân đội Nga. Hiện tại, Quân đội Nga có ít nhất ba tuyến tiến về phía tây. Trong đó Pokrovsk ở trung tâm, Novooleksandrivka ở phía bắc. Mục tiêu cuối cùng là áp sát thành phố Pokrovsk vào mùa thu hoặc mùa đông. Thứ tư, xét từ cách bố trí chiến dịch của Quân đội Nga, mục tiêu chiến lược hiện nay của Quân đội Nga vừa mang tính quân sự vừa chính trị. Từ quan điểm quân sự, với cách bố trí chiến đấu hiện tại của Quân đội Nga, sau khi chiếm được thành phố Pokrovsk vào năm tới, sẽ dẫn đến sự sụp đổ quy mô lớn của hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở miền trung và miền nam Donetsk, và thậm chí có thể gây ra phản ứng dây chuyền trong hệ thống phòng thủ ở phía bắc Zaporizhia. Trên thực tế, nếu Quân đội Nga tiếp cận thành phố Pokrovsk, xác suất Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine còn rất nhỏ, và thậm chí xác suất ngừng bắn trên mặt trận hiện tại cũng ngày càng nhỏ hơn. Do đó, kết quả quân sự sẽ được phản ánh ở cấp độ chính trị. Do vậy điều trước mắt là Ukraine phải khẩn trương củng cố tuyến phòng thủ ở thành phố Pokrovsk. (Nguồn ảnh: Sina, ISW, Rvvoenkory, Southfront.press, CNN).

Thứ nhất, quân Nga đang có đà tấn công mạnh mẽ. Trên thực tế, có thể thấy từ trận chiến Avdiivka của Quân đội Nga vào đầu năm nay, khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba, khả năng tấn công của Quân đội Nga đang tăng lên nhanh chóng. Trong khi đó, Quân đội Ukraine về cơ bản đã mất đi khả năng phát động các chiến dịch tấn công lớn. Hiện tại, Quân đội Ukraine chỉ có thể dựa vào các cuộc phản công chiến thuật không thường xuyên, để quấy rối quân Nga, đồng thời phá hủy một số vũ khí của Quân đội Nga để tạo tiếng vang truyền thông. Nhưng hiện tại, ngay cả các đòn phản công chiến thuật của Quân đội Ukraine cũng ngày càng yếu đi, trong khi khả năng tấn công của Quân đội Nga ngày càng mạnh hơn và tốc độ tiến quân đang dần tăng tốc. Điều này cho thấy cán cân chiến lược giữa Nga và Ukraine đang ngày càng nghiêng về một phía. Hơn nữa, khi quân Nga có được lợi thế chiến lược, thì việc quân Nga ngừng bắn tại chỗ và để quân Ukraine ra đi, là điều quá khó xảy ra. Thứ hai, trong chiến dịch tấn công mùa hè năm 2024 của Quân đội Nga, mục tiêu và kế hoạch chiến dịch tương đối rõ ràng. Về mục tiêu chiến dịch, có thể nhìn thấy quân Nga nghi binh ở phía bắc (Kharkov + Lugansk khoanh màu trắng) và phía nam (Zaporozhye khoanh màu trắng), tập trung tấn công ở giữa (khoanh màu đỏ). Giờ đây, việc Nga mở mặt trận Kharkov có vẻ như nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cầm chân lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Ukraine ở đó, và sau đó họ tấn công mạnh ở mặt trận phía tây thành phố Donetsk. Với sự đột phá ở tuyến giữa, tình hình chiến sự hiện nay ở phía tây Donetsk chính là tâm điểm của chiến trường Ukraine . Về mục tiêu chiến dịch, các nhà phân tích cho, rằng mục tiêu của cuộc tấn công mùa hè của Quân đội Nga có thể chia thành hai phần. Một là, dọn sạch các chướng ngại vật đối với thành phố Pokrovsk và đột phá đến gần thành phố Pokrovsk, để chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công vào thành phố này trong tương lai. Hai là, phát động chiến dịch tổng lực, nhằm dứt điểm tuyến New York-Toretsk, với ý định chiếm thành phố Toretsk, mở đường tấn công vào thành phố Konstantinlovka ở phía nam vòng cung phòng thủ Slavyansk. Hai mục tiêu của chiến dịch hỗ trợ lẫn nhau và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tất nhiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga có thể có một số mục tiêu phụ như chiếm Chasov Yar, Seversk, Lyman,... nhưng các nhà phân tích cho rằng, chiến lược hiện tại để tiếp cận thành phố Pokrovsk và chiếm Toretsk là mục tiêu có lợi nhất cho Quân đội Nga. Thứ ba, do mục tiêu và kế hoạch chiến dịch của Quân đội Nga tương đối rõ ràng, nên ý đồ chiến dịch của Quân đội Nga cũng phải tương đối rõ ràng, trọng tâm vẫn là hướng chiến dịch ở miền trung và miền nam tỉnh Donetsk. Về hướng chiến dịch trung tâm Donetsk, dự kiến, Quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện đột phá chiến thuật dọc theo thị trấn New York từ bên sườn và thẳng vào thành phố Toretsk; đồng thời giữ lại một lượng lực lượng dự bị nhất định cho một số hướng chiến thuật khác, có thể là Zaporozhye hoặc khu vực giữa Kharkov và Lugansk. Hiện tại, do tiến độ của hai tuyến đường tương đối đồng đều, nên chúng ta không thể thấy được, đó là cuộc tấn công trực diện vào Toretsk từ Pivdenne- Zalizne; hay từ thị trấn New York đến Nelipivka và Shcherbynivka, sau đó tấn công vào bên sườn Toretsk. Theo hướng chiến dịch phía nam, tuyến đường sắt từ Avdiivka - Pokrovsk và đường cao tốc song song với nó, tạo thành trục tiến công của Quân đội Nga. Hiện tại, Quân đội Nga có ít nhất ba tuyến tiến về phía tây. Trong đó Pokrovsk ở trung tâm, Novooleksandrivka ở phía bắc. Mục tiêu cuối cùng là áp sát thành phố Pokrovsk vào mùa thu hoặc mùa đông. Thứ tư, xét từ cách bố trí chiến dịch của Quân đội Nga, mục tiêu chiến lược hiện nay của Quân đội Nga vừa mang tính quân sự vừa chính trị. Từ quan điểm quân sự, với cách bố trí chiến đấu hiện tại của Quân đội Nga, sau khi chiếm được thành phố Pokrovsk vào năm tới, sẽ dẫn đến sự sụp đổ quy mô lớn của hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở miền trung và miền nam Donetsk, và thậm chí có thể gây ra phản ứng dây chuyền trong hệ thống phòng thủ ở phía bắc Zaporizhia. Trên thực tế, nếu Quân đội Nga tiếp cận thành phố Pokrovsk, xác suất Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine còn rất nhỏ, và thậm chí xác suất ngừng bắn trên mặt trận hiện tại cũng ngày càng nhỏ hơn. Do đó, kết quả quân sự sẽ được phản ánh ở cấp độ chính trị. Do vậy điều trước mắt là Ukraine phải khẩn trương củng cố tuyến phòng thủ ở thành phố Pokrovsk. (Nguồn ảnh: Sina, ISW, Rvvoenkory, Southfront.press, CNN).