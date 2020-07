Nguồn gốc pháo chống tăng Pak-40 Việt Nam từng dùng đánh Mỹ

Hiện nay, một trong các khẩu pháo Đức từng được bộ đội ta sử dụng để đánh trả tàu chiến Mỹ đang được lưu giữ trong tình trạng khá tốt tại Bảo tàng Pháo binh. Trong ảnh là khẩu pháo chống tăng Pak-40 75mm do Đức sản xuất, được Đại đội Pháo binh dân quân xã Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định sử dụng để tham gia chiến đấu với pháo binh chủ lực đánh trả tàu chiến Mỹ từ năm 1966 đến 1972. Pháo chống tăng Pak-40 75mm (tên đầy đủ là 7,5cm Panzerabwehrkanone 40) do công ty Rheinmetal l thiết kế trong giai đoạn 1939-1940, chính thức sản xuất từ 1942-1945 với số lượng khoảng 20.000 khẩu (ngoài ra còn có 3.500 khẩu khác trang bị cho pháo chống tăng tự hành). Loại vũ khí này được các chuyên gia quân sự thời bấy giờ đánh giá là một trong những loại pháo chống tăng tốt nhất thế giới. Chúng được coi là xương sống lực lượng pháo chống tăng Đức giai đoạn cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Hồng quân Liên Xô đã thu giữ được không ít pháo chống tăng Pak-40. Khoảng giữa những năm 1950, loại pháo này cùng một số mẫu pháo phòng không khác do Đức sản xuất đã được Liên Xô viện trợ lại cho Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng. Những vũ khí này đã góp một phần trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc Việt Nam và cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Pháo chống tăng Pak-40 75mm nặng 1,42 tấn (sẵn sàng chiến đấu), chiều dài tổng thể 6,2m, chiều cao 1,25m. Mặt trước pháo được bố trí tấm chắn chống đạn cho kíp pháo thủ. Cận cảnh bộ phận nạp đạn pháo chống tăng Pak-40, dùng đạn pháo 75x714mmR, tốc độ bắn lý thuyết 14 phát/phút, tầm bắn hiệu quả đạn xuyên giáp 1.800m, tầm bắn với đạn nổ mảnh là 7.600m. Pháo Pak-40 được trang bị nhiều loại đạn gồm: đạn xuyên thép bằng cỡ có chóp gió, mũ đệm PzGr.39 nặng 6,08kg, xuyên giáp 106mm ở cách 100m, 96mm cách 500m, 80mm cách 1.000m, 63mm cách 1.500m; đạn xuyên giáp vật liệu phức hợp cứng PzGr.40 xuyên giáp 143mm cách 100, 120mm cách 500m; 97mm cách 1.000m và 77mm cách 1.500; đạn nổ chống tăng PzGr.38 HL/B xuyên giáp 75mm ở 4 cự ly tương đương. Cận cảnh đầu nòng pháo chống tăng Pak-40. Video Súng chống tăng SPG-9 do Việt Nam sản xuất: Quả đấm hỏa lực của bộ binh - Nguồn: QPVN

Hiện nay, một trong các khẩu pháo Đức từng được bộ đội ta sử dụng để đánh trả tàu chiến Mỹ đang được lưu giữ trong tình trạng khá tốt tại Bảo tàng Pháo binh. Trong ảnh là khẩu pháo chống tăng Pak-40 75mm do Đức sản xuất, được Đại đội Pháo binh dân quân xã Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định sử dụng để tham gia chiến đấu với pháo binh chủ lực đánh trả tàu chiến Mỹ từ năm 1966 đến 1972. Pháo chống tăng Pak-40 75mm (tên đầy đủ là 7,5cm Panzerabwehrkanone 40) do công ty Rheinmetal l thiết kế trong giai đoạn 1939-1940, chính thức sản xuất từ 1942-1945 với số lượng khoảng 20.000 khẩu (ngoài ra còn có 3.500 khẩu khác trang bị cho pháo chống tăng tự hành). Loại vũ khí này được các chuyên gia quân sự thời bấy giờ đánh giá là một trong những loại pháo chống tăng tốt nhất thế giới. Chúng được coi là xương sống lực lượng pháo chống tăng Đức giai đoạn cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Hồng quân Liên Xô đã thu giữ được không ít pháo chống tăng Pak-40. Khoảng giữa những năm 1950, loại pháo này cùng một số mẫu pháo phòng không khác do Đức sản xuất đã được Liên Xô viện trợ lại cho Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng. Những vũ khí này đã góp một phần trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc Việt Nam và cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Pháo chống tăng Pak-40 75mm nặng 1,42 tấn (sẵn sàng chiến đấu), chiều dài tổng thể 6,2m, chiều cao 1,25m. Mặt trước pháo được bố trí tấm chắn chống đạn cho kíp pháo thủ. Cận cảnh bộ phận nạp đạn pháo chống tăng Pak-40, dùng đạn pháo 75x714mmR, tốc độ bắn lý thuyết 14 phát/phút, tầm bắn hiệu quả đạn xuyên giáp 1.800m, tầm bắn với đạn nổ mảnh là 7.600m. Pháo Pak-40 được trang bị nhiều loại đạn gồm: đạn xuyên thép bằng cỡ có chóp gió, mũ đệm PzGr.39 nặng 6,08kg, xuyên giáp 106mm ở cách 100m, 96mm cách 500m, 80mm cách 1.000m, 63mm cách 1.500m; đạn xuyên giáp vật liệu phức hợp cứng PzGr.40 xuyên giáp 143mm cách 100, 120mm cách 500m; 97mm cách 1.000m và 77mm cách 1.500; đạn nổ chống tăng PzGr.38 HL/B xuyên giáp 75mm ở 4 cự ly tương đương. Cận cảnh đầu nòng pháo chống tăng Pak-40. Video Súng chống tăng SPG-9 do Việt Nam sản xuất: Quả đấm hỏa lực của bộ binh - Nguồn: QPVN