Ngỡ ngàng dàn vũ khí nội địa của đạo quân mạnh nhất châu Phi

Để hiểu rõ hơn về dàn vũ khí tối tân do Ai Cập chế tạo, hãy cùng tới thăm triển lãm quốc phòng EDEX 2018 diễn ra tại Cairo từ 3-5/12/2018. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Trong ảnh là dòng xe thiết giáp hạng nhẹ đa dụng MT-LB do Liên Xô sản xuất nhưng đã được Ai Cập hiện đại hóa theo yêu cầu riêng. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Các hạng mục chính nâng cấp MT-LB được Ai Cập thực hiện chủ yếu liên quan tới kho đạn pháo mà chiếc xe này chứa ở đuôi. Nó có thể được dùng như xe tiếp đạn dược cho các đơn vị tăng, pháo. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Xe tiếp nhiên liệu được Công ty công nghiệp kỹ thuật Abikir (Ai Cập) sản xuất trên cơ sở khung gầm Ural-4320 của Nga. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Loại xe này có thể chở tới 6.000 lít nhiên liệu tiếp tế cho các lực lượng cơ giới. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Lựu pháo tự hành 122mm được Ai Cập chế tạo trên cơ sở kết hợp xe Ural-4320-1911-30 với lựu pháo D-30 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Lựu pháo Vypauskaemaya được Ai Cập chế tạo dựa theo khẩu D30 122mm của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Súng cối hạng nặng 120mm được Ai Cập sản xuất theo mẫu TM-38 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Pháo phòng không 23mm nòng kép được sản xuất theo mẫu ZU-23-2 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Cơ bản các loại vũ khí tối tân của Ai Cập chủ yếu phỏng theo hoặc cải tiến từ cơ sở vũ khí Liên Xô/Nga. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Phương tiện trinh sát tự hành hiện đại được Ai Cập phát triển sử dụng khung gầm xe MT-LB. Loại này được trang bị radar trinh sát mặt đất RS-20S lắp trên cột anten 10m; hệ thống quan sát quang - học với chỉ thị mục tiêu laser. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Khu trưng bày của Tổ chức công nghiệp quốc phòng Ả Rập - một tổ hợp công nghiệp quốc phòng liên kết thuộc hàng lớn nhất Ai Cập. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Xe hậu cần được Ai Cập chế tạo trên khung gầm Ural-4320 có thể dùng để sinh hoạt cho ít nhất 10 sĩ quan - binh sĩ với giường nằm, bếp núc. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Cận cảnh không gian bên trong xe hậu cần hiện đại. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Xe thiết giáp kháng mìn IMUT ST-100 do Tập đoàn công nghệ quốc tế IMUT Ai Cập sản xuất. Chiếc xe nặng 14,5 tấn, trang bị động cơ 400-450 mã lực. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Pháo phản lực phóng loạt tự hành 122mm Sakr được Ai Cập chế tạo trên khung gầm xe vận tải Sadko GAZ-3308. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Các loại đạn súng chống tăng RPG-7 được Ai Cập sản xuất. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Dĩ nhiên là súng RPG-7 thì họ đã làm được từ lâu. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Tên lửa chống tăng Malyutka được Ai Cập sản xuất theo mẫu của Liên Xô, tất nhiên có cải tiến. Nguồn ảnh: Marina Lystseva

Để hiểu rõ hơn về dàn vũ khí tối tân do Ai Cập chế tạo, hãy cùng tới thăm triển lãm quốc phòng EDEX 2018 diễn ra tại Cairo từ 3-5/12/2018. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Trong ảnh là dòng xe thiết giáp hạng nhẹ đa dụng MT-LB do Liên Xô sản xuất nhưng đã được Ai Cập hiện đại hóa theo yêu cầu riêng. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Các hạng mục chính nâng cấp MT-LB được Ai Cập thực hiện chủ yếu liên quan tới kho đạn pháo mà chiếc xe này chứa ở đuôi. Nó có thể được dùng như xe tiếp đạn dược cho các đơn vị tăng, pháo. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Xe tiếp nhiên liệu được Công ty công nghiệp kỹ thuật Abikir (Ai Cập) sản xuất trên cơ sở khung gầm Ural-4320 của Nga. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Loại xe này có thể chở tới 6.000 lít nhiên liệu tiếp tế cho các lực lượng cơ giới. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Lựu pháo tự hành 122mm được Ai Cập chế tạo trên cơ sở kết hợp xe Ural-4320-1911-30 với lựu pháo D-30 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Lựu pháo Vypauskaemaya được Ai Cập chế tạo dựa theo khẩu D30 122mm của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Súng cối hạng nặng 120mm được Ai Cập sản xuất theo mẫu TM-38 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Pháo phòng không 23mm nòng kép được sản xuất theo mẫu ZU-23-2 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Cơ bản các loại vũ khí tối tân của Ai Cập chủ yếu phỏng theo hoặc cải tiến từ cơ sở vũ khí Liên Xô /Nga. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Phương tiện trinh sát tự hành hiện đại được Ai Cập phát triển sử dụng khung gầm xe MT-LB. Loại này được trang bị radar trinh sát mặt đất RS-20S lắp trên cột anten 10m; hệ thống quan sát quang - học với chỉ thị mục tiêu laser. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Khu trưng bày của Tổ chức công nghiệp quốc phòng Ả Rập - một tổ hợp công nghiệp quốc phòng liên kết thuộc hàng lớn nhất Ai Cập. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Xe hậu cần được Ai Cập chế tạo trên khung gầm Ural-4320 có thể dùng để sinh hoạt cho ít nhất 10 sĩ quan - binh sĩ với giường nằm, bếp núc. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Cận cảnh không gian bên trong xe hậu cần hiện đại. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Xe thiết giáp kháng mìn IMUT ST-100 do Tập đoàn công nghệ quốc tế IMUT Ai Cập sản xuất. Chiếc xe nặng 14,5 tấn, trang bị động cơ 400-450 mã lực. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Pháo phản lực phóng loạt tự hành 122mm Sakr được Ai Cập chế tạo trên khung gầm xe vận tải Sadko GAZ-3308. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Các loại đạn súng chống tăng RPG-7 được Ai Cập sản xuất. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Dĩ nhiên là súng RPG-7 thì họ đã làm được từ lâu. Nguồn ảnh: Marina Lystseva Tên lửa chống tăng Malyutka được Ai Cập sản xuất theo mẫu của Liên Xô, tất nhiên có cải tiến. Nguồn ảnh: Marina Lystseva