Ngày thứ 36: Sự xuất hiện trở lại của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Cuối tháng 3 vừa rồi, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã đưa ra bản cập nhật về tình hình Quân đội Nga trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine trong tháng đầu tiên. Ông Shoigu thông báo rằng, các nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu tiên, của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã hoàn thành, và khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine đã giảm đáng kể; điều này cho phép Nga tập trung lực lượng chính vào kiểm soát khu vực Donbas. Bộ trưởng Shoigu cho rằng, do Quân đội Nga làm chủ trên không, nên Quân đội Ukraine đã bị giáng một đòn nặng nề; hiện tại lực lượng không quân của Ukraine đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, hệ thống phòng không tầm trung-cao tê liệt, hải quân hoàn toàn không hoạt động. Các lực lượng khác bị tổn thất nặng. Ông Shoigu nhấn mạnh khi tổng kết về hoạt động quân sự đặc biệt của Quân đội Nga tại Ukraine: “Chúng tôi đang chú ý đến những tuyên bố của các nhà lãnh đạo NATO rằng, họ có ý định cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cho Ukraine. Với việc phân phối vũ khí sát thương không kiểm soát cho dân thường và lính đánh thuê, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và gây ra mối đe dọa trong tương lai, cho chính người dân châu Âu. Quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự đặc biệt, cho đến khi đạt được các mục tiêu đã xác định”; hết lời dẫn. Trong khi đó phía Quân đội Ukraine cho rằng, trong thời gian ông Shoigu đi vắng, "quyền Bộ trưởng Quốc phòng" Nga, đã ra lệnh tạo tin tức giả, nhằm vào các tù binh chiến tranh, trong một nỗ lực thực hiện chiến dịch “vu khống” Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, phía Nga đã “tạo ra các tài liệu video”, rồi cho đăng lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, để “vu khống” về sự đối xử vô nhân đạo, đối với các tù binh Nga ở Ukraine. Để minh chứng cho lời nói của mình, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 29/3 còn công bố một video, cho thấy các tin tặc của họ, đã "đánh cắp" lệnh, do "quyền Bộ trưởng Quốc phòng" của Nga ban hành, về việc tạo ra các tài liệu video về tra tấn tù binh Nga. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tiếp tục lặp lại trong báo cáo chiến đấu rằng, Quân đội Nga đã rút khỏi Kyiv và Chernihiv và những nơi khác đã được đề cập nhiều lần trước đó. Đồng thời Quân đội Ukraine cho biết, "theo một số dấu hiệu", Quân đội Nga sẽ chủ yếu tập trung vào tổ chức lại quân đội của mình. Sức mạnh tập trung ở phía đông, và cái gọi là rút lui có thể là sự luân chuyển của các đơn vị riêng lẻ. Mục đích của Quân đội Nga là đánh lừa Quân đội Ukraine, để tạo ra sự bất ngờ về việc Quân đội Nga không bao vây thủ đô Kiev và các thành phố khác ở khu vực phía bắc; người phát ngôn Quân đội Ukraine nhấn mạnh. Bộ trưởng Shoigu đề cập đến mối đe dọa từ thủy lôi của Ukraine. Ông Shoigu trích dẫn, hai quả thủy lôi gần đây đã được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rà phá ngoài khơi bờ biển Romania và eo biển Bosphorus; đồng thời gọi đây là mối đe dọa, đối với các tàu dân sự ở Biển Đen. Người đứng đầu Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia Nga, Đô đốc Mizhantsev từng cho biết, Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của các tàu dân sự ở Biển Đen, Biển Azov và vùng biển Địa Trung Hải. Sau đó, ông Shoigu nhấn mạnh, Quân đội Nga theo dõi sát và tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài trong chiến dịch Ukraine. Ông Shoigu chỉ ra rằng, các hoạt động chống lại lính đánh thuê nước ngoài vẫn tiếp tục. Hiện số lượng lính đánh thuê ở Ukraine đã giảm, do việc Quân đội Nga sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác cao, để phá hủy trung tâm tiếp nhận và huấn luyện lính đánh thuê ở miền Tây Ukraine. Trong hai tuần qua, hơn 500 lính đánh thuê đã bỏ trốn khỏi Ukraine và khoảng 600 lính đánh thuê đã thiệt mạng. Bộ trưởng Shoigu cũng tóm tắt việc phân phối nguồn cứu trợ nhân đạo của Quân đội Nga, cho dân thường Ukraine; đồng thời giúp công dân Ukraine và nước ngoài tại Ukraine sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Cuối tháng 3 vừa rồi, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã đưa ra bản cập nhật về tình hình Quân đội Nga trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine trong tháng đầu tiên. Ông Shoigu thông báo rằng, các nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu tiên, của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã hoàn thành, và khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine đã giảm đáng kể; điều này cho phép Nga tập trung lực lượng chính vào kiểm soát khu vực Donbas. Bộ trưởng Shoigu cho rằng, do Quân đội Nga làm chủ trên không, nên Quân đội Ukraine đã bị giáng một đòn nặng nề; hiện tại lực lượng không quân của Ukraine đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, hệ thống phòng không tầm trung-cao tê liệt, hải quân hoàn toàn không hoạt động. Các lực lượng khác bị tổn thất nặng. Ông Shoigu nhấn mạnh khi tổng kết về hoạt động quân sự đặc biệt của Quân đội Nga tại Ukraine: “Chúng tôi đang chú ý đến những tuyên bố của các nhà lãnh đạo NATO rằng, họ có ý định cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cho Ukraine. Với việc phân phối vũ khí sát thương không kiểm soát cho dân thường và lính đánh thuê, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và gây ra mối đe dọa trong tương lai, cho chính người dân châu Âu. Quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự đặc biệt, cho đến khi đạt được các mục tiêu đã xác định”; hết lời dẫn. Trong khi đó phía Quân đội Ukraine cho rằng, trong thời gian ông Shoigu đi vắng, "quyền Bộ trưởng Quốc phòng" Nga, đã ra lệnh tạo tin tức giả, nhằm vào các tù binh chiến tranh, trong một nỗ lực thực hiện chiến dịch “vu khống” Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, phía Nga đã “tạo ra các tài liệu video”, rồi cho đăng lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, để “vu khống” về sự đối xử vô nhân đạo, đối với các tù binh Nga ở Ukraine. Để minh chứng cho lời nói của mình, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 29/3 còn công bố một video, cho thấy các tin tặc của họ, đã "đánh cắp" lệnh, do "quyền Bộ trưởng Quốc phòng" của Nga ban hành, về việc tạo ra các tài liệu video về tra tấn tù binh Nga. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tiếp tục lặp lại trong báo cáo chiến đấu rằng, Quân đội Nga đã rút khỏi Kyiv và Chernihiv và những nơi khác đã được đề cập nhiều lần trước đó. Đồng thời Quân đội Ukraine cho biết, "theo một số dấu hiệu", Quân đội Nga sẽ chủ yếu tập trung vào tổ chức lại quân đội của mình. Sức mạnh tập trung ở phía đông, và cái gọi là rút lui có thể là sự luân chuyển của các đơn vị riêng lẻ. Mục đích của Quân đội Nga là đánh lừa Quân đội Ukraine, để tạo ra sự bất ngờ về việc Quân đội Nga không bao vây thủ đô Kiev và các thành phố khác ở khu vực phía bắc; người phát ngôn Quân đội Ukraine nhấn mạnh. Bộ trưởng Shoigu đề cập đến mối đe dọa từ thủy lôi của Ukraine. Ông Shoigu trích dẫn, hai quả thủy lôi gần đây đã được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rà phá ngoài khơi bờ biển Romania và eo biển Bosphorus; đồng thời gọi đây là mối đe dọa, đối với các tàu dân sự ở Biển Đen. Người đứng đầu Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia Nga, Đô đốc Mizhantsev từng cho biết, Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của các tàu dân sự ở Biển Đen, Biển Azov và vùng biển Địa Trung Hải. Sau đó, ông Shoigu nhấn mạnh, Quân đội Nga theo dõi sát và tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài trong chiến dịch Ukraine. Ông Shoigu chỉ ra rằng, các hoạt động chống lại lính đánh thuê nước ngoài vẫn tiếp tục. Hiện số lượng lính đánh thuê ở Ukraine đã giảm, do việc Quân đội Nga sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác cao, để phá hủy trung tâm tiếp nhận và huấn luyện lính đánh thuê ở miền Tây Ukraine. Trong hai tuần qua, hơn 500 lính đánh thuê đã bỏ trốn khỏi Ukraine và khoảng 600 lính đánh thuê đã thiệt mạng. Bộ trưởng Shoigu cũng tóm tắt việc phân phối nguồn cứu trợ nhân đạo của Quân đội Nga, cho dân thường Ukraine; đồng thời giúp công dân Ukraine và nước ngoài tại Ukraine sơ tán khỏi vùng chiến sự.